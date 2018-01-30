Переход на весеннее время: что светит клубам из России в Еврокубке

Источник: РИА "Новости"

«Бавария» — УНИКС

Это пора четвертьфиналов, и, значит, пора играть по-серьёзному. «Бавария» на стадии Топ-16 лишилась одного из своих лидеров, сербского форварда Милана Мачвана, но по-прежнему осталась «Баварией» и даже успела выиграть национальный Кубок, совершив камбэк в финале с «Альбой».

Атаками немецкой команды руководит Стефан Йович. Год назад Саша Джорджевич не побоялся забрать из «Црвены Звезды» очень талантливого, но невероятно травматичного плеймейкера, и теперь тот входит в пятёрку лучших «ассистентов» Еврокубка, располагается на втором месте в списке лучших по этому показателю в Топ-16 и лидирует в турнире по количеству передач в пересчёте на 40 минут игрового времени. УНИКС здесь может ответить Хоакином Коломом — испанец четвёртый в турнире по среднему количеству результативных передач и второй — по общему их количеству.

Что же до игры под кольцом, то тут тоже всё очень прилично. Стефан Ласме из УНИКСа — с большим отрывом лучший блокирующий Еврокубка и третий по рейтингу полезности; Девин Букер из «Баварии» — второй среди лучших центровых турнира. Кроме этого, Джорджевичу удалось воскресить Майка Зирбеса, который после травмы Мачвана заиграл как в лучшие годы. Данило Бартель тоже теперь старается за себя и за того парня, и это уже принесло ему титул MVP 5 тура Топ-16. У Ласме на подхвате всегда есть Мелвин Эджим и Морис Ндур.

Эта серия — по крайней мере, сейчас это видится именно так — одна из самых равных и оттого интересных на стадии четвертьфиналов. Если бы у «Баварии» не выбыл Мачван, немцы были бы явным фаворитом, а так для ДимитрисаПрифтиса и УНИКСа соперник может оказаться очень даже по силам. Давать прогнозы здесь невероятно сложно, но мы уже сделали это в октябре, поэтому не будем отступать от плана: УНИКС пройдёт «Баварию».

«Реджо Эмилия» — «Зенит»

Итальянская «Реджо Эмилия» — красивая сказка этого сезона, и никто не знает, когда Амедео Делла Валле выбьется из сил и перестанет её писать. Чудом попавшая в Топ-16, «Эмилия» много раз была готова сойти с дистанции и сдаться соперникам по квартету, но один кудрявый итальянец то и дело заставлял её двигаться дальше. Сейчас, когда настало время четвертьфиналов и когда на «Реджо Эмилию» настраиваться будут совсем по-другому, всё может вернуться на круги своя. Но может и не вернуться.

Несмотря на то, что итальянцы вышли в четвертьфинал с первого места в группе, назвать их фаворитом в матче с «Зенитом» всё же затруднительно — Карасёв вошёл во вкус, Курич в Еврокубке истинный убийца, Гордон к началу серии наберёт форму. А ведь есть ещё Рейнольдс, который седьмой в списке лидеров по среднему количеству результативных передач за игру и третий по общему числу «ассистов».

Конечно, по составу сине-бело-голубые фавориты и, хочется верить, именно они окажутся в полуфинале, где сыграют с победителем следующей пары. Наш прогноз — в пользу «Зенита».

«Локомотив-Кубань» — «Гран-Канария»

Dreaming of ?! A post shared by 7DAYS EuroCup (@eurocup) on Feb 20, 2018 at 2:57am PST

Здесь всё более или менее понятно: команда, которая в этом розыгрыше турнира не проиграла ещё ни разу, считается явным фаворитом. Да и сама «Гранка» в этом сезоне уже не та, что была в прошлом — в Топ-16 команда Казимиро попала с четвёртой строчки, в плей-офф — со второй. Канарцы весь год балансируют где-то на грани, и «Локо» — отличный претендент на то, чтобы заставить испанцев эту грань перейти.

Хотя даже здесь не всё будет так просто для подопечных Саши Обрадовича. Маркус Эрикссон — один из самых полезных игроков турнира, особо опасен при бросках из-за дуги (больше 50% попаданий в «регулярке» и в Топ-16). Центровой Ондрей Балвин в этом сезоне взял больше всех подборов (119) и представляет настоящую угрозу «краске» краснодарцев. А вот третий лидер довольно эпизодический: Деннис Сили взял за правило играть по настроению, и он легко может чередовать провальные игры с фантастическими. Если вдруг «Локо» не захочет портить Сили настроение, то от американца ожидать можно вообще всего.

Так или иначе, красно-зелёные сейчас идут 16/0 и могут продлить свою беспроигрышную серию, если будут играть так же, как делали это в топ-16. Остаёмся верны своему прогнозу и прочим «Локо» выход в следующую стадию.