«Нижний Новгород» разгромил «Истанбул»

Хозяева уверенно начали поединок, победив в первой четверти со счётом 30:24. Определяющий рывок команда Лукича совершила уже во второй четверти, что помогло ей уйти на перерыв с двузначным перевесом — 59:37. Во второй половине на паркете шла равная борьба.