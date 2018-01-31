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21:58 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» победил «Летувос Ритас» в матче баскетбольного Кубка Европы

ТАСС, 31 января. Петербургский баскетбольный клуб «Зенит» со счетом 113:100 обыграл литовский «Летувос Ритас» в домашнем матче этапа топ-16 Еврокубка.

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал греческий центровой «Летувос Ритаса» Лукас Маврокефалидис, набравший 22 очка. В составе «Зенита» самым результативным стал набравший 20 очков защитник Кайл Курич.

«Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице группы F c тремя победами, «Летувос Ритас» находится на последнем, 4-м месте. В плей-офф турнира выходят по две лучшие команды из каждой группы.

В заключительном туре группового этапа Еврокубка «Зенит» в гостях сыграет с итальянским «Торино» 7 февраля, «Летувос Ритас» в тот же день дома встретится с немецкой «Ваварией».

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