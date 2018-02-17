Лучшие баскетболисты Единой лиги ВТБ сыграют в Матче звезд в Санкт-Петербурге

В программе предусмотрены традиционные баскетбольные конкурсы (трехочковые броски и броски сверху). В рамках Матча звезд состоятся встречи молодых игроков лиги, а также матч знаменитостей, где выступят руководители клубов, чиновники, актеры и ветераны баскетбола.

Главный матч вечера начнется в 19:00 мск, ему будет предшествовать концерт Басты. Ведущим вечера приглашен Иван Ургант, в шоу-программе также выступит балет Бориса Эйфмана.

Команды Матча звезд возглавят главный тренер «Зенита» из Санкт-Петербурга Василий Карасев и Саша Обрадович, работающий в краснодарском клубе «Локомотив-Кубань». Стартовую пятерку «Звезд России» составят Дмитрий Хвостов («Локомотив-Кубань»), Сергей Карасев («Зенит»), Михаил Кулагин, Никита Курбанов и Андрей Воронцевич (все — ЦСКА). Должен был выйти на паркет в составе команды российских звезд лидер «Химок» Алексей Швед, но он получил травму, его заменил Кулагин.

Родригес не попал в стартовую пятерку

Команду «Звезды мира» составили Хоакин Колом (УНИКС), Нандо де Коло (ЦСКА), Коти Кларк («Автодор»), Энтони Гилл («Химки») и Фрэнк Элегар («Локомотив-Кубань»).

В команде российских звезд также выступят Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Антон Понкрашов (УНИКС), Петр Губанов и Иван Стребков (оба — «Нижний Новгород»), Сергей Моня («Химки»), Евгений Воронов («Зенит»), Иван Ухов («Парма»). Состав иностранных звезд дополнят Серхио Родригес (ЦСКА), Марди Коллинз («Локомотив-Кубань»), Дрю Гордон («Зенит»), Джастин Картер («Астана»), Энтони Хиллиард («Енисей»), Стефан Ласме (УНИКС), Коди Миллер-Макинтайр («Парма»).

В конкурсах примут участие некоторые баскетболисты, не попавшие в составы команд на главный матч. В конкурсе трехочковых бросков выступят Понкрашов, Родригес, а также Райан Брокхофф («Локомотив-Кубань»), Александр Кудрявцев («Цмоки-Минск»), Бранко Миркович («Калев») и Кристапс Яниченокс (ВЭФ). В конкурсе бросков сверху заявлены Фрэнк Элегар («Локомотив-Кубань»), Тайлер Ханикатт («Химки»), Ике Удано («Астана») и Девон Саддлер («Цмоки-Минск»).

«Наша основная задача, чтобы в Санкт-Петербурге был баскетбольный праздник, — рассказал ТАСС президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. — Тем более на фоне всероссийского успеха фильма “Движение вверх”. Петербург — это баскетбольный город, где жили и выступали легендарные Кондрашин и Беловы».