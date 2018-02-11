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«Астана» разгромила «Зенит» в матче ВТБ
В очередном матче Единой Лиги ВТБ в столице Казахстана «Астана» принимала
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В очередном матче Единой Лиги ВТБ в столице Казахстана «Астана» принимала
«Астана контролировала ход матча, победив в первом, третьем и четвертом отрезках игры.
Второй период завершился вничью. Самым результативным в составе столичной команды стал Ике Удано, записавший в свой актив 21 очко. Энтони Клеммонс набрал 17 очков, Леонидас Каселакис и Джастин Картер — по 16, Ларри Гордон — 7, Рустам Ергали — 5, Александр Жигулин — 3, Антон Пономарев — 2.
Единая лига ВТБ. 14-й тур. «Астана» — «Зенит» 87:63 (23:21, 21:21, 21:12, 22:9).