Российские клубы в погоне за путевкой в Евролигу

Источник: ИТАР-ТАСС

В марте три российских клуба возобновят свои выступления в Еврокубке. В четвертьфинале второго по значимости баскетбольного турнира Старого света «Локомотив-Кубань» сыграет с «Гран-Канарией», «Зенит» встретится с «Реджо-Эмилия», а УНИКС с «Баварией». Серии будут продолжаться до двух побед одной из команд. Первые матчи состоятся 6 марта, вторые 9 марта, третьи (если потребуется) — 14 марта. По мнению опрошенных «Известиями» экспертов, всё три наших клуба способны пробиться в полуфинал, а затем и побороться за главный трофей. Победитель текущего сезона Еврокубка по традиции получит путевку в Евролигу.

«Локо» пока идет в Еврокубке без поражений, одержав 16 побед подряд. Соперник краснодарцев — испанская «Гран-Канария» — с трудом пробилась в групповой турнир, а затем и в четвертьфинал, в последнем туре сенсационно обыграв турецкую «Дарушафаку». Тем не менее, подопечные Луиса Касимиро представляют собой грозную силу. Из лидеров испанской команды стоит выделить снайперов — шведа Маркуса Эрикссона (15,4 очка в среднем за игру) и американца Денниса Сили (11, 4 очка), одного из самых перспективных центровых Европы латвийца Анджея Пасечника и израильского разыгрывающего Галя Мекеля, хорошо знакомого российским болельщикам по выступлениям за «Нижний Новгород».

— В четвертьфинале Еврокубка простых соперников не бывает, — сказал «Известиям» президент «Локомотива» Андрей Ведищев. — У испанцев очень опытная команда, которая каждый год играет в плей-офф Еврокубка, а в сезоне-2014/15 дошла до финала. Тем не менее, мы должны обыгрывать этот клуб, защитив преимущество своей площадки. У многих игроков было время отдохнуть и набраться сил во время паузы на игры сборной. Конечно, нас ждет непростой и долгий перелет на Канарский остров. Чтобы легче пережить его, мы организуем чартер для команды.

По словам президента УНИКСа Евгения Богачева, его команда рассчитывала занять первое место в группе и выйти в четвертьфинале на «Зенит», но несколько необязательных поражений на групповом этапе внесли коррективы в планы казанской команды. В четвертьфинале команда Димитриса Прифтиса ожидает встреча с грозной «Баварией». Мощный аргумент в пользу россиян — у мюнхенцев до конца сезона выбыл Милан Мачван. Сербский форвард был одним из тех, на ком держалась стабильная система тренера Саши Джорджевича. В отсутствии Милана Мачвана погоду в немецком клубе делают американцы — один из лучших центровых Еврокубка-2017/18 Девин Букер, защитники Реджи Реддинг и Джаред Каннингем. Важную роль играет и форвард сборной Германии Данило Бартель.

— Шансы на успех в нашей паре равны, — заявил президент УНИКСа Евгений Богачев. — Нам очень важно выиграть первый матч 6 марта в Мюнхене и вернуть преимущество своей площадки. УНИКС был на ходу, но долгий перерыв меня не очень порадовал. За 20 дней можно расслабиться и потерять форму. Надеюсь, наши игроки профессионально отнеслись к этому незапланированному отдыху и покажут хорошую игру сначала в матче с «Локомотивом» в Единой лиге, а затем и с «Баварией».

Соперник «Зенита» — итальянский клуб «Реджо-Эмилия» — в ходе турнира потерпел уже семь поражений. С другой стороны, в топ-16 он дважды одолел УНИКС, который лидирует в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. В составе «Реджо-Эмилии» выделяется защитник Амедео Делла Валле, занимающий первое место среди самых результативных и полезных игроков сезона. Он набирает в среднем 18,6 очка за матч, а его коэффициент полезности — 22,3. Впрочем, на втором групповом этапе лучшим по этим показателям оказался зенитовец Кайл Курич (22,5 и 23,7). Так что не исключено, что их дуэль предопределит исход всего сражения.

— У итальянцев очень дисциплинированная команда, без каких-то ярких звезд, — отметил форвард «Зенита» и сборной России Сергей Карасев. — Они здорово играют в защите и способны проявить характер. Не зря они дважды обыграли УНИКС, причем однажды отыграв отставание в 17 очков. Будем настраиваться на тяжелые матчи, но при этом мы обязаны проходить дальше. В этом году у нас очень большие надежды на успешное выступление в Еврокубке.