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20:18 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли в гостях казанскому УНИКСу в Единой лиге ВТБ

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские «Цмокi» неудачно провели очередной поединок в Единой лиге ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Свое пятое поражение в играх «банковского» турнира команда Александра Крутикова потерпела в Казани от одного из главных фаворитов соревнований УНИКСа — 62:87 (4:25, 21:28, 16:20, 21:14). Гости крайне слабо провели начало поединка, набрав в первой четверти всего 4 очка. После такого провального старта рассчитывать на успех было бесполезно. В составе минчан результативностью отметился Девон Саддлер, набравший 11 очков.

После 13 проведенных встреч у минчан 17 очков и они по-прежнему находятся на 7-м месте в турнирной таблице. Впереди краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» — 26 очков, на один балл меньше у УНИКСа, по 24 очка имеют «Зенит» и московский ЦСКА. В следующее воскресенье, 11 февраля московские армейцы на площадке «Минск-Арены» станут очередными соперниками «драконов» в Единой лиге ВТБ.

До этого матча «Цмокам» предстоит провести заключительный поединок второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа. В среду, 7 февраля чемпионы Беларуси примут в Минске черногорский «Морнар». Положение команд в группе К после 5 игровых дней: «Баккен Беарз» — 9 очков, «Морнар» — 8, «Цмокi-Мiнск» — 7, «Сольнок» — 6.

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