Доходы от продажи билетов на Матч звезд — 2018 уже превысили прошлогодние
МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Доходы от продажи билетов на Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу в
МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Доходы от продажи билетов на Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу в
Второй в истории российского турнира Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 17 февраля в
«Наша основная задача, чтобы в
Президент Единой лиги отметил, что продажа билетов на Матч звезд проходит хорошо: «Билеты остались, но лучшие места уже выкуплены. И несмотря на то, что вместимость зала в Питере меньше, чем в Сочи, выручка от билетов уже превысила прошлогоднюю».
Матч звезд пройдет в формате «Звезды России» — «Звезды мира».