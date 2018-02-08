«Енисей» завершил выступление в Лиге чемпионов поражением в матче с «Сассари»
«Енисей» на выезде уступил «Динамо Сассари» в матче заключительного 14-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Енисей» на выезде уступил «Динамо Сассари» в матче заключительного 14-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Первая половина матча прошла в равной борьбе, а на большой перерыв команды ушли с небольшим преимуществом хозяев — 50:48.
Определяющей в матче стала третья четверть, в которой красноярцы упустили рывок соперника, что позволило итальянцам перед последней четвертью повести в счёте 76:65. В заключительные десять минут гости пытались отыграться, однако сумели лишь немного сократить отставание. Итоговый счёт матча — 101:94 в пользу «Сассари». Таким образом «Енисей» завершил еврокубковую компанию поражением. Всего на групповой стадии турнира российскому клубу удалось добиться трёх побед.
Самым результативным в составе «Енисея» в матче с «Сассари» стал Виталий Лютыч, набравший 24 очка.