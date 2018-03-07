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7 марта, источник: Чемпионат.com

Сам себе режиссёр. Алексей Швед — главная звезда Европы

В России такого не было. Он реально крут.

Источник: РИА "Новости"

Алексей Швед продолжает своё снайперское дело. Игрок «Химок» установил рекорд Евролиги по количеству матчей, в которых набирает 16 и более очков. Таких игр у Алексея в этом сезоне уже 24! То есть, в каждой встрече сильнейшего турнира Старого Света, где любая команда ставит во главу угла именно оборону, российский супер снайпер находит способы для обхода защитных редутов. Достижение Альфонсо Форда пало. И сделал это наш соотечественник!

Но для начала — о минусах. Да, Шведу нередко достаётся за его манеру игры. Когда он «творит», то может бросать много, как в первом матче против «Уникахи» этого сезона, когда он выбросил 17 (!) трёхочковых, и абсолютно с любых дистанций. «До кольца 9 метров? Я забью, вы знаете», — как бы говорит парень с номером один на майке.

Шведу нужен простор. Он пробует, иногда ошибается, но никогда не сдаётся. Он может промахнуться пять раз подряд, но перестанет ли бросать? Вы сами знаете ответ. Соперник тоже. Именно поэтому, когда россиянин на паркете, к нему всегда повышенное внимание. Против него обороняются вдвоём, зная, казалось бы, все приёмы защитника. Но с самого начала сезона он забивал, забивает сейчас и нет поводов сомневаться, что будет забивать.

Всего лишь в двух играх (против «Жальгириса» и ЦСКА) его результативность остановилась на 16 баллах. Во всех остальных эти цифры были больше. За месяц с середины ноября по середину декабря Швед провёл пять матчей («Маккаби», «Фенербахче», «Бамберг», «Милан», «Эфес»), набирая в среднем 25 очков за игру!

Фантастика просто! Это Евролига, это матчи по 40 минут, а не по 48, как в НБА, это защита от первой и до последней секунды, это наш игрок, и он реально заставляет бояться всю Европу. Когда такое было в последний раз? Никогда!

Мы привыкли к тому, что на первых ролях в российских (и не только) топовых клубах почти всегда американцы. За редким исключением типа Нандо де Коло и Милоша Теодосича, которого в этом сезоне заменил Серхио Родригес. Француз, к слову, становился лучшим снайпером Евролиги, но набирал меньше 19 очков за матч. Следующим после него был Кит Лэнгфорд, уступающий Шведу не только в средней и общей результативности, но и в командном результате. УНИКС Лэнгфорда проигрывал почти всем, а снайперская активность американского защитника была чуть ли не единственным светлым пятном в игре той команды Евгения Пашутина.

Можно пытаться копаться и искать недочёты. «Химки» в этом сезоне не безупречны и нестабильны. Они зависимы от Шведа, который, представьте себе, тоже допускает ошибки. Но Алексей меняется, и это заметно. Талантливый юноша с одним из лучших бросков в Европе превращается в созидателя, мужчину, отвечающего не только за себя, но и за результат всей команды. Швед входит в 15 лучших ассистентов Евролиги, а в Единой лиге ВТБ занимает в этом компоненте шестое место с пятью передачами в среднем за матч.

Он не бьёт себя в грудь после снайперских подвигов, на протяжении всего сезона отказываясь как-либо комментировать свою результативность. Это не скромность. Думается, Шведу хочется побеждать. Хочется этого намного больше, чем многие предполагают. И в этом сезоне у него есть все условия для больших свершений.

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