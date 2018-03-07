Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» сыграют в гостях с «Авеллино» в 1/8 финала Кубка ФИБА-Европа
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут сегодня первый поединок
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проведут сегодня первый поединок
Чемпионы Беларуси в стартовом матче 1/8 финала будут соперничать с итальянским «Авеллино» на его арене. Минчане начали выступление в этом турнире с первого группового этапа, заняв первое место в квартете F, опередив венгерскую «Альбу», бельгийский «Шарлеруа» и израильскую «Бней Герцлию».
Во втором раунде подопечные Александра Крутикова были вторыми в группе К вслед за датским клубом «Баккен Беарз» и впереди черногорского «Морнара» и венгерского «Сольнока». Сегодняшний соперник столичных «драконов» начинал еврокубковый путь в Лиге чемпионов, но не пробился в
Ответная встреча за выход в четвертьфинал Кубка
Встречи ¼ финала пройдут 21 и 28 марта, полуфиналы — 11 и 18 апреля, два решающих поединка за главный приз состоятся 25 апреля и 2 мая. В прошлом сезоне обладателем трофея стали баскетболисты «Нантерра», победившие по сумме двух финальных матчей другой французский клуб «Элан Шалон» — 58:58 и 82:79.