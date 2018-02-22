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19 очков Клайберна помогли ЦСКА победить «Басконию»
ЦСКА добыл домашнюю победу над «Басконией» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
ЦСКА добыл домашнюю победу над «Басконией» в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Хозяева неудачно начали встречу, уступив в первой четверти с разницей в пять очков.
В следующие две десятиминутки команда Итудиса сравняла счёт. На последние десять минут поединка команды выходили на паркет при счёте 71:71. В заключительном игровом отрезке ЦСКА удался рывок, который и определил исход встречи. Победа «армейцев» — 93:86.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 19 очков. У «Басконии» 26 очков в активе Джейсона Грейнджера,