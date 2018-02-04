Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли в гостях казанскому УНИКСу в Единой лиге ВТБ
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские «Цмокi» неудачно провели очередной поединок в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские «Цмокi» неудачно провели очередной поединок в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свое пятое поражение в играх «банковского» турнира команда Александра Крутикова потерпела в Казани от одного из главных фаворитов соревнований УНИКСа — 62:87 (4:25, 21:28, 16:20, 21:14). Гости крайне слабо провели начало поединка, набрав в первой четверти всего 4 очка. После такого провального старта рассчитывать на успех было бесполезно. В составе минчан результативностью отметился Девон Саддлер, набравший 11 очков.
После 13 проведенных встреч у минчан 17 очков и они
До этого матча «Цмокам» предстоит провести заключительный поединок второго группового этапа Кубка