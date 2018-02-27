Закон, который существует, чтобы его нарушать. Случай Сонни Уимза

Экс-игрок ЦСКА из-за допинга не может играть четыре года. Но играет и готов вернуться в Евролигу. Что вообще происходит.

В январе прошлого года, после одного из матчей тель-авивского «Маккаби», теперь уже экс-игрок израильтян Сонни Уимз отказался пройти допинговый тест. Сама процедура была проведена с участием израильского антидопингового комитета — организации, которую поддерживает ФИБА. В сентябре комитет наложил на Уимза 4-летний бан на участие в любых соревнованиях, проводящихся под эгидой международной баскетбольной федерации, и обязал «Маккаби» заплатить штраф в размере 7 тыс. шекелей (чуть больше 110 тыс. рублей).

Уимз уехал играть в Китай. Уже тогда это вызвало резонанс, но Уимз смог провести за «Чжэцзян» 38 игр, в которых его средние показатели составили 31,7 очка, 8 подборов и 5,9 результативных передач. На прошлой неделе экс-игрок ЦСКА подписал контракт с турецким «Анадолу Эфес» и в ближайшем матче готовится вернуться в Евролигу.

Что говорит сам Уимз

Игрок утверждает, что не только не отказывался от прохождения допинг-теста в Израиле, но и предоставил восемь проб.

— Я никогда в жизни не употреблял наркотики, — настаивает баскетболист. — Я трижды сдавал допинг-тест в НБА. После того матча за «Маккаби» меня заперли в комнате и продержали там с шести вечера до полпервого ночи. Я заполнил восемь пробирок, но каждый раз мне говорили, что это было разбавлено водой. Но они же сами давали мне воду, чтобы ускорить процесс. Это враньё, что я отказался проходить тест. В аэропорту на протяжении четырёх часов сидел мой сын Атенас, он ждал меня и постоянно боялся. Я просто не мог оставаться дольше.

Почему он вообще играл в Китае

Не совсем понятно, ведь лига АСВ также аффилирована с ФИБА. Председатель израильского агентства по предотвращению допинга в спорте (того самого, что проводило допинг-тест) ШаульШрайбер сказал, что выступление Уимза в лиге АСВ — это слабость, которую допустила ФИБА.

Может, «Маккаби» просто хотел от него избавиться?

Это правда, информация о том, что израильский клуб больше не был заинтересован в Уимсе, проскакивала. Более того, клуб не был удивлён, что агенты комитета появились на матче. Но, как уточняет Шрайбер, даже если клуб сам приглашает антидопинговый комитет, он всё равно не может выбирать игроков, которые пройдут проверку.

Сможет ли он играть в Евролиге

Конечно. Евролига проводит собственные выборочные допинг-тесты для своих игроков и, являясь коммерческим турниром, может спокойно закрывать глаза на любые запреты со стороны других организаций.

По словам Шрайбера, он будет бесконечно разочарован, если Уимсу удастся избежать наказания.

— Я не могу сказать, что буду удивлён, — уточняет Шрайбер. — Но это просто обидно. Он совершил преступление в Израиле и теперь сможет продолжать выступление в Евролиге. Был суд, но он не появился на слушании и даже не пытался подать апелляцию, а теперь будет преспокойно выступать дальше. Это наша слабость и это показатель того, что другие спортсмены тоже не будут прислушиваться к решениям антидопинговых комитетов.

Агентство по предотвращению допинга в спорте может наложить бан на выступление игрока только в Израиле, но раньше это не было проблемой. Как утверждает Шайбер, такие проблемы возникают только в баскетболе.

— Мы, совместно с ФИБА, писали в Евролигу, что Уимс не может играть в турнире. Но получили какие-то бредовые ответы. Мы договорились встретиться с немецким прокурором ФИБА, но в какой-то момент он просто перестал отвечать на звонки и начал всячески уклоняться от встречи с нами, — пожаловался Шрайбер.

Сонни Уимза пока не включили в состав «Эфеса» на сайте Евролиги, но, кажется, это временно. 1 марта экс-армейцу ничего не помешает вновь дебютировать в Евролиге в игре против «Милана».

Уимс такой один?