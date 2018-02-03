Баскетболист «Зенита» Сергей Карасев стал самым ценным игроком января Единой лиги ВТБ

В январе «Зенит» провел в Единой лиге три матча и во всех одержал победы (над «Цмоки-Минск», ЦСКА и «Пармой»). Средние показатели 24-летнего форварда за игру: 20 очков, 5 подборов, 2 перехвата.

По словам Карасева, без партнеров он не смог бы добиться успеха: «Я благодарю Единую лигу ВТБ за эту награду. Январь получился для нас очень удачным, — сказал Карасев. — Мы взяли свои победы и выиграли очень важный матч против ЦСКА при своих болельщиках, показали хороший баскетбол, а также продемонстрировали, что растем как команда и двигаемся в правильном направлении».