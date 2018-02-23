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10:43 (мск), источник: Газета.Ру

«Химки» займутся изучением античности

Подмосковные «Химки», набравшие хорошую форму, примут на родном паркете самую горячую команду Евролиги, греческий «Панатинаикос», претендующий на первое место в регулярном чемпионате Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Вице-чемпионы России принимают греческий «Панатинаикос» на домашнем паркете в приподнятом настроении. Это месяц назад в раздевалке под мытищинской крышей баскетболисты желто-синих сидели, понурив головы. Однако воспитательные меры от руководства подействовали — химкинская дружина стала играть не только эффективно, но и изящно, иногда даже с блеском.

В Евролиге — при сверхплотном графике и никуда не девшихся кадровых проблемах — из шести матчей оставила за собой четыре.

Причем положила на лопатки «Жальгирис» с «Црвеной Звездой», которые виделись основными оппонентами россиян в гонке за солидные позиции внутри топ-8.

Что до арены национальной, то там на паузу перед «Матчем звезд» и окном сборных желто-синие ушли с высоко поднятой головой. Ведь гостевая виктория над «Зенитом» вернула им веру в собственные силы — и вселила мотивацию дальше гнать за Питером, оспаривая собственную принадлежность к квартету сильнейших в лиге ВТБ.

Другими словами, вице-чемпионы страны волевым усилием перебороли кризис — и нынче готовы во всеоружии дать бой лидеру греческого первенства. Ну, а чтобы огонь в глазах спортсменов горел дьявольским пламенем, дровишек в мотивационный костер подбросил гендир. Он не только окончательно отменил штраф, выписанный месяцем ранее, но и заявил о готовности выплачивать премии, случись парням и дальше держать ударный ритм.

В контексте противостояния с «Пао» высказывание выглядит вызовом, достойно ответить на который, значит как минимум выйти на уровень «финала четырех» Евролиги.

Ведь в «гладком» континентальном сезоне на счету греков уже скальпы чемпиона турнира «Фенербахче», испанских грандов «Реала» и «Барсы», а также серия из восьми побед в девяти матчах. При этом эллины выглядят едва ли не самой гибкой и вариативной командой состязания.

Универсализм задних игроков, мобильность передней линии (игра без «чистых» центров подразумевает ставку на скорость, а не на габариты), самоотверженность резерва и высокое индивидуальное мастерство лидеров образуют сплав со вполне себе золотым отливом. На внутренней арене это проявляется в безупречном движении «Пао» по дистанции — 16 триумфов в 16 матчах.

В Евролиге же парням Шави Паскуаля не хватает всего победы, чтобы пристроиться прямиком за лидером групповой стадии, московским ЦСКА.

О том, каким беспощадным может быть греческий коллектив, химчане помнят из опыта выезда в Афины в первом круге. Тогда «зеленые», спуртанув уже в первой четверти 26:16, взяли верх — и привезли соперникам «плюс 28» под финальную сирену. При этом аж четыре человека записали в актив двузначные показатели результативности, а Ник Калатес и вовсе отметился «дабл-даблом», 11 очками при 11 подборах.

Собственно, с тех пор лидер команды и всей греческой сборной лишь добавлял оборотов. Сегодня он вполне серьезно лидирует в зрительском голосовании, определяющем MVP сезона, с 60 процентами «за» от респондентов. Его голевые показатели стремятся к наивысшим в карьере. А общая продуктивность вызывает восхищение. Ведь «малыш» делает лучше не только цифры на табло, но и всех партнеров по коллективу. Причем как на профильной позиции плеймейкера, так и при смещении на «двойку».

«Все», упомянутые в предыдущем абзаце, — не преувеличение. Тренер Паскуаль активно использует ротацию, предотвращая досрочное выхолащивание подопечных. Чтобы вы понимали, насколько бережное отношение к игрокам проповедуется в «Пао» — простая, но содержательная выкладка.

В составе греков нет исполнителя, который имел бы средний временной налет свыше 29 минут. При этом афиняне не перестают пристально шерстить рынок свободных агентов, дабы сделать скамейку еще длиннее.

Главной целью последних дней являлся Майк Джеймс — защитник, в минувшем сезоне уже выступавший за «зеленых». Летом соотечественники сманили его в НБА, однако там карьера у «малыша» не задалась. После чего плеймейкера, что помог «Пао» оформить золотой дубль в сезоне-2016/17, вновь позвали на отогрев в Афины. И не исключено, что именно в Мытищах случится его возвращение в Евролигу.

Также к родным пенатам с часу на час может прибиться Иоаннис Бурусис. Форвард-ветеран летом также отправился легионерить — правда, за большими деньгами в Китай. Однако сейчас «Пао» делает все, чтобы вновь заручиться поддержкой «длинного четвертого». Если стороны ударят по рукам, то произойдет солидный апгрейд передней линии эллинов. И в таком случае их вполне серьезно можно будет величать претендентами на «финал четырех».

Впрочем, теория далеко не всегда подкрепляется практикой — особенно если ты едешь в гости к «Химкам».

В родных стенах россияне за 22 предыдущих тура уступили лишь трижды. Да и сквозняком из-за международных окон, открытых ФИБА, глобально «продуваться» не будут. Скажем, лучший снайпер турнира Алексей Швед остался в расположении клуба и готовился медиками команды к бою, несмотря на травму голеностопа — она помешала снайперу поучаствовать в Матче всех звезд лиги ВТБ.

В деле также капитан коллектива Сергей Моня и топ-персональщик Егор Вяльцев (цвета сборной отправились защищать Вячеслав Зайцев с Андреем Зубковым). Подтянули кондиции ведущие ролевые игроки, а Тайлер Ханикатт вовсе прокачал их в боевом режиме на «Олл Старе». Наконец, над Томасом Робинсоном эскулапы колдуют день и ночь, чтобы вернуть поломанной руке боевые кондиции. Так что бой в Мытищах обещает быть жарким — и по праву носит статус одного из гвоздевых в туре. Спешите его видеть, ведь такие матчи украшают не только игровую неделю, но и весь турнир в целом!

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