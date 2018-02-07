Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале
Молодая британка страдает от отвращения к звукам
В Австралии исполнили мечту 4-летнего мальчика о полете на Луну
Улицы Перми избавят от имен «террористов»
Лубутену отказали в эксклюзивном праве на красные подошвы
Текущие события
Хоккей. НХЛ
8.02
Торонто Мэйпл Ливз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
8.02
Нью-Йорк Рейнджерс
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
8.02
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс4
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс2
Калгари Флэймз3
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо Эвеланш3
Сан-Хосе Шаркс1
Все события
CAS снова заступился за российских спортсменов - СМИ
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Как я отказался от личного автомобиля (дневник)
Тест-драйв BMW X2: крутой, но не кроссовер
Завтра на Играх. Брызгалова и Крушельницкий в роли Плющенко-2014
Немецкий биатлонист сравнил оправдание россиян с плевком в лицо
Екатерина Климова показала, с чем носить брюки-клеш
Он одевается лучше тебя: как луговая собачка стала звездой
Атмосфера Земли кишит вирусами и бактериями
Медитация не поможет стать лучше
Покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Лондоне продается дом шириной два метра
Фоторепортажи
18Российские хоккеисты начали подготовку к ОИ с победы над белорусами
10Федерер, двадцатый «Шлем». Главное о рекорде супер-Роджера
21:53 (мск), источник: Чемпионат.com

УНИКС победил «Лимож» и вышел в следующую стадию Еврокубка

Казанский УНИКС добыл домашнюю победу над «Лиможем» в матче шестого тура группового этапа топ-16 Еврокубка.

Источник: РИА "Новости"

Матч сложился для хозяев непросто.

Читайте также
Баскетболисты клуба «Цмоки-Минск» не смогли вылететь из Казани после матча с УНИКСом

Выиграв первую четверть, они не смогли продолжить в том же ритме и уступили французам первую половину со счётом 43:46. В третьей четверти на паркете шла равная игра. Лишь в последней четверти подопечные Прифтиса оформили рывок, который позволил им уйти в комфортный отрыв и оформить победу со счётом 88:78.

Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 16 очков. У «Лиможа» 14 очков в активе Денни Гибсона. Эта победа позволила УНИКСу квалифицироваться в следующую стадию Еврокубка.

 Всё о грид-гёрлз: без этих девушек уже не обходятся ни одни автогонки
Погорели на мельдонии: российская «молодёжка» вылетела по делу
Завтра на Играх. Брызгалова и Крушельницкий в роли Плющенко-2014
Немецкий биатлонист сравнил оправдание россиян с плевком в лицо
Суд идет. Почему CAS затягивает с решением по россиянам
Fancy Bears: Макларен выполнял приказ Канады ослабить РФ
«Спартак» наконец победил и показал, кем будет играть в ЛЕ
Associated Press: Россия останется без медалей в хоккее на ОИ
Участницы ОИ пообещали пожертвовать свой мозг для исследований
Спорт-Экспресс
Авто
Самые популярные кроссоверы 2018 года: рейтинг России В январе российский рынок продолжил свой рост, который был отмечен и в прошлом году. Причем мы даже смогли поставить рекорд последних лет — сразу плюс 31,3%, что является лучшим результатом с 2011 года. Представляем самые популярные кроссоверы
Hi-Tech
«Сбербанк» поймали на майнинге Это просто и удобно, но небезопасно
Кино
Басков изменился до неузнаваемости ради роли в сериале Певец примерил ретро-образ на съемках сериала «Хор»
Недвижимость
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Колесо обозрения появится в каждом городе Подмосковья
Названы первые попавшие под реновацию дома
У «Почты России» нашли 4,5 тыс. незарегистрированных объектов недвижимости
Леди
Иван Ургант и другие звезды, которые встретили свою любовь в школе Что может быть романтичнее, чем встретить любовь в школе или университете и сохранить ее на долгие годы? Смахиваем слезы умиления, глядя на эти милые парочки.
Дети
Женщина, родившая на полу роддома, восхитила соцсети Жительница Канзаса Джесика Хоган еле успела доехать до приемного покоя, чтобы родить своего шестого ребенка.
Все о ремонте
Дом недели: проект в бельгийском стиле в Подмосковье
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Квартира c удобной кухней-столовой в Москве
Как распознать правильный интерьер: 7 признаков
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь