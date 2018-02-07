Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Забытый актер требовал у работников аэропорта вспомнить его
Молодая британка страдает от отвращения к звукам
Звезда Первого канала назвала дочку «сильным» именем
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Пугачева, Навка, Безрукова блистали на красной дорожке в Москве
Текущие события
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз5
Эдмонтон Ойлерз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нью-Йорк Рейнджерс1
Бостон Брюинз6
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто Мэйпл ЛивзБ3
Нэшвилл Предаторз2
Хоккей. НХЛ
9.02
Баффало Сэйбрз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
9.02
Нью-Джерси Дэвилз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
9.02
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Все события
О тату уголовной звезды высказались российские воры в законе
Момент попадания ракеты в Су-25 попал на видео
«Газель не пройдет»: уже 140 аварий
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры
Стало известно количество участников церемонии открытия ОИ от РФ
Глава WADA: Россия не выполнила два условия
Екатерина Климова показала, с чем носить брюки-клеш
Наталья Водянова примерила космический образ
Атмосфера Земли кишит вирусами и бактериями
Медитация не поможет стать лучше
Страшные и красивые: петербуржцы публикуют фото сосулек
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Фоторепортажи
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
22Самые красивые иностранные спортсменки на Олимпиаде
7 февраля, источник: Чемпионат.com

13 очков Брокхоффа помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Доломити-Энергия»

«Локомотив-Кубань» одержал выездную победу над «Доломити-Энергия» в матче 6-го тура групповой стадии Топ-16 Еврокубка.

Источник: РИА "Новости"

Команда Обрадовича захватила инициативу со стартовых минут, владея ею большую часть матча. Перед заключительным игровым отрезком преимущество краснодарцев составляло 12 очков.

Читайте также
«Локомотив-Кубань» победил «Будучность» в матче баскетбольного Еврокубка

Тем не менее в последние десять минут встречи хозяева активизировались и вернулись в игру. Несмотря на это «Локомотив» сумел удержать победу, итоговый счёт матча — 74:71. Таким образом «Локо» одержал шесть побед во всех шести матчах групповой стадии Топ-16.

Самым результативным в команде Обрадовича стал Райан Брокхофф, набравший 13 очков, у «Доломити» 17 очков в активе Хорхе Гутьерреса.

В четвертьфинале турнира «Локомотив-Кубань» сыграет с «Гран Канарией».

 Всё о грид-гёрлз: без этих девушек уже не обходятся ни одни автогонки
Погорели на мельдонии: российская «молодёжка» вылетела по делу
«Я на российские флаги не смотрю. Уж извините…»
CAS огласит решение по апелляциям 47 россиян в ближайшие 24 часа
Стало известно количество участников церемонии открытия ОИ от РФ
Глава WADA: Россия не выполнила два условия
Российский вратарь отдал голевую передачу в матче НХЛ
Фигуристы Коляда, Тарасова и Морозов начнут турнир команд на ОИ
Матч НБА был отменен из-за протечки крыши (видео)
Новости
Авто
Новый Ford для серьезного бездорожья: секретов больше нет Ford представил «прокачаную» для выездов на бездорожье версию пикапа Ranger, которая получила приставку Raptor
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
10 уроков Ингвара Кампрада: как завоевать мозг, сердце и детей покупателя
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
В Германии обнародовали запрещенные детские имена В Германии все чаще родители стараются дать своим детям имена, которые бы выделяли их из общей массы сверстников.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декор журнального столика: советы + аксессуары
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь