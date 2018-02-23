20 очков Шведа помогли «Химкам» уверенно победить «Панатинаикос»

Команда Барцокаса уверенно начала встречу и выиграла первую четверть с разницей в шесть очков. Уже к большому перерыву преимущество хозяев стало двузначным — 46:31.

Во второй половине игра немного успокоилась, а её ход по-прежнему контролировали «Химки». Перед заключительным игровым отрезком их перевес составлял 17 очков.



В последние десять минут матча подопечные Барцокаса также оставались сконцентрированными и довели его до победы со счётом 78:61.



Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 20 очков, у «Панатинаикоса» 14 очков в активе Криса Синглтона.