Баскетболисты клуба «Цмоки-Минск» не смогли вылететь из Казани после матча с УНИКСом

Встреча прошла в воскресенье и завершилась победой казанской команды со счетом 87:62.

Игроки «Цмоки-Минска» прибыли в аэропорт Казани в понедельник утром. После трехчасового ожидания команда узнала, что все вылеты переносятся на более поздний срок в целях безопасности. После этого белорусский клуб в полном составе вернулся в отель. Ожидается, что баскетболисты минской команды прибудут в столицу Белоруссии во вторник днем.

Ближайший матч «Цмоки-Минск» проведет 7 февраля в Кубке Европы против черногорского «Морнара». Встреча пройдет в Минске.