Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Космос, Боярская и «Нелюбовь»: в Москве раздали «Золотых орлов»
Ученые выяснили, кого чаще кусают собаки
У 90-летней австралийки 87 внуков, правнуков и праправнуков
Ротшильды продали свои угодья в Австрии
Жизель Бундхен без макияжа и в тапках-зайчиках снялась для Vogue
Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн0
Боруссия Д0
Футбол. Зарубежный
22:45
Марсель
Метц
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Депортиво
Хоккей. НХЛ
3.02
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
3.02
Каролина Харрикейнз
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
3.02
Коламбус Блю Джэкетс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
3.02
Миннесота Уайлд
Вегас Голден Найтс
Все события
Олимпийская сборная РФ оказалась в новой истории - СМИ
Китай отреагировал на «кремлевский список» США
Богатые выбирают: 10 самых популярных премиум-моделей
Сокращения сотрудников ГИБДД: за и против
Английский бестселлер: итоги трансферного окна
Муса приехал и забил. У ЦСКА опять ничья на сборе
Лариса Долина экстремально похудела
Образ дня: Джаред Лето в полосатом шарфе и «цветочных» джинсах
Японка судится с властями из-за принудительной стерилизации
Продукты, которых теперь можно не бояться
Власти сравнили уборку снега в Москве и Нью-Йорке
На Урале сгорел дом, принадлежавший семье Ельцина
Фоторепортажи
10Дорогой Алексис. Лукаку и Ибрагимович вместе получают меньше Санчеса
12Каролин Возняцки выиграла Australian Open
11:47 (мск), источник: Газета.Ру

«Химки» сведут счеты с испанцами

Подмосковные «Химки» на родном паркете примут «Уникаху» из Малаги в рамках 21-го тура Евролиги. «Газета.Ru» рассказывает, почему команде Алексея Шведа жизненно важно одержать победу и какие у желто-синих есть счеты с испанцами.

Источник: Газета.Ру

Второй тур кряду вице-чемпиону России предстоит сражаться с соперниками из Испании. Неделю назад парни Георгиоса Барцокаса в драматичном противостоянии уступили «Валенсии» (83:85) — и тем самым вплотную подошли к опасной черте. Той самой, за которой пустота и холод неучастия в плей-офф Евролиги — крупнейшего континентального состязания для клубов.

Читайте также
ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в домашнем матче баскетбольной Евролиги

Чтобы хаос окончательно не поглотил желто-синих, 2 февраля в Мытищах им кровь из носу необходимо обыгрывать испанскую «Уникаху», которая является полномочным триумфатором Еврокубка — второго по значимости турнира Старого Света.

О том, насколько это нелегкая задача, россияне знают не понаслышке. В рамках первого круга визит в Малагу обернулся для наших соотечественников казусом — 84:93. Причем химчане помогли сопернику прервать ужасную на тот момент серию из пяти неудач, а также переписать клубный рекорд сезона по числу дальних попаданий.

Даниель Диес, Адам Вачиньски и Неманья Недович и сами старались, и партнеров вдохновляли на точные атаки с периметра, благодаря чему к концу поединка записали в актив аж 13 точных выстрелов.

Парадокс, но желто-синие взорвали 16 «бомб», повторив наивысшее достижение всего турнира. Однако этого оказалось недостаточно для триумфа: проигранный подбор, дюжина потерь и серия обидных ошибок в заключительной четверти привела к триумфу «Уникахи».

Главным героем того вечера, к слову, испанская пресса назвала Дани Диеса. Мол, все свои девять очков за поединок он набрал в самом эндшпиле — и стал джокером, чьи разрушительные действия сломили веру россиян в счастливый исход дуэли.

Однако при этом акулы пера определенно недооценили Недовича, одного из лучших снайперов турнира. Ведь именно его «21+7» постоянно расшатывали хрупкое равновесие в поединке. Именно балканец не боялся брать на себя ответственность в тупиковые для атаки «Уникахи» моменты.

У россиян, понятное дело, таким человеком был Алексей Швед (ведущий снайпер Евролиги), а потому повторная дуэль между столь искусными мастерами выглядит отличным дополнением к и без того богатой на интриги ответной игре.

Читайте также
«Уникаха» прервала семиматчевую победную серию «Реала» в Евролиге

Впрочем, «Уникаха» может удивить не только наступлением, но и защитой. Пятая в рейтинге самых подбирающих команд турнира, седьмая по количеству перехватов, она способна выступить и довольно закрытой дружиной.

Может, не весь матч подобная стилистика сохраняется, но отрезками Андалусия «сушит» оппонента беспощадно. Собственно это умение помогло парням Хоана Пласы на стыке годов.

Тогда испанцы выдали серию из четырех побед кряду, причем, стартовав с уничтожения «Химок», они добавили в коллекцию «Барселону», «Милан» и «Маккаби».

