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00:50 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» завершил выступление в Лиге чемпионов поражением в матче с «Сассари»

«Енисей» на выезде уступил «Динамо Сассари» в матче заключительного 14-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первая половина матча прошла в равной борьбе, а на большой перерыв команды ушли с небольшим преимуществом хозяев — 50:48.

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Определяющей в матче стала третья четверть, в которой красноярцы упустили рывок соперника, что позволило итальянцам перед последней четвертью повести в счёте 76:65. В заключительные десять минут гости пытались отыграться, однако сумели лишь немного сократить отставание. Итоговый счёт матча — 101:94 в пользу «Сассари». Таким образом «Енисей» завершил еврокубковую компанию поражением. Всего на групповой стадии турнира российскому клубу удалось добиться трёх побед.

Самым результативным в составе «Енисея» в матче с «Сассари» стал Виталий Лютыч, набравший 24 очка.

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