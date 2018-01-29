Тренерами команд Матча звезд Лиги ВТБ станут Карасев и Обрадович

Источник: РИА "Новости"

Тренер «Зенита» встанет у руля команды «Звезд России», а наставник «Локомотива-Кубани» возглавит сборную «Звезд Мира». Ожидается, что оба тренера назовут стартовые пятерки своих команд 1 февраля, сообщает Единая лига ВТБ.

«На сегодняшний день “Локомотив-Кубань” Саши Обрадовича занимает первое место в турнирной таблице, а лучшим российским тренером Лиги является Василий Карасев, команда которого — “Зенит” — идет четвертой», — напомнила генеральный директор Лиги Илона Корстин.

Она обратила внимание, что на Матче Звезд производится ротация тренеров, чтобы дать шанс проявить себя разным специалистам. По словам Корстин, Карасев и Обрадович станут полноценными участниками Матча Звезд, любителем баскетбола будет крайне интересно узнать, как наставники будут использовать своих звездных игроков.