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21:38 (мск), источник: Известия

Тренерами команд Матча звезд Лиги ВТБ станут Карасев и Обрадович

Главными тренерами команд на баскетбольном Матче всех звезд станут наставники Василий Карасев и Саша Обрадович, сообщила Единая лига ВТБ.

Источник: РИА "Новости"

Тренер «Зенита» встанет у руля команды «Звезд России», а наставник «Локомотива-Кубани» возглавит сборную «Звезд Мира». Ожидается, что оба тренера назовут стартовые пятерки своих команд 1 февраля, сообщает Единая лига ВТБ.

«На сегодняшний день “Локомотив-Кубань” Саши Обрадовича занимает первое место в турнирной таблице, а лучшим российским тренером Лиги является Василий Карасев, команда которого — “Зенит” — идет четвертой», — напомнила генеральный директор Лиги Илона Корстин.

Она обратила внимание, что на Матче Звезд производится ротация тренеров, чтобы дать шанс проявить себя разным специалистам. По словам Корстин, Карасев и Обрадович станут полноценными участниками Матча Звезд, любителем баскетбола будет крайне интересно узнать, как наставники будут использовать своих звездных игроков.

Напомним, Второй в истории баскетбольной Единой лиги матч звезд пройдет в Санкт-Петербурге. Игра состоится 17 февраля на арене дворца «Юбилейный».

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