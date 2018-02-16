Российский тренер в «Астане»: он уже обыграл «Зенит» и верит, что это только начало

Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе
В глазу американки завелись глисты
Захарова дала откровенное интервью о материнстве
Олимпийские отели в Сочи продадут
Борис Грачевский увез молодую жену в Париж
Текущие события
Хоккей. Олимпийский турнир
перерыв
Россия6
Словения1
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Финляндия
Норвегия
Хоккей. Олимпийский турнир
15:10
Швеция
Германия
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс4
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. Олимпийский турнир
06:10
США2
Словакия1
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс4
Эдмонтон Ойлерз1
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс5
Монреаль Канадиенс2
Футбол. Зарубежный
20:00
Шахтер Д
Черноморец Од
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс2
Анахайм Дакс3
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз3
Калгари Флэймз4
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд2
Вашингтон Кэпиталз5
Хоккей. НХЛ
03:30
Оттава СенаторзОТ3
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Детройт Ред Уингз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз5
Каролина Харрикейнз2
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс3
Нью-Йорк Рейнджерс0
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз3
Лос-Анджелес Кингз1
Футбол. Зарубежный
22:30
Герта
Майнц
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Дижон
Футбол. Зарубежный
23:00
Жирона
Леганес
Футбол. Еврокубки
15.02
Копенгаген1
Атлетико4
Футбол. Еврокубки
15.02
АЕК1
Динамо К1
Футбол. Еврокубки
15.02
Селтик1
Зенит0
Футбол. Еврокубки
15.02
Наполи1
РБ Лейпциг3
Футбол. Еврокубки
15.02
Лион3
Вильярреал1
Футбол. Еврокубки
15.02
Партизан1
Виктория Пл1
Футбол. Еврокубки
15.02
Стяуа1
Лацио0
Все события
Как хочу, так и лечу: пилот не подчинился диспетчерам Домодедово
Собчак в США рассказала, получится ли вернуть Крым
Летящие в Египет украинцы устроили массовую драку в аэропорту
Поезда в Москву принесли прибыль Украине — СМИ
«Если найду тебя, зарежу!»: медалистке ОИ-2018 угрожают расправой
Российский сноубордист сломал ногу на Олимпиаде
Екатерина Варнава разделась для фотосессии с женихом
Диснеевская принцесса: Рианна примерила роскошное алое платье
Как защитить ребенка от рака
В глазу американки завелись глисты
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
27Файер-шоу и ничья ЦСКА в Белграде
4Все золото Пхенчхана. 14 февраля
09:36 (мск), источник: Sports.kz

Российский тренер в «Астане»: он уже обыграл «Зенит» и верит, что это только начало

Молодой российский тренер Михаил Карпенко три года назад решился на отважный шаг. Он перебрался из России в Казахстан. Сегодня специалист возглавляет национальную сборную Казахстана и «Астану», сильнейший клуб страны, который рвется в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Наставник столичной команды рассказал о том, как обыграть «Зенит», объяснил разницу между российскими и казахстанскими баскетболистами и пообещал совершить нечто экстраординарное, если команда выйдет «Финал четырех».

Источник: Sports.kz

— «Астана» обыграла «Зенит» с разницей «+23». Это самая значимая победа в Вашей карьере?

— Самые значимые победы — это те, которые приносят титулы или медали. Эта победа скорее одна из самых запоминающихся, она очень высоко котируется в моем личном рейтинге, так как была одержана в качестве главного тренера команды Единой Лиги ВТБ и против соперника, который всегда претендует на высокие места.

— То, что показала команда в матче с «Зенитом», является максимумом сегодняшней «Астаны?

— Мне хочется верить, что мы можем играть еще лучше. Прежде всего, должна быть стабильность. Оценивать способности нашей команды только по одной игре преждевременно, поскольку не только мы в последнем матче сыграли хорошо, но и «Зенит» не показал той игры, которую показывает на протяжении большей части чемпионата.

— В игре с «Зенитом» Ваша команда бросила всего 13 трехочковых, сделав ставку на игру в «краске». Это была Ваша установка?