Ну, а будь баскетболисты чуть удачливее, цепочка приросла бы еще несколькими звеньями. Ведь «Валенсии», «Жальгирису», «Реалу» и «Басконии» в последних турах Андалусия проиграла не более пяти баллов каждому.

Любопытно, что при столь изнурительной борьбе в Евролиге (от зоны плей-офф «Уникаху» отделяет всего две победы) парни Пласы держат марку и на внутренней арене.

Несмотря на высочайшую конкуренцию внутри «примеры», Андалусия крепко вцепилась в пятую строчку и уже амбициозно посматривает в сторону самых высоких пиков.

До почти безупречного «Реала» с единственной осечкой за сезон «зеленым», понятное дело, не добраться. А вот сместить «Барсу» с вице-чемпионской позиции они могут за милую душу.

Ведь до рокировки с каталонцами «Уникахе» надо сделать всего шаг. И если представители Андалусии продолжат держать марку, как они это сделали в выходные против «Бургоса» (85:78), то не за горами их взлет чуть ли не к самому солнцу.

Тем не менее «Химкам» вполне по силам охладить пыл горячих южан. Хотя бы потому, что на родном паркете в Евролиге желто-синие по ходу сезона уступили лишь трижды. Остальное время арена в Мытищах и правда превращалась для хозяев в крепость, которую впустую осаждали «Валенсия», «Анадолу Эфес», «Олимпиакос». Кроме того, россияне адаптировались к постоянным проблемам в составе — и даже без Томаса Робинсона то и дело сокрушают больших соперников.

Читайте также
«Химки» шокировали «Олимпиакос»

Постоянные травмы защитников уже не так шокируют химчан, слабее сказываясь на стабильности их действий. После серии неудач игроки делают верные выводы, не опуская руки и продолжая бороться.

Так, после пике в начале января, когда случались и поражения от «Калева» с «Локомотивом» в Единой лиге ВТБ, и обидные осечки в Евролиге (как с «Валенсией»), дружина не позволила депрессии взять над собой верх. А потому разгром «Олимпиакоса» и победа на выходных над «Автодором» намекают на исцеление коллектива от прошлогодних зимних недугов.

Наставник Барцокас старается как можно более оперативно адаптировать бойцов, оставшихся в строю, к новым вызовам. Смещение атак на периметр и расширение функционала фланговых исполнителей принесло «Химкам» немало пользы в последние недели.

Встречей против «Уникахи» россияне вступают в заключительную треть групповой стадии Евролиги. Каждая победа здесь имеет определяющее значение, поскольку добрая половина клубов напрямую конкурирует с парнями Барцокаса за место в плей-офф.

Андалусия — не исключение. А потому преимущество домашней площадки желто-синим следует обращать в свою пользу в обязательном порядке. Ведь тогда они одним выстрелом убьют сразу двух зайцев: и родную публику порадуют, и оторвутся от «Уникахи» в споре за топ-8 аж на четыре победы!

 Как Меланья Трамп мстит мужу
Ульяновских курсантов наказали за скандальное видео с танцами
Английский бестселлер: итоги трансферного окна
Муса приехал и забил. У ЦСКА опять ничья на сборе
Первая русская династия в НХЛ. Большое интервью Наместникова
Касаткина обыграла Возняцки в 1/4 финала турнира в Петербурге
Свендсен: Не понимаю, почему слова Родченкова принимают на веру
Освальд: Доказательств вины россиян достаточно, и я разочарован
СМИ: Рональд Куман возглавит сборную Нидерландов по футболу
Новости
Авто
Самый дешёвый Mercedes: онлайн-трансляция премьеры В Амстердаме прямо сейчас проходит премьера нового поколения Mercedes-Benz, откуда «Авто Mail.Ru» ведёт онлайн-репортаж. И этот репортаж будет отличаться от всех остальных
Hi-Tech
Близнецы из Владимира потребовали от Apple 20 млн руб. за то, что iPhoneX их не различают Пользователи направили в российский офис компании Apple претензию...
Кино
90-летняя Джина Лоллобриджида получила звезду на «Аллее славы» О том, что итальянская актриса удостоится именной звезды, стало известно летом 2017 года
Недвижимость
Минстрой назвал самый благоустроенный регион
Лахта Центр в Петербурге вывели на проектную высоту
Управляющие компании не будут уведомлять жильцов о начале работы
Как в России изменятся тарифы на ЖКХ? Инфографика
Леди
Где покупать одежду, если тебя бесит масс-маркет Отрываем от сердца пароли и явки и рассказываем, где можно купить недорогие платья, крутые аксессуары и качественный трикотаж
Дети
Жена Маликова призналась, что певец всегда мечтал о сыне Супруга артиста впервые рассказала о новорожденном сыне.
Все о ремонте
Комфортная классика: квартира дизайнера в Нью-Йорке
Декорируем интерьер: 8 мест в квартире, о которых вы забыли
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Системы хранения для детской: 9 примеров, которые вам понравятся
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь