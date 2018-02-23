Итудис: ЦСКА выполнил первую задачу в Евролиге, выйдя в плей-офф

«Сейчас мы официально вышли в плей-офф, сделали это всего за семь туров до финиша регулярного чемпионата. Я говорил об этом еще в начале сезона — турнир в этом сезоне очень сложный. Сейчас мы решили первую задачу. Второй будет получение преимущества домашней площадки, а третьей — выход в «Финал четырех», — сказал Итудис, которого цитирует официальный сайт ЦСКА.

«Мы довольно долго провели без игр, а потому нам не хватало того, как мы играли до перерыва, не хватало агрессивности как в защите, так и в нападении. Тем не менее, мы выиграли три четверти и весь матч. Во второй половине мы гораздо более собранно сыграли в защите, мы снизили эффективность атак “Басконии”, особенно на периметре. При этом мы были на том же уровне в смысле нападения, у нас было много опций, мы многое создавали за счет действий спиной к кольцу», — отметил главный тренер армейцев.