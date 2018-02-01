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1 февраля, источник: ТАСС

ЦСКА обыграл мадридский «Реал» в домашнем матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Баскетболисты московского ЦСКА со счетом 93:87 обыграли мадридский «Реал» в домашнем матче 21-го тура Евролиги.

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Реала» Лука Дончич, набравший 21 очко. В составе российского клуба самым результативным баскетболистом стал защитник Серхио Родригес, набравший 18 очков.

После 21 матча регулярного чемпионата ЦСКА продолжает возглавлять турнирную таблицу с 17 победами при четырех поражениях. «Реал» занимает третье место, выиграв 13 матчей.

В следующем туре армейцы в гостях сыграют с «Валенсией» 8 февраля, мадридский клуб 9 февраля примет греческий «Олимпиакос».

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