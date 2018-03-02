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01:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Испугаться не успели: ЦСКА не оставил шансов «Маккаби»

Красно-синие помогли «Химкам», обыграв их прямого конкурента за место в плей-офф.

Источник: РИА "Новости"

ЦСКА против «Маккаби» — классическое противостояние Евролиги и одна из самых горячих пар середины 2000-х годов. Но с тех пор расклад сил претерпел изменения: «армейцы» по-прежнему стабильны и успешны, а «Маккаби» в последние годы был раздираем скандалами и не мог похвастаться результатами; красно-синие выиграли семь последних матчей против израильского гранда и в прошлом туре первыми в сезоне гарантировали себе место в плей-офф, в то время как «жёлтые» пока отчаянно борются за место в восьмёрке сильнейших. Но вот незадача: против грандов «Маккаби» играет прилично и уже успел в этом сезоне огорчить «Барселону», «Реал» и «Фенербахче».

Поэтому опасаться «Маккаби» ещё как стоило. Как минимум, передняя линия, в условиях травмированных Отелло Хантера и Павла Коробкова, у хозяев выглядела мощнее. Ей израильтяне и пользовались, когда вообще могли довести мяч до трёхсекундной зоны. Позиционное нападение было сумбурное — оно иногда радовало зрителей красивыми данками после высоких полётов Болдена или Тайса, но, по большому счёту, в «транзишне» «Маккаби» выглядел даже лучше. И это именно то, о чём предостерегал Итудис перед матчем: не допустить быстрых отрывов. ЦСКА более-менее справлялся с этим заданием. Уилл Клайберн долго не мог найти свою игру, зато с выходом на паркет Серхио Родригеса нападение «армейцев» заиграло новыми красками и вообще перестало сбоить. К началу второй четверти преимущество в пользу ЦСКА стало двузначным, и Невен Спахия тут же забил в колокола — не прошло и минуты с начала второго игрового отрезка, как коуч «жёлтых» затребовал тайм-аут.

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Перерыв неблаготворно сказался на Родригесе, который потерял мяч в районе центрального круга и занервничал. Тут же появились бреши в защите, которая к тому моменту приноровилась к сумбурному стилю «Маккаби», тут же начал сокращаться отрыв…

Но кризис был настолько временным, что Димитрис Итудис даже не успел испугаться — Нандо де Коло не позволил. Француз несколько атак подряд завершил точными попаданиями и откинул «Маккаби» назад, а Кори Хиггинс и Лео Вестерманн этот успех развили и отправили команды на перерыв при «+16» в пользу ЦСКА.

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В дальнейшем сомнения относительно исхода этой встречи возникли лишь однажды. За три минуты до конца третьей четверти у «Маккаби» вышел Майкл Ролл и сходу набрал пять очков, того поддержал Норрис Коул и сделал уже «-11» для своей команды. Но ЦСКА понадобились лишь две минуты перерыва между четвертями, чтобы сбить атакующий порыв хозяев паркета и отправить тех в нокдаун ещё раз — постарались Вестерманн, Хайнс и Хиггинс.

«Маккаби» потом ещё раз попытался оттолкнуться от дна и даже частично преуспел. Но было уже не страшно — времени почти не оставалось. В концовке гости даже смогли разжиться «двадцаткой».

Эта победа укрепила ЦСКА на первом месте в регулярном чемпионате Евролиги и помогла подмосковным «Химкам», для которых «Маккаби» — прямой конкурент за место в плей-офф.

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