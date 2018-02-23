Броски из космоса и рекорд Шведа. «Химки» берут реванш у «Пао»
Супергерой Швед восстановился от травмы ноги и «прихватил» с собой из лазарета Томаса Робинсона.
Супергерой Швед восстановился от травмы ноги и «прихватил» с собой из лазарета Томаса Робинсона.
Первый матч в нынешнем сезоне между «Химками» и «Панатинаикосом» состоялся в середине ноября. Кошмарный вечер подмосковной команде, думается, запомнился надолго. В любом случае, разница «-28» в той встрече обязана была остаться зарубкой в памяти подопечных Георгиоса Барцокаса.
Перед матчем из стана химчан приходили приятные новости.
Второй приятной новостью стало возвращение в строй форварда и центрового в одном лице Томаса Робинсона, сломавшего руку через две недели после упомянутого ноябрьского матча. Травма основного «большого» стала для «Химок» предвестником непростого времени, ведь замены столь мощному и разностороннему игроку, как Томас, найдено так и не было. Его возвращения ждали сильнее, чем школьники ждут подарки на новый год.
Первые атаки в матче — как, собственно, и большинство других — были доверены Шведу, который очень грамотно находил партнёров передачами, наказывая тем самым «Пао» и лично главного тренера Хави Паскуаля за тактику «втроём на Шведа». Гилл стал автором первых семи очков «Химок» в матче, после чего в общую копилку пять добавил Швед.
Во второй четверти атака россиян серьёзно забуксовала, соперник быстро приблизился на расстояние пары средних бросков и… остановился. Греки, несмотря на отсутствие матчей в последние пару недель, выглядели бледной тенью самих себя. Однако и пробуксовка «Химок» оказалось лишь вопросом времени. Появление Робинсона взбодрило команду прежде всего в защите, а в нападении повышенная передача включилась благодаря дальним броскам Мони и Дженкинса, разродившегося парой «бомб» в концовке первой половины.
Три минуты после перерыва прошли без набранных очков. Промахи сменялись перехватами, подборами, после чего следовал очередной промах. Несмотря на отсутствие Андрея Зубкова и Вячеслава Зайцева, вызванных под знамёна сборной России,"скамейка и ротация Барцокаса приносили результат, увеличивая отрыв. В самом конце третьей десятиминутки разница была уже 14 очков, и
Заключительная четверть и вовсе превратилась в формальность: гости оказались неспособны на
В одном из моментов Алексей Швед схватился за ногу после слаломного прохода под кольцо и скорчил гримасу боли. Но уже через несколько секунд Супермен сам же развеял сомнения относительно своей боеспособности, показав тренеру, что готов продолжать набирать очки. Которых, к слову, у него вновь набралось больше всех — 20. Он первым в Евролиге пересёк отметку в 500 набранных баллов за результативность и, судя по всему, не собирается останавливаться.
Марат Арасланов