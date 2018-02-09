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01:53 (мск), источник: ТАСС

«Валенсия» прервала пятиматчевую победную серию ЦСКА в баскетбольной Евролиге

ТАСС, 9 февраля. Московский ЦСКА проиграл испанской «Валенсии» со счетом 99:103 в гостевом матче баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Нандо де Коло, набравший 30 очков. В составе «Валенсии» больше всех очков набрал форвард Боян Дублевич (18).

Матч с «Валенсией» пропускали центровые ЦСКА Отелло Хантер и Кайл Хайнс. Хайнс травмировался в предыдущем матче Евролиги против мадридского «Реала», он пропустил игру в Евролиге впервые с января 2014 года, прервав серию из 132 матчей. Хантер повредил связки правого колена в начале матча Единой лиги ВТБ против «Химок».

После травм Хантера и Хайнса в основном составе ЦСКА не осталось ни одного центрового, из-за чего московский клуб был вынужден заявить на матч с «Валенсией» игрока молодежной команды Александра Ганькевича. Он провел на площадке 1 минуту 22 секунды, результативными действиями не отметился.

ЦСКА сохранил лидерство в таблице, выиграв 17 матчей из 22. «Валенсия» занимает 13-е место с восемью победами. В следующем матче 22 февраля ЦСКА примет испанскую «Басконию».

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