«Енисей» завершил выступление в Лиге чемпионов поражением в матче с «Сассари»

Определяющей в матче стала третья четверть, в которой красноярцы упустили рывок соперника, что позволило итальянцам перед последней четвертью повести в счёте 76:65. В заключительные десять минут гости пытались отыграться, однако сумели лишь немного сократить отставание. Итоговый счёт матча — 101:94 в пользу «Сассари». Таким образом «Енисей» завершил еврокубковую компанию поражением. Всего на групповой стадии турнира российскому клубу удалось добиться трёх побед.