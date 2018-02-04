Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» проиграли в гостях казанскому УНИКСу в Единой лиге ВТБ

Источник: БЕЛТА

Свое пятое поражение в играх «банковского» турнира команда Александра Крутикова потерпела в Казани от одного из главных фаворитов соревнований УНИКСа — 62:87 (4:25, 21:28, 16:20, 21:14). Гости крайне слабо провели начало поединка, набрав в первой четверти всего 4 очка. После такого провального старта рассчитывать на успех было бесполезно. В составе минчан результативностью отметился Девон Саддлер, набравший 11 очков.

После 13 проведенных встреч у минчан 17 очков и они по-прежнему находятся на 7-м месте в турнирной таблице. Впереди краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» — 26 очков, на один балл меньше у УНИКСа, по 24 очка имеют «Зенит» и московский ЦСКА. В следующее воскресенье, 11 февраля московские армейцы на площадке «Минск-Арены» станут очередными соперниками «драконов» в Единой лиге ВТБ.