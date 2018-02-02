Президент Евролиги провел встречу с руководством «ВТБ Арена парк» по «Финалу четырех»

Накануне Бертомеу заявил ТАСС, что решение, в каком городе пройдет «Финал четырех» Евролиги 2019 года, будет принято не раньше апреля, и Москва остается кандидатом на проведение турнира.

«На встрече с президентом Евролиги Жорди Бертомеу было продолжено согласование условий контракта. Мы исходим из того, что такое значимое мероприятие в спортивном календаре, как «Финал четырех» должно быть взаимовыгодным и для «ВТБ Арена парк», и для Евролиги, — сказал Перегудов.

«Напомню, что в июне 2017 года во время Петербургского международного экономического форума мы подписали меморандум о проведении “Финала четырех” в 2019 году в Москве на “ВТБ Арене”, а в январе 2018 года Межведомственная комиссия по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта одобрила возможное проведение “Финала четырех” баскетбольной Евролиги 2019 года в Москве», — заметил Перегудов.