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01:40 (мск), источник: Р-Спорт

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Европы по баскетболу

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Европы по баскетболу.

В среду состоялись матчи заключительного шестого тура топ-16 турнира.

В четвертьфинале встретятся следующие команды:

«Дарюшшафака» (Турция) — «Будучность» (Черногория),

«Бавария» (Германия) — УНИКС (Россия),

«Локомотив-Кубань» (Россия) — «Гран-Канария» (Испания),

«Реджо-Эмилия» (Италия) — «Зенит» (Россия).

Каждая пара проведет серию до двух побед.

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