УНИКС победил «Лимож» и вышел в следующую стадию Еврокубка

Выиграв первую четверть, они не смогли продолжить в том же ритме и уступили французам первую половину со счётом 43:46. В третьей четверти на паркете шла равная игра. Лишь в последней четверти подопечные Прифтиса оформили рывок, который позволил им уйти в комфортный отрыв и оформить победу со счётом 88:78.