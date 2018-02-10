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00:15 (мск), источник: Чемпионат.com

Недобрососедские отношения: «Химки» огорчили «Жальгирис»

Тайлер Ханикатт и Алексей Швед помогли жёлто-синим добыть выездную победу в Литве.

Источник: РИА "Новости"

«Химки» и «Жальгирис» — соседи по турнирной таблице. Но это не тот тип соседей, которые периодически заходят друг к другу в гости и обмениваются любезностями. Напротив, это те соседи, которые вечно выражают недовольство по поводу включённой музыкой после 11 вечера и подозревают друг друга в выкрученной лампочке. В общем, не дружат. Да и как тут дружить, когда и те, и другие пока находятся в зоне плей-офф, но ничего себе не обеспечили, а плотность в середине таблицы такая, что дружить не положено ни с кем. Тем более — со своим ближним, дистанция до которого — одна победа или одно поражение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поначалу и те, и другие присматривались друг к другу и добросовестно указывали на ошибки в обороне. В основном это касалось просветов в «краске». Но в середине первой четверти «Жальгирис» внял указаниям и перестал совершать ошибки, совершив небольшой рывок после двух трёхочковых попаданий от Янкунаса и Пангоса. Георгиос Барцокас не захотел отпускать хозяев далеко и потребовал тайм-аут, но дивидендов из этого «Химки» извлечь не смогли — отрыв продолжал расти. Барцокас до того расстроился, что в какой-то момент выспорил себе технический фол. Пангос был только рад — словенский защитник сначала реализовал три положенных за фол штрафных, а затем добавил ещё и тот, что подкинул «Жальгирису» главный тренер химчан.

А вот во второй десятиминутке тот же самый фокус провернули уже гости. В роли катализатора рывка выступил Тайлер Ханикатт, который вышел со скамейки и начал проявлять какую-то нечеловеческую активность. Сначала его усилий хватало только на то, чтобы не отпустить набравший ход «Жальгирис» ещё дальше, но затем американец начал примерять на себя роль уже не просто спасителя, а настоящего мессии. За одну четверть он набрал семь очков, подобрал в нападении, сделал две результативные передачи и добавил к ним два блокшота. Невероятный перформанс Ханикатта быстро вернул «Химки» в игру, и от 14-очкового отставания остались лишь воспоминания.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Химки» настолько разогнались, что в начале третьей четверти на протяжении трёх с половиной минут оставили «Жальгирис» вообще без очков, а первый раз с игры литовцы попали спустя половину игрового отрезка. Но активность Паулиуса Янкунаса, набравшего шесть очков подряд, не позволила жёлто-синим убежать далеко и надолго, и перед последней четвертью у «Химок» было всего два очка гандикапа. Команды ожидали 10 решающих минут.

Но сначала было даже не очень понятно, кто больше хочет победить. Засуха в результативности длилась на протяжении почти половины четверти, пока её наконец не прервал Энтони Гилл. На «трёху» форварда жёлто-синих сразу пятью очками ответил Брэндон Дэвиес, но тем самым он заставил Тайлера Ханикатта снова вспомнить о второй четверти. В последние минуты матча форвард набрал восемь очков, заставил соперников трижды нарушить на себе правила, добавил к этому подбор и «ассист» и стал главной причиной победы «Химок». Швед тихой сапой в итоге всё равно набрал больше очков, но именно очки Ханикатта помогли гостям во второй четверти вернуться в игру, а в последней — сломить сопротивление соседей по турнирной таблице.

Ирония в том, что даже после этого матча «Химки» и «Жальгирис» остались очень близкими соседями. Но — и это не может не радовать — поменялись этажами.

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