19 очков Клайберна помогли ЦСКА победить «Басконию»

В следующие две десятиминутки команда Итудиса сравняла счёт. На последние десять минут поединка команды выходили на паркет при счёте 71:71. В заключительном игровом отрезке ЦСКА удался рывок, который и определил исход встречи. Победа «армейцев» — 93:86.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Уилл Клайберн, набравший 19 очков. У «Басконии» 26 очков в активе Джейсона Грейнджера, дабл-дабл на счету Торнике Шенгелии (12 очков+10 подборов).