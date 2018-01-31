15 очков Лютыча не спасли «Енисей» от поражения в матче с «Каршиякой»

Решающей в матче стала третья десятиминутка, в которой красноярский клуб уступил с разницей в 8 очков.

Несмотря на все попытки «Енисея» спасти матч в четвёртой четверти, «Каршияке» удалось довести игру до победы. Итоговый счёт встречи — 81:74 (19:19, 20:23, 22:14, 20:18) в пользу гостей.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Доминик Уотерс, набравший 18 очков и отдавший 9 результативных передач. В составе «Енисея» отличился Виталий Лютыч, на счету которого 15 очков.