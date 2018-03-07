Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сыграют в гостях с «Авеллино» в 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа

Чемпионы Беларуси в стартовом матче 1/8 финала будут соперничать с итальянским «Авеллино» на его арене. Минчане начали выступление в этом турнире с первого группового этапа, заняв первое место в квартете F, опередив венгерскую «Альбу», бельгийский «Шарлеруа» и израильскую «Бней Герцлию».

Во втором раунде подопечные Александра Крутикова были вторыми в группе К вслед за датским клубом «Баккен Беарз» и впереди черногорского «Морнара» и венгерского «Сольнока». Сегодняшний соперник столичных «драконов» начинал еврокубковый путь в Лиге чемпионов, но не пробился в плей-офф, заняв 5-е место в группе D. Нынешний спортивный директор минской дружины Егор Мещеряков выступал за «Авеллино» в сезоне-1999/2000.

Ответная встреча за выход в четвертьфинал Кубка ФИБА-Европа состоится 14 марта в Минске. Победитель пары «Цмокi» — «Авеллино» в борьбе за путевку в полуфинал встретится с победителем противостояния между литовской «Утеной» и венгерской «Альбой».