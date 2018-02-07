13 очков Брокхоффа помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Доломити-Энергия»

Тем не менее в последние десять минут встречи хозяева активизировались и вернулись в игру. Несмотря на это «Локомотив» сумел удержать победу, итоговый счёт матча — 74:71. Таким образом «Локо» одержал шесть побед во всех шести матчах групповой стадии Топ-16.