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11:11 (мск), источник: Газета.Ру

«Химки» поохотятся в «зеленом лесу»

Подмосковные «Химки» сразятся с литовским «Жальгирисом» в гостевом матче очередного тура баскетбольной Евролиги. «Газета.Ru» рассказывает о предстоящей встрече главного клубного турнира Старого Света.

Источник: Газета.Ру

Футбольные эксперты и комментаторы частенько грешат штампом «игра за шесть очков», описывая поединок равных по силе команд, где победитель забирает все. И инициативу в турнирной гонке, и перевес в очном противостоянии, и психологическую уверенность относительно дальнейших свершений.

При всей своей клишированности оборот очень четко отражает суть грядущего поединка в баскетбольной столице Литвы. Ведь там под сводами «Жальгирис-Арены» подопечные Шарунаса Ясикявичюса и вице-чемпионы России сразятся за право с гордо поднятой головой далее шествовать по континентальным просторам. А в качестве бонуса триумфатору отойдет перспектива заиметь перевес домашней площадки в матчах плей-офф Евролиги.

Для сравнения — коллектив, что оступится, не только прилично отстанет от топовой части пелотона, но и поставит под сомнение участие в международной весне как таковое.

Понятно, что в таких сражениях на антагонистов страсть как давит давление ожиданий. И здесь важно контролировать эмоции, не срываясь на панику, даже если ситуация по ходу вечера выходит из-под контроля. Благо подобный опыт «управления гневом» у парней Георгиоса Барцокаса есть. В матче первого круга они максимально практично подошли к нейтрализации противника — и цинично били по самым уязвимым местам прибалтов.

Например, по атаке с периметра: в стартовые 32 минуты «зеленые» так ни разу и не попали по цели из-за дуги, потратив впустую аж 14 попыток. Заодно россияне продемонстрировали оскал настоящих хищников, искусав визави в борьбе за позицию и игре на опережение при работе на перехвате. Семь «краж» за вечер позволили «желто-синим» держать в безопасности двузначный отрыв, который они сформировали на старте рывком 11:0.

Соответственно, и финальный результат оттого выглядел закономерно-логичным: 85:77 при дабл-дабле Томаса Робинсона оспорить не могли даже самые рьяные поклонники «Жальгириса».

Впрочем, сейчас последние, конечно, настроены на более оптимистичный лад. Ведь основной центр химчан вернется в обойму не раньше, чем через полмесяца. Да и ментально желто-синим держать удар кипящей эмоциями аншлаговой «Жальгирис-Арены» будет архисложно.

Ведь всего несколько дней назад баскетболисты из Подмосковья обидно уступили в «Дерби Ленинградки» извечному сопернику из ЦСКА. И второй матч кряду проводить в логове конкурента, где все и всея вокруг направлено на создание дискомфорта гостям — испытание не для слабонервных.

Не верите, что дом «зеленых» и есть та самая неприступная крепость из поговорки? Тогда вот аргумент из области беспристрастной статистики: семь матчей кряду в родных пенатах подопечные Ясикявичюса оставляют оппонентов на голодном пайке — включая таких серьезных визави как «Панатинаикос» и «Олимпиакос».

Удивительно, но при одном из самых малых бюджетов в розыгрыше «зеленые» умудряются регулярно иметь в составе суперзвезду, воспитанную внутри коллектива.

Год назад таковым человеком был Лео Вестерманн, нынче функции клубного «энерджайзера» выполняет Кевин Пангос. Канадец способен дать достойный отпор лучшему бомбардиру турнира Алексею Шведу, поскольку эффективность плеймейкера включает не только набранные очки, но и передачи. По среднему числу ассистов за вечер легионер занимает третью позицию в сводных чартах турнира — и зачастую генерирует тот невероятно богатый спектр идей, который впоследствии воплощается «зелеными» на паркете. Причем минимальное количество ошибок и поразительная функциональная выносливость делают Пангоса силой, с которой приходится считаться даже большим командам с длиннющей скамейкой.

У «Жальгириса», кстати, резерв тоже довольно глубок, хоть этого и не сказать при поверхностном изучении ростера. Но Ясикявичюс — блестящий в прошлом плеймейкер — умудряется даже для ребят с дальнего края лавки находить уютную нишу. А потому и ведущие, и ролевые исполнители вносят равно продуктивный вклад в прогресс «зеленых».

Причем никогда точно не знаешь, кто выстрелит в конкретно взятой встрече.

Чемпионов Евролиги из «Фенербахче» «хоронил» снайпер Милакнис, израильский «Маккаби» неделю назад подавлял центровой Янкунас, над «Барселоной» и «Валенсией» «смеялся» вундеркинд Мичич, тогда как «Анадолу Эфес» с «Уникахой» ставил в тупик скромный Улановас. Посему скаутам «Химок» предстоит провести несколько бессонных ночей накануне противостояния, чтобы на каждый вариант развития событий придумать план эффективных контрмер.

С другой стороны, аналитики из Подмосковья по ходу сезона уже не раз доказывали, что хитры на выдумку.

Так, неделю назад они заманили в сети поражения «Уникаху» мобильной связкой Андерсона и Ханниката. Гостевую игру с «Бамбергом» круто развернул выход Андрея Зубкова в роли «длинного четвертого» и расширение полномочий Малькольма Томаса. В Мытищах выбить дух из «Олимпиакоса» помогло радикальное смещение атакующих акцентов на периметр. А сразу после травмы Робинсона несколько встреч желто-синие выживали за счет мобильного «легкого» состава.

Так что даже с учетом кадрового дефицита «Химки» демонстрируют, что способны держать порох в пороховницах сухим и готовым к бою. И на «Жальгирис-Арене» бой этот россияне определенно поведут не на жизнь, а насмерть.

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