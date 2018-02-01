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13:09 (мск), источник: Чемпионат.com

Лига ВТБ объявила стартовые пятёрки на Матч звёзд

Единая лига ВТБ объявила стартовые пятёрки на Матч звёзд, сообщает официальный сайт лиги.

Источник: РИА "Новости"

Главный тренер сборной «Звёзд России» Василий Карасёв включил в свой стартовый состав разыгрывающего Дмитрий Хвостова («Локомотив-Кубань»), защитника Алексея Шведа («Химки»), лёгкого форварда Сергея Карасёва («Зенит»), форварда Никиту Курбанова (ЦСКА) и мощного форварда Андрея Воронцевича (ЦСКА). Наставник сборной «Звёзд Мира» Саша Обрадович остановил выбор на разыгрывающем Хоакине Коломе (УНИКС), защитнике Нандо де Коло (ЦСКА), лёгком форварде Коти Кларке («Автодор»), мощном форварде Энтони Гилле («Химки») и центровом Фрэнке Элегаре («Локомотив-Кубань»).

Матч звёзд Лиги ВТБ состоится 17 февраля в Санкт-Петербурге.

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