Недобрососедские отношения: «Химки» огорчили «Жальгирис»

Источник: РИА "Новости"

«Химки» и «Жальгирис» — соседи по турнирной таблице. Но это не тот тип соседей, которые периодически заходят друг к другу в гости и обмениваются любезностями. Напротив, это те соседи, которые вечно выражают недовольство по поводу включённой музыкой после 11 вечера и подозревают друг друга в выкрученной лампочке. В общем, не дружат. Да и как тут дружить, когда и те, и другие пока находятся в зоне плей-офф, но ничего себе не обеспечили, а плотность в середине таблицы такая, что дружить не положено ни с кем. Тем более — со своим ближним, дистанция до которого — одна победа или одно поражение.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Be-USChB2U-/" data-instgrm-version="8" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Be-USChB2U-/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Two race to the playoffs.. @bczalgiriskaunas v @khimkibasket Tonight</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/euroleague/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Turkish Airlines EuroLeague</a> (@euroleague) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-02-09T11:09:30+00:00">Feb 9, 2018 at 3:09am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Поначалу и те, и другие присматривались друг к другу и добросовестно указывали на ошибки в обороне. В основном это касалось просветов в «краске». Но в середине первой четверти «Жальгирис» внял указаниям и перестал совершать ошибки, совершив небольшой рывок после двух трёхочковых попаданий от Янкунаса и Пангоса. Георгиос Барцокас не захотел отпускать хозяев далеко и потребовал тайм-аут, но дивидендов из этого «Химки» извлечь не смогли — отрыв продолжал расти. Барцокас до того расстроился, что в какой-то момент выспорил себе технический фол. Пангос был только рад — словенский защитник сначала реализовал три положенных за фол штрафных, а затем добавил ещё и тот, что подкинул «Жальгирису» главный тренер химчан.

А вот во второй десятиминутке тот же самый фокус провернули уже гости. В роли катализатора рывка выступил Тайлер Ханикатт, который вышел со скамейки и начал проявлять какую-то нечеловеческую активность. Сначала его усилий хватало только на то, чтобы не отпустить набравший ход «Жальгирис» ещё дальше, но затем американец начал примерять на себя роль уже не просто спасителя, а настоящего мессии. За одну четверть он набрал семь очков, подобрал в нападении, сделал две результативные передачи и добавил к ним два блокшота. Невероятный перформанс Ханикатта быстро вернул «Химки» в игру, и от 14-очкового отставания остались лишь воспоминания.

«Химки» настолько разогнались, что в начале третьей четверти на протяжении трёх с половиной минут оставили «Жальгирис» вообще без очков, а первый раз с игры литовцы попали спустя половину игрового отрезка. Но активность Паулиуса Янкунаса, набравшего шесть очков подряд, не позволила жёлто-синим убежать далеко и надолго, и перед последней четвертью у «Химок» было всего два очка гандикапа. Команды ожидали 10 решающих минут.

Но сначала было даже не очень понятно, кто больше хочет победить. Засуха в результативности длилась на протяжении почти половины четверти, пока её наконец не прервал Энтони Гилл. На «трёху» форварда жёлто-синих сразу пятью очками ответил Брэндон Дэвиес, но тем самым он заставил Тайлера Ханикатта снова вспомнить о второй четверти. В последние минуты матча форвард набрал восемь очков, заставил соперников трижды нарушить на себе правила, добавил к этому подбор и «ассист» и стал главной причиной победы «Химок». Швед тихой сапой в итоге всё равно набрал больше очков, но именно очки Ханикатта помогли гостям во второй четверти вернуться в игру, а в последней — сломить сопротивление соседей по турнирной таблице.