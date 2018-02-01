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УНИКС в овертайме обыграл АСВЕЛ в матче топ-16 Кубка Европы
В рамках группового этапа топ-16 Кубка Европы УНИКС в овертайме одержал победу над французским АСВЕЛом.
В рамках группового этапа топ-16 Кубка Европы УНИКС в овертайме одержал победу над французским АСВЕЛом.
Встреча группы Н завершилась со счетом 83:77 (9:17, 20:11, 23:23, 17:18, 14:8) в пользу российской команды.
Самым результативным игроком матча в составе казанской команды стал Джамар Смит, набравший 26 очков. В составе гостей отличился Джон Роберсон, набравший 17 очков.