Область тьмы: «Химки» проигрывают ожившей «Басконии»

Последняя победа «Химок» над «Панатинаикосом» дома позволила подопечным Георгиоса Барцокаса ввязаться в борьбу за распределение путёвок в
На выездную игру против «Басконии» россияне прибыли в самом боевом составе. Если «Химки» борются за лучшее место в
Стартовая десятиминутка матча стала, наверное, мечтой греческого тренера подмосковной команды: очень качественная защита с множественными подстраховками работала как швейцарские часы. Нападение без видимого напряга приносило результат. Алексей Швед традиционно «включил» партнёров, основным из которых был Энтони Гилл, а после набрал пять очков подряд. Именно после его «трёхи» случился первый
До первого минутного перерыва и, словно подтверждая вышесказанные слова об активности Гилла, Швед выдал невероятно рискованную передачу через половину площадки на американца, и тот решил в одном прыжке поймать мяч и вколотить сверху с сопротивлением. Чтобы не быть голословными, приводим этот момент. Смотреть можно очень долго.
На первый перерыв химчане ушли с преимуществом в восемь очков. По игре казалось, что разница должна была быть не меньше 15, но удача в дальних попытках позволила сохранить интригу.
Как покажет вторая десятиминутка, интриги никакой и не было. Первые 10 минут остались единственным светлым пятном в матче для российского клуба. «Баскония» с первых минут второй четверти словно выросла на голову, стала мощнее, быстрее, прыгучее и, представьте себе, везучее. Второй и третий отрезок были выиграны испанцами с общим преимуществом «+25». Торнике Шенгелия своей могучей грузинской спиной вытолкнул всех
«Химки» выглядели растерянными и, словно боксёр, пропустивший мощный апперкот, держались скорее «на автомате». Итоговая разница вполне могла перевалить и через 20-очковый рубеж, но гости усилиями Шведа,
«Химки» забросили 12 трёхочковых, и это на один больше, чем у соперника. Однако тем потребовалось 21 попытка, в то время как Швед и компания затратили на это 32 выстрела. Лично Швед бросил издали 13 раз.
Поражение отбрасывает химчан на седьмое место, но нет сомнений, что борьба за более высокий «посев» в