Улов Карасева: «Звезды России» победили легионеров в Матче звезд Лиги ВТБ

Источник: РИА "Новости"

Без Шведа

Тем болельщикам, которые посетили матч между «Зенитом» и «Химками» в четверг, повезло — они смогли увидеть в действии Алексея Шведа. Двумя днями позднее лидера подмосковной команды в «Юбилейном» не дождались. Защитник получил травму, и Матч звезд Единой лиги ВТБ остался без главной звезды российского клубного баскетбола.

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Место Шведа в команде «Звезд России» занял армеец Михаил Кулагин. Все произошло так быстро, что на дежурном фото из раздевалки, опубликованном в соцсетях, майку Кулагина-младшего не успели аккуратно повесить на «плечики». В комментариях тут же посоветовали провести для Михаила урок по правильному раскладыванию одежды.

Были и более резкие отзывы — некоторые болельщики из-за отсутствия Шведа даже порывались сдать заранее купленные билеты. Тем не менее, за час до начала матча у касс «Юбилейного» выстроились приличные очереди — и это при том, что большая часть билетов была раскуплена заранее.

Торговцы атрибутикой, традиционно располагающиеся на подступах к арене, разбавили свой традиционный ассортимент шарфами с изображением Басты, и эта продукция, кажется, расходилась лучше всего.

Иванов готов к тренерской карьере

В хоккее Матч звезд КХЛ разросся до полноценной недели — шоу лучших проходят и у женщин, и у молодежи, и у игроков главной хоккейной лиги страны и континента. В баскетболе пока все не так масштабно, но попытки растянуть праздник есть. В «Юбилейном» все началось с раннего утра — в 10:00 на открытую тренировку вышли «Звезды России», а час спустя их сменили «Звезды мира». Потом на площадку вышли звезды будущего: парни из Ассоциации студенческого баскетбола не оставили шансов игрокам Молодежной лиги ВТБ — 87:56.

В Матче знаменитостей, в котором схлестнулись рэпер L’One, актеры Ростислав Хаит из «Квартета И» и Станислав Ярушин, баскетболисты Сергей Быков и Валерий Тихоненко и другие звезды спорта, политики и шоу-бизнеса, все было гораздо ровнее — со счетом 41:36 выиграли Красные. Сразу после матча тренер победителей специальный представитель президента России и почетный президент Лиги ВТБ Сергей Иванов пошутил, что при случае готов поменять политическую карьеру на работу баскетбольного тренера.

«Стал бы работать с ветеранами. Умными ветеранами», — сказал Иванов.

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Как Баста у журналистов столы украл

В двух шагах от центрального входа в «Юбилейный» болельщиков встречал огромный портрет двукратного чемпиона НБА Стефена Карри. Было бы круто, если бы разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» приехал в Россию на Матч звезд Единой лиги ВТБ, но пока пришлось довольствоваться только его картонным двойником, рекламирующим известный бренд спортивной одежды.

Зато Баста был самым настоящим — рэпер выдал достаточно бодрые полчаса песен и плясок перед началом игры, а потом пошутил над маскотом баскетбольного «Зенита». Лев ринулся к музыканту за совместной фотографией, но спешивший на площадку к ведущему вечера Ивану Урганту Баста рассмеялся: «Зачем тебе селфи? У тебя даже лица не видно!» Поймал ли лев рэпера после того как тот пообщался с Ургантом — неизвестно.

Единственными «жертвами» концерта Басты стали журналисты. Сцену установили в том самом месте, где пресса обычно работает на матчах баскетбольного «Зенита».

В итоге количество столов для прессы уменьшилось раза два, и многим пришлось отправиться на трибуны — печатать оперативные репортажи пришлось в буквальном смысле на коленке.

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Битва до конца

По ходу первой четверти показалось, что Матч звезд получится совсем уж театральным — «Звезды России» быстро завладели преимуществом, приблизили разрыв к десяти очкам и долгое время удерживали дистанцию. «Звездам мира» удалось взять реванш в конкурсах, которые проводили в первом и втором перерывах. В битве за звание лучшего исполнителя трехочковых неожиданно вырвался вперед латвиец Кристапс Яниченокс из рижского ВЭФа — в первом раунде он настрелял 21 очко, но в финале повторить успех не удалось. А вот его соперник австралиец Райан Брокхофф из краснодарского «Локомотива-Кубани» был стабилен, набрав по 20 баллов в обоих раундах, и в итоге победил.

В следующем перерыве Брокхофф смог порадоваться за одноклубника Фрэнка Элегара — центровой краснодарского клуба эффектнее всех исполнил слэм-данки. С ним до последнего конкурировал Тайлер Ханикатт из «Химок» — перед своими бросками он попросил выстроиться под кольцом группу ассистентов, но зрелищно перепрыгнуть их не получилось. Во второй попытке американец упал совсем уж неудачно и едва не получил травму.

Вдохновленные подвигами Брокхоффа и Элегара «Звезды мира» выдали отличную концовку игры и сократили отставание до минимума, но бросок Нандо Де Коло перед самой сиреной получился неточным — россияне удержали победный счет 125:124, а их самый результативных игрок Сергей Карасев к восторгу петербургской публики был признан MVP Матча звезд.