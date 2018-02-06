Воронов заменит баскетболиста «Автодора» Клименко на Матче звезд Единой лиги ВТБ

В матче с «Локомотивом-Кубанью», который прошел 3 февраля, Клименко повредил заднюю поверхность правого бедра. Из-за травмы Клименко не примет участия также в матчах сборной России в отборочном турнире Кубка мира — 2019 против французов и команды Боснии и Герцеговины в феврале.

«В первую очередь, хочу пожелать Артему Клименко здоровья, надеюсь, что он как можно скорее вернется на площадку, — сказал Воронов. — Что касается Матча звезд, то я рад вновь стать частью столь грандиозного события. Я помню, какие эмоции вызвал у всех участников и болельщиков сочинский матч, уверен, что в этом году в Петербурге все пройдет на таком же высоком уровне. Вдвойне приятно будет сыграть на нашей домашней площадке, не сомневаюсь, что зрители на трибунах и у телеэкранов получат огромное удовольствие от этого праздника баскетбола».