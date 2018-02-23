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20 очков Шведа помогли «Химкам» уверенно победить «Панатинаикос»
«Химки» одержали домашнюю победу над «Панатинаикосом» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Химки» одержали домашнюю победу над «Панатинаикосом» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Команда Барцокаса уверенно начала встречу и выиграла первую четверть с разницей в шесть очков. Уже к большому перерыву преимущество хозяев стало двузначным — 46:31.
Во второй половине игра немного успокоилась, а её ход
В последние десять минут матча подопечные Барцокаса также оставались сконцентрированными и довели его до победы со счётом 78:61.
Самым результативным в составе победителей стал Алексей Швед, набравший 20 очков, у «Панатинаикоса» 14 очков в активе Криса Синглтона.