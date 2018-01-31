ЦСКА — «Реал»: к Дончичу добавился парень из Африки ростом «два двадцать»
1 февраля ЦСКА открывает последнюю треть регулярного чемпионата Евролиги домашним суперматчем — в Москву из Мадрида пожаловал «Реал».
1 февраля ЦСКА открывает последнюю треть регулярного чемпионата Евролиги домашним суперматчем — в Москву из Мадрида пожаловал «Реал».
И удивительно: несмотря на статус игры, билеты все еще можно купить.
ДЕ КОЛО ГОТОВИТ «НАШ ОТВЕТ» СЛОВЕНЦУ
Напомню, что в октябре армейцы потерпели в испанской столице весьма болезненное поражение с разницей «-13». Этот матч до сих пор остается единственным в сезоне, когда ЦСКА не удалось набрать 70 очков. Однако с тех пор много всяких жидкостей утекло в самых разных направлениях. «Реал» успел пережить серьезный спад (6 поражений в 7 турах ноября и начала декабря), оправиться от него (8 побед в 9 последних играх) и вернуться в группу лидеров, а москвичи — постепенно, не оглядываясь на отдельные осечки вроде мадридской, — прочно закрепились на первой строчке турнирной таблицы. Трудно представить, какое стечение обстоятельств может помешать армейцам остаться в квартете сильнейших и получить преимущество своей площадки в четвертьфинальной серии
Зато у «Реала» борьба за место в четверке как раз в самом разгаре — и потому он опасен вдвойне. Таблица таблицей, но испанский клуб
Главными преследователями Дончича в этом рейтинге являются Нандо Де Коло из ЦСКА и Алексей Швед из «Химок». И та же самая троица возглавляет список лучших снайперов лиги. Только в другом порядке: Швед — 22,1 очка в среднем за матч, Дончич — 17,3, Де Коло — 16,8. Учитывая, что последний сейчас набрал отменную форму и только что был признан MVP главного еврокубка по итогам января, на паркете «Мегаспорта» назревает весьма интересная
ТАК ЧТО ЭТО ЗА «ЧУДИЩЕ» ТАКОЕ — ТАВАРЕС?
Другой любопытный персонаж предстоящего действа — центровой Вальтер Таварес, пришедший в «Реал» уже по ходу сезона. До этого сей гражданин островного африканского государства Кабо Верде два с лишним года пропутешествовал по американским профессиональным лигам разной степени крутости, сыграв только 13 матчей в НБА.
Ну и что, спросите вы, здесь «любопытного»? Таких Таваресов по обе стороны Атлантики — хоть пруд пруди.
Может и так, но есть одно маленькое обстоятельство, которое мешает мне с вами согласиться. Точнее, наоборот, — далеко не маленькое.
Для баскетбола подобная разница — пропасть. Если отсчитать такую же «дистанцию» вниз уже от Хайнса, то получится человек обычного среднего роста, дорога в профессиональный баскетбол которому заказана с вероятностью 99 процентов.
Три недели назад в Мытищах Таварес как следует насолил под щитами «Химкам», став одним из главных соавторов
ПУСТЬ ПОПРОБУЕТ ДОЙТИ ДО КОЛЬЦА
А знаете —
Эти 220 см становятся «машиной» только в непосредственной близости от кольца, до которого еще надо добраться — и вдобавок получить там мяч. Зато уже в паре метров от щита африканский гигант особой угрозы не представляет. Надо только его как следует «помассировать», повыталкивать из трехсекундной зоны.
Таварес, конечно, парень тяжелый, но тяжелый — еще не значит сильный. Или, тем более, выносливый. Его среднее игровое время в «Реале» — меньше 20 минут. А уж в подвижности наши «высокие» превосходят его вчистую — то есть, могут и «от мяча» в защите поиграть. На линии передачи. Пускай Дончич с
В общем, вы уже поняли, что матч ожидается действительно интересный. С многослойными интригами. Ну, а как всех рассудит баскетбольный паркет — узнаем «по факту». 1 февраля, в «Мегаспорте», начиная с восьми вечера по московскому. Билеты, напоминаем, все еще можно купить.
Положение команд в регулярном чемпионате Евролиги
ЦСКА (Россия).
16 побед, 4 поражения.
«Фенербахче» (Турция).
14−6.
«Реал» (Испания).
13−7.
«Панатинаикос» (Греция).
13−7.
«Олимпиакос» (Греция).
13−7.
«Жальгирис» (Литва).
12−8.
«Химки» (Россия).
11−9.
«Маккаби» (Т-А, Израиль).
11−9.
«Баскония» (Испания).
9−11.