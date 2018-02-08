«Зенит» победил «Торино» и вышел в плей-офф Еврокубка, Карасёв набрал 17 очков

Команда Василия Карасёва неудачно начала встречу, уступив в первой четверти со счётом 22:18. Во второй четверти туринцы нарастили преимущество и на перерыв команды ушли при счёте 47:36 в пользу хозяев.

Во второй половине «Зенит» перехватил инициативу и не отпускал её до финальной сирены. Рывок в третьей четверти помог российской команде выйти вперёд, а в заключительные десять минут она спокойно довела матч до победы — 87:73. Самым результативным в составе победителей стал Сергей Карасёв, набравший 17 очков. У «Торино» 21 очко в активе Дайанте Гаретта.