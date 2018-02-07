13 очков Брокхоффа помогли «Локомотиву-Кубань» победить «Доломити-Энергия»
«Локомотив-Кубань» одержал выездную победу над «Доломити-Энергия» в матче 6-го тура групповой стадии Топ-16 Еврокубка.
«Локомотив-Кубань» одержал выездную победу над «Доломити-Энергия» в матче 6-го тура групповой стадии Топ-16 Еврокубка.
Команда Обрадовича захватила инициативу со стартовых минут, владея ею большую часть матча. Перед заключительным игровым отрезком преимущество краснодарцев составляло 12 очков.
Тем не менее в последние десять минут встречи хозяева активизировались и вернулись в игру. Несмотря на это «Локомотив» сумел удержать победу, итоговый счёт матча — 74:71. Таким образом «Локо» одержал шесть побед во всех шести матчах групповой стадии Топ-16.
Самым результативным в команде Обрадовича стал Райан Брокхофф, набравший 13 очков, у «Доломити» 17 очков в активе Хорхе Гутьерреса.
В четвертьфинале турнира «Локомотив-Кубань» сыграет с «Гран Канарией».