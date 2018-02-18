Улов Карасева: «Звезды России» победили легионеров в Матче звезд Лиги ВТБ

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая ведущая «Орла и решки» — о том, что происходит за кадром
300-килограммовый одноногий американец похудел и начал бегать
СК назвал предварительную причину смерти ребенка в московском детсаду
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 советов
Роза Сябитова впервые показала жениха
Текущие события
Хоккей. Олимпийский турнир
3-й период
Чехия2
Швейцария1
Футбол. Зарубежный
14:00
Реал Сосьедад
Леванте
Футбол. Зарубежный
14:30
Торино
Ювентус
Футбол. Зарубежный
15:00
Звезда К
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты
Заря Лг
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Канада
Южная Корея
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Швеция
Финляндия
Футбол. Зарубежный
17:00
Ницца
Нант
Футбол. Зарубежный
17:00
Беневенто
Кротоне
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо К
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетико
Атлетик
Хоккей. Олимпийский турнир
06:10
ГерманияБ2
Норвегия1
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс6
Бостон Брюинз1
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари Флэймз3
Флорида Пантерз6
Футбол. Зарубежный
19:00
Лилль
Лион
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Филадельфия Флайерз
Футбол. Зарубежный
20:00
Боруссия М
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
20:00
Аталанта
Фиорентина
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс7
Вашингтон Кэпиталз1
Футбол. Зарубежный
20:30
Эспаньол
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз1
Детройт Ред Уингз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Вегас Голден Найтс6
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг3
Нью-Джерси Дэвилз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз5
Торонто Мэйпл Ливз3
Футбол. Зарубежный
22:45
Бетис
Реал
Футбол. Зарубежный
22:45
Милан
Сампдория
Хоккей. НХЛ
23:00
Колорадо Эвеланш
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
23:00
Марсель
Бордо
Хоккей. НХЛ
17.02
Аризона Койотс1
Эдмонтон Ойлерз0
Футбол. Зарубежный
17.02
Малага1
Валенсия2
Футбол. Зарубежный
17.02
Дженоа2
Интер0
Все события
Сигнал Германии: эксперт сказал, зачем Порошенко позвонил Путину
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Российских болельщиков выгнали со стадиона на Олимпиаде
Киев принял меры из-за бегства украинцев в РФ
Илья Ковальчук разозлил женскую сборную России
Хроника падения: Россия растянулась на льду
Дженнифер Энистон жаловалась Брэду Питту на мужа
Роза Сябитова впервые показала жениха
300-килограммовый одноногий американец похудел и начал бегать
9 согревающих и полезных продуктов
Бомбардировка ВКС РФ базы в Идлибе: не многим удалось уйти - СМИ
Прибалтика на грани краха: мольбы о помощи к РФ
Фоторепортажи
4Все золото Пхенчхана. 14 февраля
7Все золото Пхенчхана. 16 февраля
04:52 (мск), источник: Р-Спорт

Улов Карасева: «Звезды России» победили легионеров в Матче звезд Лиги ВТБ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости, Сергей Яременко. Команда «Звезды России» в упорной борьбе выиграла Матч всех звезд Единой лиги ВТБ в Петербурге. Российские баскетболисты обыграли «Звезд мира» с перевесом всего в одно очко — 125:124. Самым ценным игроком встречи был признан форвард петербургского «Зенита» Сергей Карасев.

Источник: РИА "Новости"

Без Шведа

Тем болельщикам, которые посетили матч между «Зенитом» и «Химками» в четверг, повезло — они смогли увидеть в действии Алексея Шведа. Двумя днями позднее лидера подмосковной команды в «Юбилейном» не дождались. Защитник получил травму, и Матч звезд Единой лиги ВТБ остался без главной звезды российского клубного баскетбола.

Читайте также
Швед не сможет принять участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ

Место Шведа в команде «Звезд России» занял армеец Михаил Кулагин. Все произошло так быстро, что на дежурном фото из раздевалки, опубликованном в соцсетях, майку Кулагина-младшего не успели аккуратно повесить на «плечики». В комментариях тут же посоветовали провести для Михаила урок по правильному раскладыванию одежды.

Были и более резкие отзывы — некоторые болельщики из-за отсутствия Шведа даже порывались сдать заранее купленные билеты. Тем не менее, за час до начала матча у касс «Юбилейного» выстроились приличные очереди — и это при том, что большая часть билетов была раскуплена заранее.

Торговцы атрибутикой, традиционно располагающиеся на подступах к арене, разбавили свой традиционный ассортимент шарфами с изображением Басты, и эта продукция, кажется, расходилась лучше всего.

Читайте также
Моня, Стребков, Ласме и Хиллиард получили wild-card на Матч Звёзд Лиги ВТБ

Иванов готов к тренерской карьере

В хоккее Матч звезд КХЛ разросся до полноценной недели — шоу лучших проходят и у женщин, и у молодежи, и у игроков главной хоккейной лиги страны и континента. В баскетболе пока все не так масштабно, но попытки растянуть праздник есть. В «Юбилейном» все началось с раннего утра — в 10:00 на открытую тренировку вышли «Звезды России», а час спустя их сменили «Звезды мира». Потом на площадку вышли звезды будущего: парни из Ассоциации студенческого баскетбола не оставили шансов игрокам Молодежной лиги ВТБ — 87:56.

