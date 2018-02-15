Как «наши» и «не наши» полюбили друг друга.
Баскетболисты «Химок» обыграли «Зенит» в Санкт-Петербурге
Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» обыграл на выезде петербургский «Зенит» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
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Подмосковный баскетбольный клуб «Химки» обыграл на выезде петербургский «Зенит» в матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в
«Зенит» в следующем матче Единой лиги ВТБ 3 марта сыграет в Риге с ВЭФом. «Химки» 4 марта на выезде встретятся с «Нижним Новгородом».