19 очков Клайберна помогли ЦСКА победить «Басконию»

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Александр Беляев возвращается на НТВ после болезни
Ученые разделили пьющих людей на 4 типа
Вера в реанимации: история мамы
5 ошибок, из-за которых затягивается ремонт
В Сети обсуждают «постаревшего» Олега Газманова
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Аталанта1
Боруссия Д1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Атлетик1
Спартак М1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Зальцбург2
Реал Сосьедад1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Милан1
Лудогорец0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Арсенал1
Эстерсунд2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Брага1
Марсель0
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
03:00
Филадельфия Флайерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
03:30
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Сан-Хосе Шаркс
Футбол. Еврокубки
22.02
Атлетико1
Копенгаген0
Футбол. Еврокубки
22.02
Динамо К0
АЕК0
Футбол. Еврокубки
22.02
Зенит3
Селтик0
Футбол. Еврокубки
22.02
РБ Лейпциг0
Наполи2
Футбол. Еврокубки
22.02
Вильярреал0
Лион1
Футбол. Еврокубки
22.02
Виктория Пл2
Партизан0
Футбол. Еврокубки
22.02
Лацио5
Стяуа1
Футбол. Еврокубки
22.02
Спортинг3
Астана3
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Даллас Старз
Футбол. Еврокубки
22.02
Локомотив М1
Ницца0
Хоккей. Олимпийский турнир
10:40
Чехия
Россия
Биатлон. Биатлон
22.02
Пхенчхан (Южная Корея)
Эстафета (Ж)
Все события
Хозяин разыграл кошку, притворившись мертвым
Мельдоний спортсмену РФ подкинули спецслужбы-Созин
Крыша автостоянки рухнула на машины под тяжестью снега (видео)
Что подарить на 23 февраля: список желаний
Сборную России по хоккею обвинили в шпионаже
У России отобрали медаль Олимпиады-2018
В чем пойти на свидание, чтобы его не напугать
Екатерина Стриженова похвасталась результатами диеты
Медики рассказали, как пережить морозы
Названы простые способы улучшить память
Известную гостиницу в Москве снесут к осени
10 признаков того, что вам пора делать ремонт
Фоторепортажи
10Все золото Пхенчхана. 22 февраля
6Все золото Пхенчхана. 18 февраля
22 февраля, источник: Чемпионат.com

19 очков Клайберна помогли ЦСКА победить «Басконию»

ЦСКА добыл домашнюю победу над «Басконией» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Хозяева неудачно начали встречу, уступив в первой четверти с разницей в пять очков.

Читайте также
ЦСКА подаст жалобу в Евролигу на судейство матча с «Валенсией»

В следующие две десятиминутки команда Итудиса сравняла счёт. На последние десять минут поединка команды выходили на паркет при счёте 71:71. В заключительном игровом отрезке ЦСКА удался рывок, который и определил исход встречи. Победа «армейцев» — 93:86.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 19 очков. У «Басконии» 26 очков в активе Джейсона Грейнджера, дабл-дабл на счету Торнике Шенгелии (12 очков+10 подборов).

 «Русские на трибунах – не болельщики. Это проплаченные люди и олигархи»
«Парня либо подставили, либо Путину стоит сослать этого глупца в Сибирь!»
Белоруссия с золотом, а у России отняли бронзу
Хоккеистка сборной России получила дисквалификацию
ОИ-2018, день 14-й. Фигуристки и хоккеисты выходят. И побеждают?
Домрачева дала совет российскому биатлону
«Зенит» все сделал идеально: обзор матча Лиги Европы
Селихов и Ханни — в стартовом составе «Спартака» на матч с «Атлетиком»
Плюс один. «Локомотив» в морозной Москве победил «Ниццу» в ЛЕ
Спорт-Экспресс
Авто
Коллапс по всей стране: Россия на пороге бензинового кризиса Из-за нового приказа главы МВД владельцы цистерн не могут оформить разрешения на перевозку опасных грузов, в число которых входят бензины и дизтопливо
Hi-Tech
Пользователей торрентов предупредили об угрозе В двух версиях популярного торрент-клиента обнаружена критическая уязвимость
Кино
Будь как Даня: главные мужчины нашего кино, которых мы обожаем Хулиганы, интеллектуалы, бруталы и просто красавчики — какие они, киногерои нашего времени? Рассуждаем, любуемся и вздыхаем — перед вами главные мужчины российского кино
Недвижимость
Ремонт замка «Ласточкино гнездо» в Крыму начнется в 2018 году
СМИ: Елизавета II арендовала в центре Киева земельный участок
Как выглядит реновация в других странах
Кремль хотят освободить для прогулок
Леди
Агилера, Гагарина и другие звезды, которые скинули больше 30 кг Эти красотки стали путеводными звездами для фанатов, которые мечтают похудеть. Рассказываем, как они это сделали и как изменилась их жизнь.
Дети
Рэйчел МакАдамс ждет первенца 39-летняя актриса признавалась, что хочет несколько детей. 
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь