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29 января, источник: ТАСС

Доходы от продажи билетов на Матч звезд — 2018 уже превысили прошлогодние

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Доходы от продажи билетов на Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу в Санкт-Петербурге уже превысили показатели прошлой встречи, которая прошла в Сочи. Об этом ТАСС рассказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Источник: ИТАР-ТАСС

Второй в истории российского турнира Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.

«Наша основная задача, чтобы в Санкт-Петербурге был баскетбольный праздник, — сказал Кущенко. — Тем более на фоне всероссийского успеха фильма “Движение вверх”. Питер — баскетбольный город, где жили и выступали легендарные Кондрашин и Беловы».

Президент Единой лиги отметил, что продажа билетов на Матч звезд проходит хорошо: «Билеты остались, но лучшие места уже выкуплены. И несмотря на то, что вместимость зала в Питере меньше, чем в Сочи, выручка от билетов уже превысила прошлогоднюю».

Матч звезд пройдет в формате «Звезды России» — «Звезды мира».

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