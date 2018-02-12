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21:41 (мск), источник: ТАСС

«Химки» проиграли ВЭФу в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу

ТАСС, 12 февраля. Подмосковные «Химки» проиграли со счетом 73:77 рижскому ВЭФу в домашнем матче Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Источник: РИА "Новости"

Встреча началась с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ан-148.

Самым результативным игроком матча стал защитник ВЭФа Кен Браун, набравший 22 очка. У «Химок» больше всего очков на счету форварда Тайлера Ханикатта (15).

«Химки», одержавшие семь побед и потерпевшие столько же поражений, занимают шестое место в турнирной таблице. ВЭФ идет на 10-й позиции с четырьмя победами и 10 поражениями.

В следующем матче подмосковная команда сыграет в гостях с петербургским «Зенитом» 15 февраля. Рижский клуб сыграет с «Зенитом» дома 3 марта.

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