— Нет, подобных установок не было. Но по ходу игру мы перестроились, увидели слабые места соперника в обороне и приняли решение атаковать через трехсекундную зону.

— Многие даже не знают, что российский тренер возглавляет сильнейший клуб Казахстана и национальную сборную Казахстана. Как так получилось?

— Четыре года назад я работал в «Атамане» из Ростова-на-Дону. Клуб прекратил свое существование по финансовым причинам и я был вынужден искать новую работу. Так я отправился в Казахстан, где была вакансия в клубе национальной лиги «Каспий» (Актау). Спустя 3 года я получил приглашение перейти в тренерский штаб «Астаны» и возглавить сборную Казахстана.

— Ощущается ли разница в менталитете между российскими и казахстанскими баскетболистами?

— Да, очень ощущается. У российских игроков высокая конкуренция, поэтому они более нацелены на то, чтобы получить место в составе. В России — если ты не проявил себя с лучшей стороны, ты можешь остаться без работы. В Казахстане профессиональных баскетболистов гораздо меньше. Мне, как тренеру национальной сборной, конечно же хотелось, чтобы эта ситуация в ближайшее время изменилась. Чем выше будет конкуренция, тем выше будет уровень игроков.

— Не поступало ли предложений из России в последнее время?

— Сейчас я сосредоточен на своей работе, на том, как будет играть «Астана». У команды есть цели и задачи на этот сезон, от которых нельзя отвлекаться. Нужно дождаться окончания сезона и посмотреть, какие предложения будут летом. Если же говорить о прошедшем межсезонье, то варианты, которые поступали и от моего бывшего клуба, и от «Астаны», были интереснее и в материальном плане, и в плане карьерного роста, чем все варианты из России. Также я очень рад, что у меня есть возможность тренировать сборную, которая участвует в квалификации Кубка Мира, этот огромный опыт, который мне пригодится.

— Этот сезон для Вас начался с того, что после предсезонного сбора вы прилетели в Астану без багажа. Расскажите, много ли сложностей было в Астане на первом этапе.

— Не сказал бы. Я уже не первый раз был в Астане, город мне был знаком. Бытовые вопросы решились быстро, клуб предоставил квартиру и создал все комфортные условия. Здесь все устроено очень профессионально.

— После того предсезонного сбора Вы летели отдельно от команды, потому что имели российский паспорт, а «Астана» летела через Украину. Сейчас это вам никак вам не мешает?

— Нет, в течение сезона транзитом через Украину не проезжали, поэтому я всегда летаю вместе с командой. Проблем жить с российским паспортом в Казахстане тоже не вижу, мы дружественные страны и человек из России здесь может жить и строить карьеру так же, как и у себя на родине.

— Что Вы в первую очередь поменяли в команде после ухода Костаса Флеваракиса?

— Сделали акцент на какие-то моменты в плане дисциплины. Баскетбольная команда — очень тонкий механизм. Никогда не бывает так, чтобы все были довольны своей ролью. Мы пытаемся объяснить каждому игроку, почему он получает отведенное ему время на площадке. Этот процесс никогда не закончится. А так, конечно же, всегда есть моменты, которые можно поменять. Но я был сторонником того, чтобы кардинально не ломать то, что наработал Костас Флеваракис, а плавно переходить к тому, что мне хочется видеть. Пока что все складывается неплохо. В трех последних матчах мы одержали две победы, а еще в одной игре проиграли лишь во втором овертайме.

— В чем заключается Ваша тренерская философия?

— Как говорил Сергей Базаревич — я не понимаю выражения тренерская философия. У меня есть видение, как я бы хотел, чтобы выглядела моя идеальная команда. Но все зависит от набора исполнителей. Если я хочу заигрывать большого игрока, а у меня нет баскетболиста, способного этого сделать, то эта самая тренерская философия уже не работает. На данный момент у меня тот состав, который мы сегодня имеем, других баскетболистов у меня не будет. И я должен показать с ними максимальный результат, раскрыть каждого из них, использовать все их сильные стороны. Помимо этого, все зависит от соперника. Например, если оппонент бросает много трехочковых, мы должны сделать ставку в матче с ними на оборону дуги. Все индивидуально.

