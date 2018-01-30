Переход на весеннее время: что светит клубам из России в Еврокубке
Наши прогнозы на сезон Еврокубка пока сбываются. Рассказываем, чего ждать от стадии четвертьфинала с участием российских клубов.
Наши прогнозы на сезон Еврокубка пока сбываются. Рассказываем, чего ждать от стадии четвертьфинала с участием российских клубов.
«Бавария» — УНИКС
Это пора четвертьфиналов, и, значит, пора играть
Атаками немецкой команды руководит Стефан Йович. Год назад Саша Джорджевич не побоялся забрать из «Црвены Звезды» очень талантливого, но невероятно травматичного плеймейкера, и теперь тот входит в пятёрку лучших «ассистентов» Еврокубка, располагается на втором месте в списке лучших по этому показателю в Топ-16 и лидирует в турнире по количеству передач в пересчёте на 40 минут игрового времени. УНИКС здесь может ответить Хоакином Коломом — испанец четвёртый в турнире по среднему количеству результативных передач и второй — по общему их количеству.
Что же до игры под кольцом, то тут тоже всё очень прилично. Стефан Ласме из УНИКСа — с большим отрывом лучший блокирующий Еврокубка и третий по рейтингу полезности; Девин Букер из «Баварии» — второй среди лучших центровых турнира. Кроме этого, Джорджевичу удалось воскресить Майка Зирбеса, который после травмы Мачвана заиграл как в лучшие годы. Данило Бартель тоже теперь старается за себя и за того парня, и это уже принесло ему титул MVP 5 тура Топ-16. У Ласме на подхвате всегда есть Мелвин Эджим и Морис Ндур.
Эта серия — по крайней мере, сейчас это видится именно так — одна из самых равных и оттого интересных на стадии четвертьфиналов. Если бы у «Баварии» не выбыл Мачван, немцы были бы явным фаворитом, а так для ДимитрисаПрифтиса и УНИКСа соперник может оказаться очень даже по силам. Давать прогнозы здесь невероятно сложно, но мы уже сделали это в октябре, поэтому не будем отступать от плана: УНИКС пройдёт «Баварию».
«Реджо Эмилия» — «Зенит»
Итальянская «Реджо Эмилия» — красивая сказка этого сезона, и никто не знает, когда Амедео Делла Валле выбьется из сил и перестанет её писать. Чудом попавшая в Топ-16, «Эмилия» много раз была готова сойти с дистанции и сдаться соперникам по квартету, но один кудрявый итальянец то и дело заставлял её двигаться дальше. Сейчас, когда настало время четвертьфиналов и когда на «Реджо Эмилию» настраиваться будут совсем
Несмотря на то, что итальянцы вышли в четвертьфинал с первого места в группе, назвать их фаворитом в матче с «Зенитом» всё же затруднительно — Карасёв вошёл во вкус, Курич в Еврокубке истинный убийца, Гордон к началу серии наберёт форму. А ведь есть ещё Рейнольдс, который седьмой в списке лидеров по среднему количеству результативных передач за игру и третий по общему числу «ассистов».
Конечно, по составу
«Локомотив-Кубань» — «Гран-Канария»
Здесь всё более или менее понятно: команда, которая в этом розыгрыше турнира не проиграла ещё ни разу, считается явным фаворитом. Да и сама «Гранка» в этом сезоне уже не та, что была в прошлом — в Топ-16 команда Казимиро попала с четвёртой строчки, в
Хотя даже здесь не всё будет так просто для подопечных Саши Обрадовича. Маркус Эрикссон — один из самых полезных игроков турнира, особо опасен при бросках
Так или иначе,
В ещё одном четвертьфинале турецкая «Дарушшафака» сыграет с черногорской «Будучностью». Турки явные фавориты, но «Будучность» умеет портить нервы абсолютно любому сопернику. Команда Дэвида Блатта столкнётся с жесточайшим сопротивлением, однако выйдет в полуфинал — таков прогноз «Чемпионата».