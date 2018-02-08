ЦСКА сыграет с «Валенсией» в матче баскетбольной Евролиги

ЦСКА продолжает зимой уверенно расправляться со всеми соперниками — победная серия армейцев в Евролиге составляет уже пять матчей, хотя предыдущее поражение подопечные Димитриса Итудиса потерпели в Испании. В первом матче года 4 января ЦСКА со счетом 72:85 уступил в гостях «Барселоне», однако неделю назад армейцы победили лидера чемпионата Испании «Реал» — 93:87.

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«Валенсия» является действующим чемпионом страны, сенсационно обыграв в прошлом году «Реал» в финальной серии. Однако после первого такого успеха клуб лишился практически всех лидеров и главного тренера Педро Мартинеса, который теперь борется за выход в четвертьфинал Евролиги с «Басконией». Возглавляет «Валенсию» 51-летний Чус Видоррета, который также входит в тренерский штаб сборной Испании, а в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов FIBA с «Тенерифе».

Шансы «Валенсии» на попадание в первую восьмерку и выход в четвертьфинал Евролиги минимальны, хотя в отдельных матчах команда способна на сенсации. В предыдущем домашнем матче «Валенсия» со счетом 85:83 победила «Химки», которые в таблице занимают седьмое место. К тому же в национальном чемпионате «Валенсия» идет второй, опережая и «Басконию», и «Уникаху», которые в Евролиге выступают лучше, и «Барселону», также одержавшую семь побед.

Победы в последних матчах

В понедельник ЦСКА сыграл один из главных матчей регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, неожиданно легко победив «Химки» — 90:71. «Валенсия» в испанском первенстве сыграла в воскресенье, разгромив со счетом 103:67 «Бетис». Несмотря на столь результативную игру, в Евролиге по набранным очкам «Валенсия» является одной из худших команд (75,4 за матч). Лидирует же по этому показателю ЦСКА — 88,8 очка в среднем за игру.

Один из лидеров ЦСКА француз Нандо де Коло возвращается в Валенсию — в местной команде он выступал в 2009−12 гг, после чего отправился в Национальную баскетбольную ассоциацию. В составе «Валенсии» де Коло выиграл Кубок Европы в 2010 году. В начале ноября де Коло стал самым результативным в составе ЦСКА (23 очка) в домашнем матче с «Валенсией», где армейцы разгромили соперника со счетом 94:67.

В последних встречах травмы получили два центровых армейцев — Отелло Хантер и Кайл Хайнс, восстанавливается после повреждения Павел Коробков.

Матч пройдет в зале «Фуэнте де Сан-Луис» в Валенсии, начало — 22:30 мск.