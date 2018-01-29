Доходы от продажи билетов на Матч звезд — 2018 уже превысили прошлогодние

«Наша основная задача, чтобы в Санкт-Петербурге был баскетбольный праздник, — сказал Кущенко. — Тем более на фоне всероссийского успеха фильма “Движение вверх”. Питер — баскетбольный город, где жили и выступали легендарные Кондрашин и Беловы».

Президент Единой лиги отметил, что продажа билетов на Матч звезд проходит хорошо: «Билеты остались, но лучшие места уже выкуплены. И несмотря на то, что вместимость зала в Питере меньше, чем в Сочи, выручка от билетов уже превысила прошлогоднюю».