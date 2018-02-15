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15 февраля, источник: Р-Спорт

Баскетболисты «Химок» обыграли «Зенит» в Санкт-Петербурге

Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» обыграл на выезде петербургский «Зенит» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 98:80 (22:12, 22:21, 22:27, 32:20) в пользу гостей. В составе «Зенита» 31 балл набрал Сергей Карасев. У «Химок» 20 очками отметился Алексей Швед.

«Зенит» в следующем матче Единой лиги ВТБ 3 марта сыграет в Риге с ВЭФом. «Химки» 4 марта на выезде встретятся с «Нижним Новгородом».

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