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00:48 (мск), источник: Чемпионат.com

«Зенит» победил «Торино» и вышел в плей-офф Еврокубка, Карасёв набрал 17 очков

«Зенит» добыл выездную победу над «Ауксилиум Торино» в матче шестого тура группового этапа стадии Топ-16 Еврокубка.

Источник: РИА "Новости"

Команда Василия Карасёва неудачно начала встречу, уступив в первой четверти со счётом 22:18. Во второй четверти туринцы нарастили преимущество и на перерыв команды ушли при счёте 47:36 в пользу хозяев.

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Во второй половине «Зенит» перехватил инициативу и не отпускал её до финальной сирены. Рывок в третьей четверти помог российской команде выйти вперёд, а в заключительные десять минут она спокойно довела матч до победы — 87:73. Самым результативным в составе победителей стал Сергей Карасёв, набравший 17 очков. У «Торино» 21 очко в активе Дайанте Гаретта.

Таким образом «Зенит» стал третьей российской командой квалифицировавшейся в четвертьфинал Еврокубка. На этой стадии петербуржцы сыграют с «Реджо-Эмилия».

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