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16:34 (мск), источник: ТАСС

Матч Единой лиги ВТБ по баскетболу «Зенит» — «Калев» перенесен с 25 марта на 16 апреля

ТАСС, 7 марта. Встреча баскетбольной Единой лиги ВТБ между санкт-петербургским «Зенитом» и таллинским «Калевом» перенесена с 25 марта на 16 апреля. Об этом сообщает пресс-служба «Зенита».

О причинах переноса матча, который пройдет в Санкт- Петербурге, не сообщается.

В нынешнем сезоне «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, одержав в 16 матчах 12 побед, «Калев» с четырьмя победами идет на предпоследней, 12-й позиции.

«Зенит» также принимает участие в Еврокубке.

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