— Лидерами «Астаны» являются американские игроки. Насколько сложно с ними работать?

— Есть баскетбольный язык, который понимают все. У меня уже был опыт работы с американскими игроками в прошлом клубе, их менталитет мне знаком. Все баскетболисты, включая американских, четко должны понимать, что есть определенная задача, которую нужно выполнить. Есть момент, где можно импровизировать, а есть ситуации, где обязательно нужно слушать тренера. Если мы выходим из этих рамок, то на командном собрании потом разбираем все эти моменты.

— Кто в сегодняшней «Астане» является проводником ваших идей на площадке?

— Я бы выделил Леонидаса Каселакиса. Он не только один из самых трудолюбивых игроков на площадке, но и очень ответственно подходит к тренерским установкам. Мне нравится его реакция на замечания и установки. Бывают моменты, когда не все получается, когда хочется сделать по-другому, но он, тем не менее, всегда выполняет то, что ему говоришь.

— Вы стремительно прогрессируете как тренер. Какая у вас цель на ближайшие сезоны?

— Моя ближайшая цель — выйти в плей-офф Единой Лиги ВТБ, успешно выступить в Кубке Казахстана и чемпионате Казахстана, а также показать достойный результат с национальной сборной.

— Готовы ли побриться налысо или совершить что-то безумное, если «Астана» выйдет в плей-офф?

— Для «Астаны» выход в плей-офф, конечно, успех, но это не будет чем-то очень выдающимся, учитывая, что команда уже выходила в плей-офф в прошлом сезоне. Вот если «Астана» пройдет первый раунд весенней стадии и выйдет в «Финал четырех», тогда я буду готов к экстраординарному поступку.

— У команды будет почти двухнедельная пауза после Матча Звезд. Является ли такой перерыв проблемой для команды?

— Мы уже сталкивались с такой проблемой с ноябре. Казахстанские игроки будут задействованы в матчах национального первенства и в сборной. С легионерами будет больше проблем, но мы найдем способ, чтобы они поддерживали форму и были в тонусе.

— Совсем скоро Матч Всех Звезд Единой Лиги ВТБ. Будете его смотреть?

— Очень хочется посмотреть! Постараюсь найти время, которого очень мало, так как 15-го февраля, сразу же после того, как мы сыграем матч в чемпионате Казахстана, начнется подготовка со сборной к матчу с Ираном в рамках квалификации к Кубку Мира 2019.

Станимир Стоилов: «Наш спонсор не хочет, чтобы мы продвигались, буду думать о своем будущем в u201eАстанеu201c»
Попали в мазь: российская молодежь удивила Пхенчхан
Российский фигурист стал пятым в короткой программе на Олимпиаде
Перетерпели: США показали, как надо было играть со Словакией
Два россиянина попали в тройку звезд дня в НХЛ
Никита Трегубов завоевал серебро в Пхенчхане
Лыжник Спицов посвятил олимпийскую бронзовую медаль отцу
Российские керлингистки проиграли команде Швеции на Олимпиаде
Новости
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
В России придумали «Кольцо безопасности». Но продаваться оно будет в США Перстень с тревожной кнопкой, чтобы попросить помощи у близких
Кино
Названа лучшая актриса из лучших актрис В рейтинг вошли пять актрис, награжденных премией «Оскар» за лучшую главную женскую роль
Недвижимость
Как москвичи борются с сосульками
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Местоположение строителей будут отслеживать по датчику
Леди
Тест: определи свой эмоциональный возраст «по Ольге Бузовой» Возраст эмоциональный, основанный на серьезном научном исследовании жизни Ольги Бузовой знаем, как вычислить, только мы
Дети
Захарова дала откровенное интервью о материнстве 42-летняя актриса поделилась подробностями личной жизни. 
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь