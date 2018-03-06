Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван худший актер 2017 года
Добавленный сахар: 4 беды
Анастасия Брызгалова планирует поскорее стать матерью
В римском метро нашли дом военачальника II века
Ренату Литвинову перепутали с Эвелиной Хромченко
Текущие события
Хоккей. НХЛ
3-й период
Ванкувер Кэнакс2
Нью-Йорк Айлендерс2
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон ОйлерзОТ4
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас СтарзОТ2
Оттава Сенаторз3
Хоккей. НХЛ
03:30
Баффало Сэйбрз5
Торонто Мэйпл Ливз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург ПингвинзОТ4
Калгари Флэймз3
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Александрия
Футбол. Зарубежный
5.03
Кристал Пэлас2
Манчестер Юнайтед3
Футбол. Зарубежный
5.03
Сельта2
Лас-Пальмас1
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Локомотив
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Йокерит
Хоккей. КХЛ
5.03
СКА7
Северсталь4
Хоккей. КХЛ
5.03
ЦСКА1
Спартак0
Хоккей. КХЛ
5.03
Ак Барс3
Амур2
Все события
При остановке транзита газа через Украину сложится ЧС – Додон
Минфин ввел налог на бани, сараи и теплицы
Герой матча Россия-Германия подарил авто своему первому тренеру
Самые необычные тротуары
Медведева уходит от тренера: это провокация или просто глупость?
СКА и «Северсталь» забросили 11 шайб в матче Кубка Гагарина
Светлана Бондарчук вышла в свет в роскошном мини-платье
Лауреат «Оскара» пришла на церемонию ненакрашенной
Поедание сердец оказалось эффективным средством от атеросклероза
Добавленный сахар: 4 беды
В Москве попытались ограбить квартиру депутата Госдумы
7 роскошных интерьеров в стиле ар-деко
Фоторепортажи
20«Спартак» не пустил «Динамо» в плей-офф КХЛ
33Снежное дерби: «Локомотив» и «Спартак» сыграли вничью
00:28 (мск), источник: Известия

Алексей Швед утверждается в статусе лучшего игрока Европы

Защитник «Химок» побил знаменитый рекорд Альфонса Форда и был признан MVP февраля в Евролиге.

Источник: Известия

Игрок сборной России и подмосковных «Химок» Алексей Швед продолжает покорять сердца любителей баскетбола. Атакующий защитник был признан самым ценным игроком (MVP) Евролиги в феврале и побил казавшийся вечным рекорд Альфонсо Форда, в честь которого назван трофей лучшему снайперу турнира. В последних 24 встречах Евролиги 29-летний россиянин неизменно набирает 16 и более очков. Американский баскетболист остановился на отметке в 23 матча. Впервые за долгие годы лучший игрок европейского баскетбола имеет российский паспорт.

Алексей Швед вернулся в Россию из НБА в июле 2015 года. После трех лет успешной карьеры за океаном он неожиданно отказался от минимального контракта с «Нью-Йорк Никс» и заключил соглашение с «Химками». По словам его официального представителя Обрада Фомича, россиянин искал возможность полностью реализовать свой талант, стать лидером своего коллектива, получая по 30−35 минут игрового времени.

Спустя 2,5 года можно сказать, что план Алексея Шведа сработал. В прошлом сезоне баскетболист стал самым ценным игроком Единой лиги ВТБ и Еврокубка, а также вошел в первую символическую пятерку обоих турниров. Летом-2017 он практически в одиночку затащил сборную в полуфинал Евробаскета, попутно став лучшим снайпером турнира, в среднем набирая за матч 24,3 очка. Защитник «Химок» стал первым за 18 лет игроком, который удостоился почетного звания, не будучи представителем НБА (в 1999 году приз лучшему бомбардиру турнира достался выступавшему за «Реал» испанцу Альберто Эрреросу).

По окончании Евробаскета российский защитник продолжил удивлять болельщиков в матчах Евролиги. Во многом благодаря результативной игре Алексея Шведа (22 очка, 4,4 передачи) «Химки» сейчас очень близки к выходу в плей-офф турнира.

Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, один из лучших снайперов в истории советского баскетбола Модестас Паулаускас считает, что в настоящее время Алексей Швед — лучший игрок Европы на своей позиции.

— Леша — не только очень хороший снайпер, но еще и умный игрок, который умеет хорошо разыграть мяч, отдать классную передачу партнерам, — рассказал «Известиям» Модестас Пауласкас. — Вернувшись из НБА, он попал к очень сильным тренерам — сначала к Римасу Куртинайтису, затем к Душко Ивановичу. Под их руководством он смог еще больше прибавить и обрести необходимую стабильность. Сейчас Швед — лучший игрок Европы на своей позиции. У него нет слабых матчей в Евролиге. Поэтому все индивидуальные награды, которые он получил в последнее время, — абсолютно заслуженные.

При этом в отличие от индивидуальных наград командных трофеев в карьере игрока пока не так много. Победа в Евролиге-2007/08 в составе ЦСКА и бронзовая медаль Олимпийских игр-2012 со сборной России были уже достаточно давно. Важность итогового результата «Химок» в этом сезоне подчеркнул главный тренер сборной России Сергей Базаревич.

— Швед, безусловно, проводит выдающийся год, — отметил двукратный вице-чемпион мира. — Он был самым результативным игроком и попал в символическую пятерку Евробаскета. И сейчас Леша лидирует в списке самых результативных игроков Евролиги и Лиги ВТБ. Лучший ли это сезон в его карьере? Будет зависеть от того, какой результат покажет его команда. Индивидуальные выступления — это отлично, но сезон всегда оценивается по итоговым результатам клуба.

По мнению Сергея Базаревича, Алексей Швед гораздо выгоднее смотрится на позиции второго номера.

— Мы неплохо использовали сильные качества Алексея в сборной, и мне кажется, что он должен быть не разыгрывающим, а основным созидателем, — заметил наставник национальной команды. — На мой взгляд, так и ему легче, и для команды он становится полезнее.

Любимые приемы Алексея Шведа — кроссовер и отличный дальний бросок. За счет своей резкости, техники и пластичности российской игрок с легкостью «раскачивает» оппонентов в проходе и набирает легкие два очка. Также он обладает уникальной способностью с сопротивлением забросить с 7 м. Его страсть к гиперсложным броскам — источник любви болельщиков и зависти соперников, которые сопровождают Алексея Шведа везде.

 «Мы должны оставаться в едином календаре с европейскими лигами»
Алексей Швед утверждается в статусе лучшего игрока Европы
Медведева уходит от тренера: это провокация или просто глупость?
СКА и «Северсталь» забросили 11 шайб в матче Кубка Гагарина
100 дней до приказа: о готовности стадионов ЧМ-2018
Ответные матчи 1/8 Лиги чемпионов пройдут в Париже и Ливерпуле
«Спартак» вновь не смог забить ЦСКА в матче плей-офф КХЛ
Альварес провалил допинг-тест перед реваншем с Головкиным
«Манчестер Юнайтед» победил «Кристал Пэлас», уступая 0:2
Спорт-Экспресс
Авто
Назван лучший автомобиль в Европе Лучшим автомобилем в Европе в 2018 году стал кроссовер Volvo XC40
Hi-Tech
В России появился смартфон в честь Путина (фото) Известная компания выпустила эксклюзивную модель iPhone и предложила 6 названий для новой российской ракеты
Кино
Назван худший актер 2017 года По традиции за день до награждения лауреатов премии «Оскар» были названы победители антипремии «Золотая малина»
Недвижимость
Россияне взяли очень много ипотек
Мусульман возмутила мечеть в форме еврейской кипы
В Петербурге построят кольцевую линию метро за 300 млрд рублей
Хостел в доме снижает стоимость недвижимости
Леди
«Оскар-2018»: лучшие платья церемонии Вручение наград американской киноакадемии прошло в 90-й раз
Дети
Светлана Лобода ждет второго ребенка По данным журналистов, певица забеременела от популярного немецкого музыканта
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь