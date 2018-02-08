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Определились все четвертьфинальные пары Кубка Европы по баскетболу
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Европы по баскетболу.
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МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Стали известны все четвертьфинальные пары Кубка Европы по баскетболу.
В среду состоялись матчи заключительного шестого тура топ-16 турнира.
В четвертьфинале встретятся следующие команды:
«Дарюшшафака» (Турция) — «Будучность» (Черногория),
«Бавария» (Германия) — УНИКС (Россия),
«Локомотив-Кубань» (Россия) — «Гран-Канария» (Испания),
«Реджо-Эмилия» (Италия) — «Зенит» (Россия).
Каждая пара проведет серию до двух побед.