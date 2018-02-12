«Химки» проиграли ВЭФу в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

Источник: РИА "Новости"

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ан-148.

Самым результативным игроком матча стал защитник ВЭФа Кен Браун, набравший 22 очка. У «Химок» больше всего очков на счету форварда Тайлера Ханикатта (15).

«Химки», одержавшие семь побед и потерпевшие столько же поражений, занимают шестое место в турнирной таблице. ВЭФ идет на 10-й позиции с четырьмя победами и 10 поражениями.