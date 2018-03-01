Область тьмы: «Химки» проигрывают ожившей «Басконии»

Источник: РИА "Новости"

Последняя победа «Химок» над «Панатинаикосом» дома позволила подопечным Георгиоса Барцокаса ввязаться в борьбу за распределение путёвок в плей-офф Евролиги. Сразу четыре команды имели одинаковое соотношение побед и поражений, занимая соответственно места с 4 по 7 в турнирной таблице. Но победа над «Пао» внушала оптимизм не только из-за турнирных перспектив — жёлто-синие показали высокий уровень организации, в состав после восстановления от перелома руки вернулся мощный форвард Томас Робинсон, а голеностоп Алексея Шведа позволил лучшему игроку Европы чувствовать себя комфортно.

На выездную игру против «Басконии» россияне прибыли в самом боевом составе. Если «Химки» борются за лучшее место в плей-офф, то «Баскония» пока только мечтает в принципе получить заветный билет в следующую сильнейшего турнира Старого Света, находясь на девятом месте в турнирной таблице.

Стартовая десятиминутка матча стала, наверное, мечтой греческого тренера подмосковной команды: очень качественная защита с множественными подстраховками работала как швейцарские часы. Нападение без видимого напряга приносило результат. Алексей Швед традиционно «включил» партнёров, основным из которых был Энтони Гилл, а после набрал пять очков подряд. Именно после его «трёхи» случился первый тайм-аут в матче — 14:5 и полное доминирование гостей.

До первого минутного перерыва и, словно подтверждая вышесказанные слова об активности Гилла, Швед выдал невероятно рискованную передачу через половину площадки на американца, и тот решил в одном прыжке поймать мяч и вколотить сверху с сопротивлением. Чтобы не быть голословными, приводим этот момент. Смотреть можно очень долго.

Oh my @anthonygill.13 #7DAYSMagicMoment A post shared by Turkish Airlines EuroLeague (@euroleague) on Mar 1, 2018 at 12:24pm PST

На первый перерыв химчане ушли с преимуществом в восемь очков. По игре казалось, что разница должна была быть не меньше 15, но удача в дальних попытках позволила сохранить интригу.

Как покажет вторая десятиминутка, интриги никакой и не было. Первые 10 минут остались единственным светлым пятном в матче для российского клуба. «Баскония» с первых минут второй четверти словно выросла на голову, стала мощнее, быстрее, прыгучее и, представьте себе, везучее. Второй и третий отрезок были выиграны испанцами с общим преимуществом «+25». Торнике Шенгелия своей могучей грузинской спиной вытолкнул всех из-под своего щита, навязав борьбу и в нападении. К концу матча на его счету красовался роскошный дабл-дабл с 15 очками и 15 подборами.

«Химки» выглядели растерянными и, словно боксёр, пропустивший мощный апперкот, держались скорее «на автомате». Итоговая разница вполне могла перевалить и через 20-очковый рубеж, но гости усилиями Шведа,

«Химки» забросили 12 трёхочковых, и это на один больше, чем у соперника. Однако тем потребовалось 21 попытка, в то время как Швед и компания затратили на это 32 выстрела. Лично Швед бросил издали 13 раз.