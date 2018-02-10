Недобрососедские отношения: «Химки» огорчили «Жальгирис»
Тайлер Ханикатт и Алексей Швед помогли
Тайлер Ханикатт и Алексей Швед помогли
«Химки» и «Жальгирис» — соседи по турнирной таблице. Но это не тот тип соседей, которые периодически заходят друг к другу в гости и обмениваются любезностями. Напротив, это те соседи, которые вечно выражают недовольство по поводу включённой музыкой после 11 вечера и подозревают друг друга в выкрученной лампочке. В общем, не дружат. Да и как тут дружить, когда и те, и другие пока находятся в зоне
Поначалу и те, и другие присматривались друг к другу и добросовестно указывали на ошибки в обороне. В основном это касалось просветов в «краске». Но в середине первой четверти «Жальгирис» внял указаниям и перестал совершать ошибки, совершив небольшой рывок после двух трёхочковых попаданий от Янкунаса и Пангоса. Георгиос Барцокас не захотел отпускать хозяев далеко и потребовал
А вот во второй десятиминутке тот же самый фокус провернули уже гости. В роли катализатора рывка выступил Тайлер Ханикатт, который вышел со скамейки и начал проявлять
«Химки» настолько разогнались, что в начале третьей четверти на протяжении трёх с половиной минут оставили «Жальгирис» вообще без очков, а первый раз с игры литовцы попали спустя половину игрового отрезка. Но активность Паулиуса Янкунаса, набравшего шесть очков подряд, не позволила
Но сначала было даже не очень понятно, кто больше хочет победить. Засуха в результативности длилась на протяжении почти половины четверти, пока её наконец не прервал Энтони Гилл. На «трёху» форварда
Ирония в том, что даже после этого матча «Химки» и «Жальгирис» остались очень близкими соседями. Но — и это не может не радовать — поменялись этажами.