Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван худший актер 2017 года
Подтяжка брекетов чуть не убила девушку-подростка
Сын Жанны Фриске восстанавливается после операции
Названо число пустующих квартир в Москве
Кейт Миддлтон в «старом» пальто за $145 посетила Оксфорд
Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак0
ЦСКА0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Сочи0
Йокерит0
Хоккей. КХЛ
1-й период
Нефтехимик0
Трактор4
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь0
СКА0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Торпедо НН1
Локомотив1
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг3
Автомобилист1
Футбол. Еврокубки
22:45
Тоттенхэм Хотспур
Ювентус
Футбол. Еврокубки
22:45
Манчестер Сити
Базель
Хоккей. КХЛ
16:00
Авангард5
Салават Юлаев3
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур4
Ак Барс1
Хоккей. НХЛ
8.03
Баффало Сэйбрз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
8.03
Филадельфия Флайерз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
8.03
Ванкувер Кэнакс
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс4
Вашингтон Кэпиталз0
Все события
«Чудовищный провал»: Порошенко подарил РФ козырь в газовой войне
Китай прокомментировал послание Путина
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России
На кого «ПСЖ» потратил 800 миллионов евро за 5 лет
Валерию в розовом джемпере сравнили с манекеном
Сандра Буллок тайно вышла замуж
Специалисты выяснили, почему женщины жалеют о случайном сексе
Оцарапанной собакой британке пришлось заменить тазобедренный сустав
Обеденная зона в маленькой квартире: 8 идей
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Фоторепортажи
22Российским спортсменам-призерам Олимпиады вручили госнаграды
8«Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
12:51 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сыграют в гостях с «Авеллино» в 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут сегодня первый поединок плей-офф розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Беларуси в стартовом матче 1/8 финала будут соперничать с итальянским «Авеллино» на его арене. Минчане начали выступление в этом турнире с первого группового этапа, заняв первое место в квартете F, опередив венгерскую «Альбу», бельгийский «Шарлеруа» и израильскую «Бней Герцлию».

Читайте также
«Астана» уверенно обыграла «Цмоки-Минск» в матче ВТБ

Во втором раунде подопечные Александра Крутикова были вторыми в группе К вслед за датским клубом «Баккен Беарз» и впереди черногорского «Морнара» и венгерского «Сольнока». Сегодняшний соперник столичных «драконов» начинал еврокубковый путь в Лиге чемпионов, но не пробился в плей-офф, заняв 5-е место в группе D. Нынешний спортивный директор минской дружины Егор Мещеряков выступал за «Авеллино» в сезоне-1999/2000.

Ответная встреча за выход в четвертьфинал Кубка ФИБА-Европа состоится 14 марта в Минске. Победитель пары «Цмокi» — «Авеллино» в борьбе за путевку в полуфинал встретится с победителем противостояния между литовской «Утеной» и венгерской «Альбой».

Встречи ¼ финала пройдут 21 и 28 марта, полуфиналы — 11 и 18 апреля, два решающих поединка за главный приз состоятся 25 апреля и 2 мая. В прошлом сезоне обладателем трофея стали баскетболисты «Нантерра», победившие по сумме двух финальных матчей другой французский клуб «Элан Шалон» — 58:58 и 82:79.

 В марте на Земле ожидаются 3 магнитные бури
В Беларуси стали выявлять больше фальшивых евро
Братья Березуцкие завершили выступления за сборную России
На кого «ПСЖ» потратил 800 миллионов евро за 5 лет
Малышко выступит на этапе в Контиолахти с винтовкой Мякяряйнен
«Лужники» признали лучшим стадионом 2017 года
Нападающий сборной России заявлен за «СКА-Хабаровск»
Травма Неймара станет самой дорогой в истории футбола
Стали известны составы «Спартака» и ЦСКА на третий матч серии плей-офф
Новости
Авто
Mitsubishi, который очень любят европейцы: большое обновление Знаете, какой Mitsubishi Outlander — самый дорогой? Нет, не трёх-, а двухлитровый Outlander PHEV! И эта версия пережила большое техническое обновление
Hi-Tech
Появилось видео, которое заставит плакать любого По традиции перед 8 марта Mail.Ru подготовила социальный ролик, посвященный детям и их мамам
Кино
Похудевшая Бортич представила фильм, ради которого набрала 20 кг Актриса, исполнившая главную роль в фильме «Я худею», и ее экранный «папа» представили совместную работу первым зрителям
Недвижимость
Тест: кто вы из фильма «Любовь и голуби»?
Части старинного дома в Выборге распродают онлайн
Кто и почему в России восстанавливает разрушенные поместья
В римском метро нашли дом военачальника II века
Леди
Михалковы, Крутые и другие звездные пары, живущие в гостевом браке У любви, как известно, нет правил. Так что, если обоих устраивает брак, в котором супруги живут в разных домах и даже городах, то почему бы не порадоваться за них?
Дети
В Сети обсуждают беременность Алины Кабаевой (фото) Новый выход спортсменки традиционно привлек повышенное внимание публики
Все о ремонте
Современный дизайн двушки: светлая квартира для работы и отдыха
5 ошибок, из-за которых ремонт затягивается
Декорируем полки открытого стеллажа: 9 ярких идей и универсальные советы
Ванна или душевая кабина: все за и против
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь