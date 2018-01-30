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«Нижний Новгород» разгромил «Истанбул»
«Нижний Новгород» добыл домашнюю победу над «Истанбул БШБ» в матче 5-го тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.
«Нижний Новгород» добыл домашнюю победу над «Истанбул БШБ» в матче 5-го тура второго группового этапа Кубка Европы ФИБА.
Хозяева уверенно начали поединок, победив в первой четверти со счётом 30:24. Определяющий рывок команда Лукича совершила уже во второй четверти, что помогло ей уйти на перерыв с двузначным перевесом — 59:37. Во второй половине на паркете шла равная борьба.
Итоговый счёт матча — 110:86 в пользу «Нижнего Новгорода». Самым результативным в составе победителей стал Иван Стребков, набравший 27 очков.