«Зенит» победил «Летувос Ритас» в матче баскетбольного Кубка Европы

Источник: РИА "Новости"

Самым результативным игроком матча стал греческий центровой «Летувос Ритаса» Лукас Маврокефалидис, набравший 22 очка. В составе «Зенита» самым результативным стал набравший 20 очков защитник Кайл Курич.

«Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице группы F c тремя победами, «Летувос Ритас» находится на последнем, 4-м месте. В плей-офф турнира выходят по две лучшие команды из каждой группы.