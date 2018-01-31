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21:22 (мск), источник: БЕЛТА

Минские «Цмокi» победили «Сольнок» и сохраняют шансы на выход в 1/8 финала Кубка ФИБА

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Баскетболисты «Цмокi-Мiнск» одержали вторую победу подряд во втором групповом этапе розыгрыша Кубка ФИБА-Европа, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня команда Александра Крутикова принимала в Минске гостей из венгерского «Сольнока» и выиграла со счетом 86:61. Перед этой викторией чемпионы Беларуси обыграли на выезде датский клуб «Баккен Беарз» — 96:75, а ранее потерпели три поражения: на своей площадке датчанам — 85:86, в гостях «Сольноку» — 45:79 и черногорскому «Морнару» — 76:83.

В другом сегодняшнем матче 5-го тура в группе К «Морнар» примет на своей арене «Баккен Беарз».

Положение команд сейчас таково: «Баккен Беарз» — 7 очков (4 матча), «Морнар» — 7 (4), «Цмокi-Мiнск» — 7 (5), «Сольнок» — 6 (5).

Последний поединок минские «драконы» проведут на своей площадке 7 февраля против «Морнара».

После финиша второго группового этапа в плей-офф выйдут по две лучшие команды из четырех квартетов. Встречи 1/8 финала состоятся 7 и 14 марта, четвертьфиналы — 21 и 28 марта, полуфиналы — 11 и 18 апреля. Обладатель Кубка ФИБА-Европа определится после двух решающих поединков, которые пройдут 25 апреля и 2 мая.

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