Лучшие баскетболисты Единой лиги ВТБ сыграют в Матче звезд в Санкт-Петербурге

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новая ведущая «Орла и решки» — о том, что происходит за кадром
9 согревающих и полезных продуктов
В Новой Москве 3-летняя девочка умерла на прогулке в детском саду
Футболиста сборной России обманули на 200 млн при покупке жилья
Лоуренс и Джилленхол повеселились на свадьбе Эми Шумер
Текущие события
Хоккей. Олимпийский турнир
перерыв
Южная Корея0
Швейцария3
Хоккей. Олимпийский турнир
3-й период
Финляндия5
Швеция2
Футбол. Зарубежный
15:00
Сталь Д
Александрия
Футбол. Зарубежный
15:00
Лас-Пальмас
Севилья
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Россия
США
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Словения
Словакия
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Рома
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Ганновер-96
Футбол. Зарубежный
17:30
Гамбург
Байер
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Бавария
Футбол. Зарубежный
18:00
Ворскла
Верес
Футбол. Зарубежный
18:15
Эйбар
Барселона
Хоккей. Олимпийский турнир
06:10
КанадаБ2
Чехия3
Хоккей. Олимпийский турнир
06:10
Россия6
Швейцария2
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Страсбур
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз2
Сент-Луис Блюз1
Футбол. Зарубежный
20:00
Кьево
Кальяри
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс6
Колорадо Эвеланш1
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Депортиво
Хоккей. НХЛ
03:30
Каролина Харрикейнз0
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
21:00
Баффало Сэйбрз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю ДжэкетсОТ1
Филадельфия Флайерз2
Хоккей. НХЛ
22:00
Миннесота Уайлд
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
22:00
Оттава Сенаторз
Нью-Йорк Рейнджерс
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
Ренн
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
22:00
Амьен
Тулуза
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Метц
Футбол. Зарубежный
22:45
Малага
Валенсия
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Интер
Хоккей. НХЛ
23:59
Аризона Койотс
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
16.02
Жирона3
Леганес0
Футбол. Зарубежный
16.02
Монако4
Дижон0
Футбол. Зарубежный
16.02
Герта0
Майнц2
Все события
Сигнал Германии: эксперт сказал, зачем Порошенко позвонил Путину
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
44-летняя Лобачева хочет родить молодому возлюбленному дочь - СМИ
Семёнова отпраздновала развод танцами с Малаховым
Илья Ковальчук разозлил женскую сборную России
Хроника падения: Россия растянулась на льду
Виктория Лопырева устроила фотосессию в океане в Рио-де-Жанейро
Лоуренс и Джилленхол повеселились на свадьбе Эми Шумер
Ученые выяснили, почему мерзнут руки
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
«У НАТО два часа на пошив белых флагов»: ответ России - СМИ
В Совфеде объяснили провал Порошенко в Мюнхене
Фоторепортажи
9Все золото Пхенчхана. 15 февраля
12Сборная России проиграла Словакии
01:14 (мск), источник: ТАСС

Лучшие баскетболисты Единой лиги ВТБ сыграют в Матче звезд в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 февраля. /ТАСС/. Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу пройдет в субботу в Санкт-Петербурге. Шоу второй год подряд пройдет в формате встречи команд «Звезды России» и «Звезды мира».

В программе предусмотрены традиционные баскетбольные конкурсы (трехочковые броски и броски сверху). В рамках Матча звезд состоятся встречи молодых игроков лиги, а также матч знаменитостей, где выступят руководители клубов, чиновники, актеры и ветераны баскетбола.

Главный матч вечера начнется в 19:00 мск, ему будет предшествовать концерт Басты. Ведущим вечера приглашен Иван Ургант, в шоу-программе также выступит балет Бориса Эйфмана.

Команды Матча звезд возглавят главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Василий Карасев и Саша Обрадович, работающий в краснодарском клубе «Локомотив-Кубань». Стартовую пятерку «Звезд России» составят Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Зенит»), Михаил Кулагин, Никита Курбанов и Андрей Воронцевич (все — ЦСКА). Должен был выйти на паркет в составе команды российских звезд лидер «Химок» Алексей Швед, но он получил травму, его заменил Кулагин.

Родригес не попал в стартовую пятерку

Команду «Звезды мира» составили Хоакин Колом (УНИКС), Нандо де Коло (ЦСКА), Коти Кларк («Автодор»), Энтони Гилл («Химки») и Фрэнк Элегар («Локомотив-Кубань»).

В команде российских звезд также выступят Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Антон Понкрашов (УНИКС), Петр Губанов и Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород»), Сергей Моня («Химки»), Евгений Воронов («Зенит»), Иван Ухов («Парма»). Состав иностранных звезд дополнят Серхио Родригес (ЦСКА), Марди Коллинз («Локомотив-Кубань»), Дрю Гордон («Зенит»), Джастин Картер («Астана»), Энтони Хиллиард («Енисей»), Стефан Ласме (УНИКС), Коди Миллер-Макинтайр («Парма»).

В конкурсах примут участие некоторые баскетболисты, не попавшие в составы команд на главный матч. В конкурсе трехочковых бросков выступят Понкрашов, Родригес, а также Райан Брокхофф («Локомотив-Кубань»), Александр Кудрявцев («Цмоки-Минск»), Бранко Миркович («Калев») и Кристапс Яниченокс (ВЭФ). В конкурсе бросков сверху заявлены Фрэнк Элегар («Локомотив-Кубань»), Тайлер Ханикатт («Химки»), Ике Удано («Астана») и Девон Саддлер («Цмоки-Минск»).

«Наша основная задача, чтобы в Санкт-Петербурге был баскетбольный праздник, — рассказал ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. — Тем более на фоне всероссийского успеха фильма “Движение вверх”. Петербург — это баскетбольный город, где жили и выступали легендарные Кондрашин и Беловы».

Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет во второй раз. Год назад праздничное шоу состоялось в Сочи, где «Звезды России» со счетом 131:121 победили команду «Звезды мира».

 Почему наш претендент на медали уехал домой досрочно и со скандалом
Авербух: три олимпийские медали нам не отдадут
Женская сборная России по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады
Хроника падения: Россия растянулась на льду
Акимова за всех. Чего ждать от масс-стартов
Шипачев и Марченко не сыграют в матче ОИ с американцами
«Его слова зацепили». Ковальчук разозлил женскую сборную
Сборная Канады уступила Чехии в серии буллитов на Олимпиаде
Ледецка сотворила сенсацию на ОИ, выиграв золото в супергиганте
Новости
Авто
МВД придумало новый повод лишать водителей прав Кроме того, для водителей, которые сели за руль без водительского удостоверения, предлагается повысить штраф
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Юлия Топольницкая снялась в новом «Подкидыше»: первые фото «Коля, попридержи инициативу» вместо «Муля, не нервируй меня», няня из клипа «Ленинграда», Антоха MC и другие отличия нового «Подкидыша» от классической советской ленты в материале «Кино Mail.Ru»
Недвижимость
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Переезд в первый новый дом в рамках реновации начнется уже с 26 февраля
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Глава Минстроя указал на нехватку архитекторов
Леди
7 потенциальных бойфрендов для Дженнифер Энистон Мы готовы предложить актрисе реальную помощь – список из тех мужчин, которые смогут утешить ее после расставания с супругом
Дети
В Новой Москве 3-летняя девочка умерла на прогулке в детском саду По одной из версий, воспитатели забыли ребенка на улице.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь