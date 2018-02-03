С сиреной! «Химки» обыграли «Уникаху» на последней секунде

Источник: Спорт-Экспресс

ХИМКИ — УНИКАХА — 68:66 (9:11, 22:28, 18:16, 19:11)

ПОЛОВИНА ШВЕДА

«Уникаха» прибыла в Мытищи без своего лучшего снайпера Неманьи Недовича. Игрок сборной Сербии получил травму, и это резко ослабило атаку испанской команды. 11 очков за первую четверть об этом ярко свидетельствовали. И все бы для гостей из Малаги было совсем плохо, но у «Химок» вообще ничего не залетало в корзину соперников.

Всего лишь 9 очков в первой четверти, и все эти очки набрал только один игрок. Алексей Швед размочил счет спустя почти четыре минуты с начала матча. Он решил, что надежнее всего попытаться прорваться под кольцо, и не ошибся. Ни с дальней, ни со средней дистанции броски у «Химок» не шли. До окончания первой 10-минутки Швед еще дважды повторил свой проход, и один мяч влетел в корзину после его броска со средней дистанции, причем он заставил соперника нарушить правила. Штрафной от лидера «Химок» был точен, счет сравнялся, а Швед отправился на скамейку запасных.

Концовка четверти осталась за «Уникахой» — на исходе времени владения поляк Адам Вачински забросил двухочковый.

20 очков на двоих за четверть — это крайне низкий показатель. Во второй четверти можно было ждать более результативной игры. Так и получилось. 50 очков — совсем другое дело, вот только отставание российской команды увеличилось до 8 очков. При этом хозяева даже больше подборов собрали в нападении, что в матче с «Уникахой» просто здорово, но мяч далеко не всегда летел точно в кольцо. Хотя начали попадать и другие игроки, не только Швед.

Игроки «Химок» допустили в первой половине матча в два раза больше потерь, чем соперник. Плюс процент попаданий у «Уникахи» был чуть выше. На перерыв команды ушли после точного трехочкового Вачински, который спокойно забросил после долго розыгрыша.

ПОГОНЯ, ПРОВАЛ, ОПЯТЬ ПОГОНЯ

Вторая половина матча началась с фола на Шведе. «Химки» стали действовать заметно агрессивнее как под своим, так и под чужим щитом. Отставание стало сокращаться. Джеймс Андерсон набрал пять очков подряд, испанцы ответили проходом Рэя Маккаллума, но Андерсон реализовал два штрафных.

Казалось, еще немного и «Химки» достанут испанцев и уйдут вперед, но… Упустил Милосавлевича, затем забросил Джеймс Огастин, несколько сезонов назад блиставший в «Химках», финн Салу Салин положил «треху», а Маккаллум перехватил мяч после небрежного ввода в игру, и вот уже все вернулось к тому, чем закончилась вторая четверть.

Но «Химки» продолжали давить. Появившийся на площадке американский форвард Тайлер Ханикатт с передачи Сергея Мони отметился точным трехочковым с угла, а затем отметился и штрафными. Команда Георгиоса Барцокаса выиграла третью четверть с преимуществом в два очка.

В четвертой 10-минутке наставник «Химок» на некоторое время посадил на скамейку запасных Шведа. Сверхагрессивная игра хозяев заставила «Уникаху» дрогнуть. В эти минуты блистал Ханикатт, отметившийся потрясающим блок-шотом на Мо Солуаде, после которого форвард «Химок» отправился в одиночный рейд к кольцу соперников и вколотил мяч сверху. Ханикатт и сравнял счет.

В этом время на площадку вернулся Швед. Как ни странно, но это взбодрило не «Химки», а «Уникаху». Команда Жоао Пласы вновь оторвалась на шесть очков.

ВОЛЕЙБОЛ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Когда Ханикатт в безобидной ситуации выронил мяч из рук, а Энтони Гилл в попытке прервать проход Маккаллума оседлал соперника, казалось, что это поражение. Но разыгрывающий «Уникахи» не забросил штрафные, а вот Швед попал из-за дуги. Нашему лидеру тем же самым ответил Вачински, но «Химки» уже поймали кураж. Способствовала этому и поддержка зрителей, которые вновь почти до отказа заполнили трибуны «Арены Мытищи».

Ханикатт после подбора, Андерсон после гениального паса Шведа — и за минуту до конца всего два очка отставания. Перехват того же Ханикатта, точный пас на Шведа, тот на Андерсона — и счет сравнялся. У испанцев было время на полноценную атаку, чтобы попробовать вырвать победу, но бросок Огастина оказался неточным, Чарльз Дженкинс забрал с пола мяч в стиле футбольного вратаря, и 8,5 секунд на атаку «Химок».