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5 февраля, источник: ТАСС

Баскетболисты клуба «Цмоки-Минск» не смогли вылететь из Казани после матча с УНИКСом

ТАСС, 5 февраля. Баскетболисты белорусского клуба «Цмоки-Минск» не смогли вылететь из Казани после матча Единой лиги ВТБ с УНИКСом. Об этом сообщает пресс-служба белорусской команды.

Встреча прошла в воскресенье и завершилась победой казанской команды со счетом 87:62.

Игроки «Цмоки-Минска» прибыли в аэропорт Казани в понедельник утром. После трехчасового ожидания команда узнала, что все вылеты переносятся на более поздний срок в целях безопасности. После этого белорусский клуб в полном составе вернулся в отель. Ожидается, что баскетболисты минской команды прибудут в столицу Белоруссии во вторник днем.

Ближайший матч «Цмоки-Минск» проведет 7 февраля в Кубке Европы против черногорского «Морнара». Встреча пройдет в Минске.

Ранее в понедельник сообщалось, что в Татарстане из-за мокрого снега и сильного ветра отключена электроэнергия в 50 населенных пунктах, где проживают в общей сложности около 8,4 тыс. человек. В воскресенье в республике было объявлено штормовое предупреждение. Ночью и днем 5 февраля на территории республики наблюдались сильный вечер, местами со скоростью 25 м/с, а также сильные осадки в виде мокрого снега и ледяного дождя.

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