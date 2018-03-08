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09:28 (мск), источник: Газета.Ру

Швед вынесет «модный приговор»

Подмосковные «Химки» примут на своем паркете в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги итальянский «Милан», лидирующий в своем национальном первенстве. В игре первого круга Алексей Швед установил личный рекорд турнира по очкам.

Источник: Газета.Ру

Подмосковные «Химки» в рамках очередного тура «регулярки» Евролиги примут «Милан» — лидера итальянской серии «А». Можете не сомневаться: на «Арену-Мытищи» баскетболисты «россонери» прибудут, одетые с иголочки. Все в безупречных костюмах, утонченных галстуках и дорогущей обуви.

Тем самым они не просто отдают дань метросексуальной составляющей Милана, но и подчеркивают стиль команды как таковой. Ведь патронирует ее главный модник Старого света Джороджо Армани, а у руля стоит Симоне Пьяниджани — один из известнейших «кутюрье» в баскетбольной Европе.

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По ходу 12-ти лет самостоятельной профессиональной деятельности тренер зарекомендовал себя как мастер изысканных тактических ходов и элегантных ловушек.

Причем в последние попадались даже искушенные оппоненты: только за нынешний сезон красно-черные «раздели» чемпиона Испании «Валенсию» и сильнейшую немецкую дружину, «Бамберг». Что же до недалекого прошлого, то там алленаторе, управляя «Сиеной», не только доминировал на внутренней арене (гегемония продлилась пять лет кряду), но шокировал континентальную общественность выходом в «финал четырех» Евролиги.

Собственно, обойме «Милана"-2017/18 тоже предрекали стремительный взлет и высокое парение — слишком уж громкими именами изобиловал список новичков, привлеченных в Ломбардию.

Здесь и опытные Мицов с Джеррелсом, которые могли бы сдавать опыт старосветских выступлений в аренду целым командам. И Гаудлок, прозванный в НБА «маленькой Мамбой» за голевые подвиги в составе «Лейкерс» да попытку заменить собой Кобе Брайанта.

И Кузин с Бертаньшем, на которых полагались как на важных ролевых исполнителей тренеры сборных… Однако реализовать потенциал состава толком не получилось: на каждую победу приходилась целая серия неудач. Из-за чего «россонери» обосновались в хвосте турнирной таблицы и практически распрощались с реальными шансами на выход в плей-офф.

Обычно при столь крутом пике звездного коллектива в неудачах обвиняют тренера. Однако Пьяниджани предъявить претензии сложно: придя в коллектив летом, он собирал обойму фактически с чистого листа.

И практически не имел возможности шлифовать тактику: плотный график выступлений — матчи Евролиги чередовались со сражениями в серии «А» — вынуждали тренера выводить команду на пик формы через игры.

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Соперники же на обоих фронтах попадались «Милану» крепкие, неуступчивые и амбициозные. Как результат, Ломбардии требовалось потратить уйму сил для того, чтобы сокрушить оборону даже средненьких соперников. Что уж говорить о грандах…

Кроме того, далеко не каждое «эго» подопечного наставнику удавалось подчинить командным интересам.

И потому целый ряд концовок «Милан» проиграл из-за излишней самонадеянности (а порой даже эгоизма) легионеров. «Олимпиакос», «Эфес», «Барселона», «Црвена Звезда», «Уникаха» — вот только навскидку перечень поединков, исход которых решила разница в пять очков и меньше.

Действуй в них иностранная диаспора «россонери» чуть рассудительней и менее поспешно, исход апеннинцев не просто радовал бы, а восхищал. Ведь в турнирной таблице они тогда бы шли в зоне плей-офф — да еще и на шестой-седьмой позиции.

Отметим, что «Химки» также приложили руку к разочарованию итальянцев в жизни. В начале декабря команда Гиоргоса Барцокаса навела свой порядок под сводами «Медиоланума», добившись успеха 77:71.

Архитектором той победы предсказуемо стал Алексей Швед: лучший снайпер Евролиги и главный претендент на приз имени Альфонсо Форда записал в актив 29 очков, что стало его лучшим показателем в первом круге (позднее защитник повторит трюк в битве с «Црвеной звездой»).

Причем рекорд результативности в континентальной карьере россиянин фактически взялся оформлять только после большого перерыва — вернувшись из раздевалки, снайпер «отгрузил» конкурентам аж 18 очков! И тем самым кардинальным образом перевернул ход поединка, неудачно складывавшегося для «Химок» — с полюса холода в «минус 11» Швед телепортировал партнеров в комфортные победные «плюс шесть».

Собственно, и на родной земле Алексей готов в одиночку полоскать «красно-черных». Ведь именно его усердие позволяет вице-чемпиону страны вот уже как три игры кряду держаться дома без поражений. Да и в Единой лиге ВТБ последние матчи голеадор эффектно решал в пользу желто-синих. Так что оценка хозяев как фаворита пары отнюдь не случайна — скорее, наоборот, обоснована со всех сторон.

«Милан», впрочем, попробует козырять статусом лидера итальянского первенства: как-никак, всего 5 поражений в 30 матчах. И даже помашет перед россиянами протоколом последней игры против «Сассари», где плюсовая для них разница составила 23 очка.

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Однако если что желто-синих и должно здесь смутить, то только форма Миндаугаса Кузминскаса.

Бывшая звезда Евролиги после возвращения из НБА стремительно набирает форму, забывая о грустном расставании с «Нью-Йорком». И теперь готова «жечь» также ярко, как в период выступлений за «Уникаху».

Однако, думается, и на литовца у «Химок» найдется управа, ведь на щитах в команде блестяще сражается не только выздоровевший Робинсон, но и Ханикатт с Томасом. Их средние показатели съема вполне себе способны побить инициативы Тарчевского с Гудайтисом. Поэтому желто-синих уж точно не испугать ни статусностью соперника, ни статистикой их ключевых исполнителей.

Дмитрий Герчиков

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