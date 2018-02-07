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УНИКС победил «Лимож» и вышел в следующую стадию Еврокубка
Казанский УНИКС добыл домашнюю победу над «Лиможем» в матче шестого тура группового этапа топ-16 Еврокубка.
Казанский УНИКС добыл домашнюю победу над «Лиможем» в матче шестого тура группового этапа топ-16 Еврокубка.
Матч сложился для хозяев непросто.
Выиграв первую четверть, они не смогли продолжить в том же ритме и уступили французам первую половину со счётом 43:46. В третьей четверти на паркете шла равная игра. Лишь в последней четверти подопечные Прифтиса оформили рывок, который позволил им уйти в комфортный отрыв и оформить победу со счётом 88:78.
Самым результативным в составе победителей стал Джамар Смит, набравший 16 очков. У «Лиможа» 14 очков в активе Денни Гибсона. Эта победа позволила УНИКСу квалифицироваться в следующую стадию Еврокубка.