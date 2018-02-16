Российский тренер в «Астане»: он уже обыграл «Зенит» и верит, что это только начало

Источник: Sports.kz

— «Астана» обыграла «Зенит» с разницей «+23». Это самая значимая победа в Вашей карьере?

— Самые значимые победы — это те, которые приносят титулы или медали. Эта победа скорее одна из самых запоминающихся, она очень высоко котируется в моем личном рейтинге, так как была одержана в качестве главного тренера команды Единой Лиги ВТБ и против соперника, который всегда претендует на высокие места.

— То, что показала команда в матче с «Зенитом», является максимумом сегодняшней «Астаны?

— Мне хочется верить, что мы можем играть еще лучше. Прежде всего, должна быть стабильность. Оценивать способности нашей команды только по одной игре преждевременно, поскольку не только мы в последнем матче сыграли хорошо, но и «Зенит» не показал той игры, которую показывает на протяжении большей части чемпионата.

— В игре с «Зенитом» Ваша команда бросила всего 13 трехочковых, сделав ставку на игру в «краске». Это была Ваша установка?

— Нет, подобных установок не было. Но по ходу игру мы перестроились, увидели слабые места соперника в обороне и приняли решение атаковать через трехсекундную зону.

— Многие даже не знают, что российский тренер возглавляет сильнейший клуб Казахстана и национальную сборную Казахстана. Как так получилось?

— Четыре года назад я работал в «Атамане» из Ростова-на-Дону. Клуб прекратил свое существование по финансовым причинам и я был вынужден искать новую работу. Так я отправился в Казахстан, где была вакансия в клубе национальной лиги «Каспий» (Актау). Спустя 3 года я получил приглашение перейти в тренерский штаб «Астаны» и возглавить сборную Казахстана.

— Ощущается ли разница в менталитете между российскими и казахстанскими баскетболистами?

— Да, очень ощущается. У российских игроков высокая конкуренция, поэтому они более нацелены на то, чтобы получить место в составе. В России — если ты не проявил себя с лучшей стороны, ты можешь остаться без работы. В Казахстане профессиональных баскетболистов гораздо меньше. Мне, как тренеру национальной сборной, конечно же хотелось, чтобы эта ситуация в ближайшее время изменилась. Чем выше будет конкуренция, тем выше будет уровень игроков.

— Не поступало ли предложений из России в последнее время?

— Сейчас я сосредоточен на своей работе, на том, как будет играть «Астана». У команды есть цели и задачи на этот сезон, от которых нельзя отвлекаться. Нужно дождаться окончания сезона и посмотреть, какие предложения будут летом. Если же говорить о прошедшем межсезонье, то варианты, которые поступали и от моего бывшего клуба, и от «Астаны», были интереснее и в материальном плане, и в плане карьерного роста, чем все варианты из России. Также я очень рад, что у меня есть возможность тренировать сборную, которая участвует в квалификации Кубка Мира, этот огромный опыт, который мне пригодится.

— Этот сезон для Вас начался с того, что после предсезонного сбора вы прилетели в Астану без багажа. Расскажите, много ли сложностей было в Астане на первом этапе.

— Не сказал бы. Я уже не первый раз был в Астане, город мне был знаком. Бытовые вопросы решились быстро, клуб предоставил квартиру и создал все комфортные условия. Здесь все устроено очень профессионально.

— После того предсезонного сбора Вы летели отдельно от команды, потому что имели российский паспорт, а «Астана» летела через Украину. Сейчас это вам никак вам не мешает?

— Нет, в течение сезона транзитом через Украину не проезжали, поэтому я всегда летаю вместе с командой. Проблем жить с российским паспортом в Казахстане тоже не вижу, мы дружественные страны и человек из России здесь может жить и строить карьеру так же, как и у себя на родине.

— Что Вы в первую очередь поменяли в команде после ухода Костаса Флеваракиса?

— Сделали акцент на какие-то моменты в плане дисциплины. Баскетбольная команда — очень тонкий механизм. Никогда не бывает так, чтобы все были довольны своей ролью. Мы пытаемся объяснить каждому игроку, почему он получает отведенное ему время на площадке. Этот процесс никогда не закончится. А так, конечно же, всегда есть моменты, которые можно поменять. Но я был сторонником того, чтобы кардинально не ломать то, что наработал Костас Флеваракис, а плавно переходить к тому, что мне хочется видеть. Пока что все складывается неплохо. В трех последних матчах мы одержали две победы, а еще в одной игре проиграли лишь во втором овертайме.

— В чем заключается Ваша тренерская философия?

— Как говорил Сергей Базаревич — я не понимаю выражения тренерская философия. У меня есть видение, как я бы хотел, чтобы выглядела моя идеальная команда. Но все зависит от набора исполнителей. Если я хочу заигрывать большого игрока, а у меня нет баскетболиста, способного этого сделать, то эта самая тренерская философия уже не работает. На данный момент у меня тот состав, который мы сегодня имеем, других баскетболистов у меня не будет. И я должен показать с ними максимальный результат, раскрыть каждого из них, использовать все их сильные стороны. Помимо этого, все зависит от соперника. Например, если оппонент бросает много трехочковых, мы должны сделать ставку в матче с ними на оборону дуги. Все индивидуально.

— Лидерами «Астаны» являются американские игроки. Насколько сложно с ними работать?

— Есть баскетбольный язык, который понимают все. У меня уже был опыт работы с американскими игроками в прошлом клубе, их менталитет мне знаком. Все баскетболисты, включая американских, четко должны понимать, что есть определенная задача, которую нужно выполнить. Есть момент, где можно импровизировать, а есть ситуации, где обязательно нужно слушать тренера. Если мы выходим из этих рамок, то на командном собрании потом разбираем все эти моменты.

— Кто в сегодняшней «Астане» является проводником ваших идей на площадке?

— Я бы выделил Леонидаса Каселакиса. Он не только один из самых трудолюбивых игроков на площадке, но и очень ответственно подходит к тренерским установкам. Мне нравится его реакция на замечания и установки. Бывают моменты, когда не все получается, когда хочется сделать по-другому, но он, тем не менее, всегда выполняет то, что ему говоришь.

— Вы стремительно прогрессируете как тренер. Какая у вас цель на ближайшие сезоны?

— Моя ближайшая цель — выйти в плей-офф Единой Лиги ВТБ, успешно выступить в Кубке Казахстана и чемпионате Казахстана, а также показать достойный результат с национальной сборной.

— Готовы ли побриться налысо или совершить что-то безумное, если «Астана» выйдет в плей-офф?

— Для «Астаны» выход в плей-офф, конечно, успех, но это не будет чем-то очень выдающимся, учитывая, что команда уже выходила в плей-офф в прошлом сезоне. Вот если «Астана» пройдет первый раунд весенней стадии и выйдет в «Финал четырех», тогда я буду готов к экстраординарному поступку.

— У команды будет почти двухнедельная пауза после Матча Звезд. Является ли такой перерыв проблемой для команды?

— Мы уже сталкивались с такой проблемой с ноябре. Казахстанские игроки будут задействованы в матчах национального первенства и в сборной. С легионерами будет больше проблем, но мы найдем способ, чтобы они поддерживали форму и были в тонусе.

— Совсем скоро Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ. Будете его смотреть?