В Матче знаменитостей, в котором схлестнулись рэпер L’One, актеры Ростислав Хаит из «Квартета И» и Станислав Ярушин, баскетболисты Сергей Быков и Валерий Тихоненко и другие звезды спорта, политики и шоу-бизнеса, все было гораздо ровнее — со счетом 41:36 выиграли Красные. Сразу после матча тренер победителей специальный представитель президента России и почетный президент Лиги ВТБ Сергей Иванов пошутил, что при случае готов поменять политическую карьеру на работу баскетбольного тренера.

«Стал бы работать с ветеранами. Умными ветеранами», — сказал Иванов.

Читайте также
Воронов заменит баскетболиста «Автодора» Клименко на Матче звезд Единой лиги ВТБ

Как Баста у журналистов столы украл

В двух шагах от центрального входа в «Юбилейный» болельщиков встречал огромный портрет двукратного чемпиона НБА Стефена Карри. Было бы круто, если бы разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» приехал в Россию на Матч звезд Единой лиги ВТБ, но пока пришлось довольствоваться только его картонным двойником, рекламирующим известный бренд спортивной одежды.

Зато Баста был самым настоящим — рэпер выдал достаточно бодрые полчаса песен и плясок перед началом игры, а потом пошутил над маскотом баскетбольного «Зенита». Лев ринулся к музыканту за совместной фотографией, но спешивший на площадку к ведущему вечера Ивану Урганту Баста рассмеялся: «Зачем тебе селфи? У тебя даже лица не видно!» Поймал ли лев рэпера после того как тот пообщался с Ургантом — неизвестно.

Единственными «жертвами» концерта Басты стали журналисты. Сцену установили в том самом месте, где пресса обычно работает на матчах баскетбольного «Зенита».

В итоге количество столов для прессы уменьшилось раза два, и многим пришлось отправиться на трибуны — печатать оперативные репортажи пришлось в буквальном смысле на коленке.

Читайте также
Доходы от продажи билетов на Матч звезд — 2018 уже превысили прошлогодние

Битва до конца

По ходу первой четверти показалось, что Матч звезд получится совсем уж театральным — «Звезды России» быстро завладели преимуществом, приблизили разрыв к десяти очкам и долгое время удерживали дистанцию. «Звездам мира» удалось взять реванш в конкурсах, которые проводили в первом и втором перерывах. В битве за звание лучшего исполнителя трехочковых неожиданно вырвался вперед латвиец Кристапс Яниченокс из рижского ВЭФа — в первом раунде он настрелял 21 очко, но в финале повторить успех не удалось. А вот его соперник австралиец Райан Брокхофф из краснодарского «Локомотива-Кубани» был стабилен, набрав по 20 баллов в обоих раундах, и в итоге победил.

В следующем перерыве Брокхофф смог порадоваться за одноклубника Фрэнка Элегара — центровой краснодарского клуба эффектнее всех исполнил слэм-данки. С ним до последнего конкурировал Тайлер Ханикатт из «Химок» — перед своими бросками он попросил выстроиться под кольцом группу ассистентов, но зрелищно перепрыгнуть их не получилось. Во второй попытке американец упал совсем уж неудачно и едва не получил травму.

Вдохновленные подвигами Брокхоффа и Элегара «Звезды мира» выдали отличную концовку игры и сократили отставание до минимума, но бросок Нандо Де Коло перед самой сиреной получился неточным — россияне удержали победный счет 125:124, а их самый результативных игрок Сергей Карасев к восторгу петербургской публики был признан MVP Матча звезд.

Сергей Яременко

 Российская спортсменка, которую на ОИ сравнивают с Анджелиной Джоли и Меган Фокс. Фото
Шедевры пишутся кровью: как фигуристка Медведева стала героем России
Серебро Олимпийских игр — у наших лыжников
«РФ в меня не верила». Кузьмина — великая чемпионка из Словакии
СМИ: Тренер сборной США отказался пожать руку Знарку после игры
900 очков Малкина и гонка за первым «Ришаром»
«Я ненакрашенная страшная». Чемпионка ОИ стыдится своего лица
Сборная России заменила ледовую тренировку на занятие в зале
Российскому лыжнику стало плохо после его этапа в эстафете
Спорт-Экспресс
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Нелепые образы недели: сапоги, которые никому не подошли Звезды будто сговорились и выбрали высокие сапоги всех расцветок и текстур. Только вот о сочетании со всем остальным образом героини нашей рубрики позабыли.
Дети
Беременная Галина Юдашкина поделилась пляжным снимком с сыном Наследница российского кутюрье снова станет мамой в апреле 2018 года.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь