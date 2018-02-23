Броски из космоса и рекорд Шведа. «Химки» берут реванш у «Пао»

Источник: РИА "Новости"

Первый матч в нынешнем сезоне между «Химками» и «Панатинаикосом» состоялся в середине ноября. Кошмарный вечер подмосковной команде, думается, запомнился надолго. В любом случае, разница «-28» в той встрече обязана была остаться зарубкой в памяти подопечных Георгиоса Барцокаса. Жёлто-синие традиционно хорошо выступают дома, это внушало оптимизм и веру в реванш.

Перед матчем из стана химчан приходили приятные новости. Во-первых, нашла подтверждение информация о положительной динамике восстановления подмосковного Супермена Алексея Шведа. Левый голеностоп, беспокоивший защитника после победы над «Зенитом», не дал ему участвовать в Матче звёзд Единой лиги ВТБ. Активная реабилитация и покой сделали своё дело. Уже на разминке было заметно, насколько свежо и бодро выглядит россиянин.

Второй приятной новостью стало возвращение в строй форварда и центрового в одном лице Томаса Робинсона, сломавшего руку через две недели после упомянутого ноябрьского матча. Травма основного «большого» стала для «Химок» предвестником непростого времени, ведь замены столь мощному и разностороннему игроку, как Томас, найдено так и не было. Его возвращения ждали сильнее, чем школьники ждут подарки на новый год.

Первые атаки в матче — как, собственно, и большинство других — были доверены Шведу, который очень грамотно находил партнёров передачами, наказывая тем самым «Пао» и лично главного тренера Хави Паскуаля за тактику «втроём на Шведа». Гилл стал автором первых семи очков «Химок» в матче, после чего в общую копилку пять добавил Швед.

Зал в Мытищах гнал своих любимцев вперёд, но это получалось далеко не всегда.

Во второй четверти атака россиян серьёзно забуксовала, соперник быстро приблизился на расстояние пары средних бросков и… остановился. Греки, несмотря на отсутствие матчей в последние пару недель, выглядели бледной тенью самих себя. Однако и пробуксовка «Химок» оказалось лишь вопросом времени. Появление Робинсона взбодрило команду прежде всего в защите, а в нападении повышенная передача включилась благодаря дальним броскам Мони и Дженкинса, разродившегося парой «бомб» в концовке первой половины.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfjGhY2BeKP/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:33.33333333333333% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfjGhY2BeKP/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">(RUS)?? Возвращение на площадку @trobinson_foe, две «затычки»? сирены от @shved.1 и Джеймса Андерсона в концовках четвертей соответственно — все это было в первой половине игры с @paobcgr. Счет — 46:31? ------ (EN)?? T-Rob's comeback after injury, buzzer-beaters? by Alexey Shved and James Anderson — that's just to summarize the first half. The score is 46:31? #KhimkiPAO #ХимкиПАО</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/khimkibasket/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> BС Khimki</a> (@khimkibasket) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-23T17:59:52+00:00">Фев 23, 2018 в 9:59 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Три минуты после перерыва прошли без набранных очков. Промахи сменялись перехватами, подборами, после чего следовал очередной промах. Несмотря на отсутствие Андрея Зубкова и Вячеслава Зайцева, вызванных под знамёна сборной России,"скамейка и ротация Барцокаса приносили результат, увеличивая отрыв. В самом конце третьей десятиминутки разница была уже 14 очков, и вот-вот должна была прозвучать сирена на перерыв. Но у Энтони Гилла была своя версия развития событий. Вот вам, уважаемый соперник, «трёха» в протокол и пламенный привет моральному состоянию перед заключительным игровым отрезком в матче.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BfjLH0OBaGe/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BfjLH0OBaGe/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Amazing ? @anthonygill.13 with the half court buzzer beater! With the bonus look-away ? #7DAYSMagicMoment</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/euroleague/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Turkish Airlines EuroLeague</a> (@euroleague) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-23T18:41:48+00:00">Фев 23, 2018 в 10:41 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Заключительная четверть и вовсе превратилась в формальность: гости оказались неспособны на сколько-нибудь вменяемую погоню, а хозяева и не собирались рвать жилы, стараясь всенепременно победить с разницей 28 очков и более.

В одном из моментов Алексей Швед схватился за ногу после слаломного прохода под кольцо и скорчил гримасу боли. Но уже через несколько секунд Супермен сам же развеял сомнения относительно своей боеспособности, показав тренеру, что готов продолжать набирать очки. Которых, к слову, у него вновь набралось больше всех — 20. Он первым в Евролиге пересёк отметку в 500 набранных баллов за результативность и, судя по всему, не собирается останавливаться.