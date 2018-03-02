Испугаться не успели: ЦСКА не оставил шансов «Маккаби»

ЦСКА против «Маккаби» — классическое противостояние Евролиги и одна из самых горячих пар середины 2000-х годов. Но с тех пор расклад сил претерпел изменения: «армейцы»
Поэтому опасаться «Маккаби» ещё как стоило. Как минимум, передняя линия, в условиях травмированных Отелло Хантера и Павла Коробкова, у хозяев выглядела мощнее. Ей израильтяне и пользовались, когда вообще могли довести мяч до трёхсекундной зоны. Позиционное нападение было сумбурное — оно иногда радовало зрителей красивыми данками после высоких полётов Болдена или Тайса, но, по большому счёту, в «транзишне» «Маккаби» выглядел даже лучше. И это именно то, о чём предостерегал Итудис перед матчем: не допустить быстрых отрывов. ЦСКА
Перерыв неблаготворно сказался на Родригесе, который потерял мяч в районе центрального круга и занервничал. Тут же появились бреши в защите, которая к тому моменту приноровилась к сумбурному стилю «Маккаби», тут же начал сокращаться отрыв…
Но кризис был настолько временным, что Димитрис Итудис даже не успел испугаться — Нандо де Коло не позволил. Француз несколько атак подряд завершил точными попаданиями и откинул «Маккаби» назад, а Кори Хиггинс и Лео Вестерманн этот успех развили и отправили команды на перерыв при «+16» в пользу ЦСКА.
В дальнейшем сомнения относительно исхода этой встречи возникли лишь однажды. За три минуты до конца третьей четверти у «Маккаби» вышел Майкл Ролл и сходу набрал пять очков, того поддержал Норрис Коул и сделал уже «-11» для своей команды. Но ЦСКА понадобились лишь две минуты перерыва между четвертями, чтобы сбить атакующий порыв хозяев паркета и отправить тех в нокдаун ещё раз — постарались Вестерманн, Хайнс и Хиггинс.
«Маккаби» потом ещё раз попытался оттолкнуться от дна и даже частично преуспел. Но было уже не страшно — времени почти не оставалось. В концовке гости даже смогли разжиться «двадцаткой».
Эта победа укрепила ЦСКА на первом месте в регулярном чемпионате Евролиги и помогла подмосковным «Химкам», для которых «Маккаби» — прямой конкурент за место в