Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Малахов устал от Шурыгиной и расскажет о погибшем в Сирии пилоте
Медики рассказали, как пережить морозы
Правительство одобрило отмену НДФЛ на выплаты семьями с детьми
В Федерации керлинга нашли способ вернуть россиянину медаль Игр
«Больше 16 не дашь»: Альбина Джанабаева выглядит очень юной
Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Зарубежный
23.02
Депортиво0
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
23.02
Страсбур0
Монпелье0
Футбол. Зарубежный
23.02
Майнц1
Вольфсбург1
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. Олимпийский турнир
23.02
Канада3
Германия4
Биатлон. Биатлон
23.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета (М)
Все события
Российских фигуристок СМИ обвинили в жульничестве на ОИ
МОК обязан снять США и Канаду, но боится - СМИ
«Я не уберу флаг»: организаторам ОИ не удалось оскорбить русских
Пьеха резко ответила на хамство Серебрякова по РФ
Российские хоккеисты впервые за 20 лет вышли в финал Олимпиады
Россиянка сдала положительную допинг-пробу на ОИ
«Больше 16 не дашь»: Альбина Джанабаева выглядит очень юной
Похудевшую Ирину Пегову не узнали поклонники
Мир охватила мода на дизайнерские пупки
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Ванна или душевая кабина: все за и против
Фоторепортажи
12Сборная России разгромила Норвегию в четвертьфинале
12Не кимчхи единым
23 февраля, источник: Чемпионат.com

20 очков Шведа помогли «Химкам» уверенно победить «Панатинаикос»

«Химки» одержали домашнюю победу над «Панатинаикосом» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Команда Барцокаса уверенно начала встречу и выиграла первую четверть с разницей в шесть очков. Уже к большому перерыву преимущество хозяев стало двузначным — 46:31.

Во второй половине игра немного успокоилась, а её ход по-прежнему контролировали «Химки». Перед заключительным игровым отрезком их перевес составлял 17 очков.

В последние десять минут матча подопечные Барцокаса также оставались сконцентрированными и довели его до победы со счётом 78:61.

Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 20 очков, у «Панатинаикоса» 14 очков в активе Криса Синглтона.

 "Это сигнал от судей". Тренер сборной США увидел негатив в победе Сагитовой
«Финал Россия – Германия – этим всё сказано. Безобразие, а не Олимпиада»
Российские спортсмены завоевали золото и серебро на ОИ
Выиграть нельзя проиграть. Поставил Знарок запятую в этой фразе?
Лыжи или сноуборд? Всё и сразу, с медалями. Анонс дня на ОИ
Немцы перепутали хоккей с футболом. И обыграли даже канадцев
Исполком МОК решит вопрос о статусе Олимпийского комитета России
Брызгалов: Финал Россия — Германия — это безобразие
Фетисов: Мутко сказал про ВАДА: «Фигней заниматься не будем»
Спорт-Экспресс
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Жилье в Москве может значительно подорожать
«Ласточкино гнездо» закроется на ремонт
Озвучена новая версия идеальных линий египетских пирамид
Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Первое для России золото ОИ-2018 взяла 15-летняя фигуристка Алина Загитова выиграла соревнования фигуристок в женском одиночном катании.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь