«Валенсия» прервала пятиматчевую победную серию ЦСКА в баскетбольной Евролиге
ТАСС, 9 февраля. Московский ЦСКА проиграл испанской «Валенсии» со счетом 99:103 в гостевом матче баскетбольной Евролиги.
ТАСС, 9 февраля. Московский ЦСКА проиграл испанской «Валенсии» со счетом 99:103 в гостевом матче баскетбольной Евролиги.
Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 30 очков. В составе «Валенсии» больше всех очков набрал форвард Боян Дублевич (18).
Матч с «Валенсией» пропускали центровые ЦСКА Отелло Хантер и Кайл Хайнс. Хайнс травмировался в предыдущем матче Евролиги против мадридского «Реала», он пропустил игру в Евролиге впервые с января 2014 года, прервав серию из 132 матчей. Хантер повредил связки правого колена в начале матча Единой лиги ВТБ против «Химок».
После травм Хантера и Хайнса в основном составе ЦСКА не осталось ни одного центрового,
ЦСКА сохранил лидерство в таблице, выиграв 17 матчей из 22. «Валенсия» занимает 13-е место с восемью победами. В следующем матче 22 февраля ЦСКА примет испанскую «Басконию».