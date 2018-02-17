Лучшие баскетболисты Единой лиги ВТБ сыграют в Матче звезд в Санкт-Петербурге

В программе предусмотрены традиционные баскетбольные конкурсы (трехочковые броски и броски сверху). В рамках Матча звезд состоятся встречи молодых игроков лиги, а также матч знаменитостей, где выступят руководители клубов, чиновники, актеры и ветераны баскетбола.
Главный матч вечера начнется в 19:00 мск, ему будет предшествовать концерт Басты. Ведущим вечера приглашен Иван Ургант, в
Команды Матча звезд возглавят главный тренер «Зенита» из
Родригес не попал в стартовую пятерку
Команду «Звезды мира» составили Хоакин Колом (УНИКС), Нандо де Коло (ЦСКА), Коти Кларк («Автодор»), Энтони Гилл («Химки») и Фрэнк Элегар («Локомотив-Кубань»).
В команде российских звезд также выступят Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Антон Понкрашов (УНИКС), Петр Губанов и Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород»), Сергей Моня («Химки»), Евгений Воронов («Зенит»), Иван Ухов («Парма»). Состав иностранных звезд дополнят Серхио Родригес (ЦСКА), Марди Коллинз («Локомотив-Кубань»), Дрю Гордон («Зенит»), Джастин Картер («Астана»), Энтони Хиллиард («Енисей»), Стефан Ласме (УНИКС), Коди
В конкурсах примут участие некоторые баскетболисты, не попавшие в составы команд на главный матч. В конкурсе трехочковых бросков выступят Понкрашов, Родригес, а также Райан Брокхофф («Локомотив-Кубань»), Александр Кудрявцев («Цмоки-Минск»), Бранко Миркович («Калев») и Кристапс Яниченокс (ВЭФ). В конкурсе бросков сверху заявлены Фрэнк Элегар («Локомотив-Кубань»), Тайлер Ханикатт («Химки»), Ике Удано («Астана») и Девон Саддлер («Цмоки-Минск»).
«Наша основная задача, чтобы в
Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет во второй раз. Год назад праздничное шоу состоялось в Сочи, где «Звезды России» со счетом 131:121 победили команду «Звезды мира».