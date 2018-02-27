Закон, который существует, чтобы его нарушать. Случай Сонни Уимза

Казахстанский боксер Геннадий Головкин, являющийся чемпионом мира WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе, рассмешил журналистов популярного портала TMZ.com.
В январе прошлого года, после одного из матчей
Уимз уехал играть в Китай. Уже тогда это вызвало резонанс, но Уимз смог провести за «Чжэцзян» 38 игр, в которых его средние показатели составили 31,7 очка, 8 подборов и 5,9 результативных передач. На прошлой неделе
Что говорит сам Уимз
Игрок утверждает, что не только не отказывался от прохождения
— Я никогда в жизни не употреблял наркотики, — настаивает баскетболист. — Я трижды сдавал
Почему он вообще играл в Китае
Не совсем понятно, ведь лига АСВ также аффилирована с ФИБА. Председатель израильского агентства по предотвращению допинга в спорте (того самого, что проводило допинг-тест) ШаульШрайбер сказал, что выступление Уимза в лиге АСВ — это слабость, которую допустила ФИБА.
Может, «Маккаби» просто хотел от него избавиться?
Это правда, информация о том, что израильский клуб больше не был заинтересован в Уимсе, проскакивала. Более того, клуб не был удивлён, что агенты комитета появились на матче. Но, как уточняет Шрайбер, даже если клуб сам приглашает антидопинговый комитет, он всё равно не может выбирать игроков, которые пройдут проверку.
Сможет ли он играть в Евролиге
Конечно. Евролига проводит собственные выборочные
По словам Шрайбера, он будет бесконечно разочарован, если Уимсу удастся избежать наказания.
— Я не могу сказать, что буду удивлён, — уточняет Шрайбер. — Но это просто обидно. Он совершил преступление в Израиле и теперь сможет продолжать выступление в Евролиге. Был суд, но он не появился на слушании и даже не пытался подать апелляцию, а теперь будет преспокойно выступать дальше. Это наша слабость и это показатель того, что другие спортсмены тоже не будут прислушиваться к решениям антидопинговых комитетов.
Агентство по предотвращению допинга в спорте может наложить бан на выступление игрока только в Израиле, но раньше это не было проблемой. Как утверждает Шайбер, такие проблемы возникают только в баскетболе.
— Мы, совместно с ФИБА, писали в Евролигу, что Уимс не может играть в турнире. Но получили
Сонни Уимза пока не включили в состав «Эфеса» на сайте Евролиги, но, кажется, это временно. 1 марта
Уимс такой один?