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00:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Русская классика. ЦСКА взял реванш у «Реала»

В матче Евролиги с участием двух самых титулованных команд континента ЦСКА на своей площадке победил «Реал» — 93:87.

Источник: Спорт-Экспресс

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами в регулярке, а потом сошлись в матче за третье место «Финала четырех». В утешительном финале найти то самое утешение лучше удалось армейцам, взявшим верх с преимуществом в 24 очка.

«Реал» взял убедительный реванш уже во втором туре нового розыгрыша — 82:69. Тот матч, бывший первым выездом ЦСКА в сезоне, стал для команды еще и настоящей встряской. «Реал» смотрелся на домашнем паркете настоящим титаном и не оставил сопернику шансов — та игра все еще остается для красно-синих одной из худших в сезоне.

СКАЗКА В КРАСНО-СИНИХ ТОНАХ

Понятно, что фиаско в Испании еще живо в памяти и Димитриса Итудиса, и его подопечных. И что бы кто ни говорил, им хотелось взять реванш здесь и сейчас. И выйдя на площадку с правильным настроем, ЦСКА принялся за дело. То, что друг другу в этот вечер противостояли две самые результативные команды турнира, стало понятно уже на первых секундах — оппоненты обменялись трехочковыми Кампассо и Курбанова. Но вот затем начали происходить вещи, которые поклонникам «Реала» было тяжело наблюдать и невозможно объяснить.

Хозяева включили просто реактивный прессинг и вынудили «Реал» совершить несколько потерь подряд. И не успел «Королевский клуб» опомниться, как пропустил рывок 0:12. Штрафные Курбанова, «трешки» Родригеса и Клайберна — и вот уже преимущество ЦСКА стало двузначным. А армейцы и не думали останавливаться. Шокированные атакующей мощью соперника, мадридцы лишь к концу четверти начали худо-бедно набирать очки. Красно-синие же тем временем творили что хотели, а особенно усердствовал бывший лидер «Реала» Родригес. И в обороне ЦСКА бился до последнего, не давая испанцам даже намека на открытые броски. Трехочковый Семена Антонова поставил в этой сказочной четверти точку — 33:11.

БУРЯ И НАТИСК

Понятно, что такое лихое начало неизбежно определило дальнейший ход встречи. Получив более чем солидное преимущество, армейцы могли позволить себе играть по счету. Отдать инициативу сопернику и посмотреть, что у него получится. Например, у того же Дончича, который отбегал шесть минут вхолостую. В начале второго отрезка он был привычно заметен, но у ЦСКА своей активностью отвечал Родригес. Его «аллей-уп» с еще одним бывшим игроком «Реала» Отелло Хантером стал самым ярким моментом первой половины встречи, и после этого преимущество хозяев достигло 26 очков.

Но мадридский клуб не занимал бы сейчас третье место в Евролиге, если бы даже в такой ситуации махнул рукой и бросил играть. Пабло Ласо — сверхопытный тренер, и в большом перерыве он сумел перестроить игру команды. Возможно, «Реал» даже стал действовать проще, но эффективности в их баскетболе заметно прибавилось. Давление гостей нарастало, и чувствовалось, что могучие армейцы постепенно сгибаются под этим натиском.

Для начала испанцы наладили игру в атаке — за третью четверть они набрали 29 очков, что всего на два меньше, чем за всю первую половину. Заметно поправился процент попадания, бывший до большого перерыва просто ужасным, Дончич единолично настрелял 12 очков, стал попадать «дальнобойщик» Кэрролл. Отрыв ЦСКА был по-прежнему солидным, но пропускали армейцы неприлично много.

А в начале четвертой четверти хозяева прекратили забивать, и их отрыв начал стремительно таять. «Реал», строго играя под своим кольцом, в случае подбора быстро бежал и под чужое. «Засушив» ЦСКА почти на пять минут, гости набрали 10 очков подряд, и внезапно оказалось, что отставание-то уже не двузначное. И в этот момент команда Итудиса взяла себя в руки — после «трехи» Фридзона у всей переполненной арены немного отлегло. Очень здорово и полезно в последние минуты отыграл Хантер, в одном из эпизодов едва не «поставивший» через Тавареша, рост которого 221 см. Важные очки набрали Хиггинс и Клайберн, и ЦСКА, пусть и проиграв последнюю четверть с двузначным перевесом, сумел остановить мадридскую машину и добиться такого тяжелого и такого желанного реванша.

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