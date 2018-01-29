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Де Коло стал самым ценным игроком января в Евролиге
Защитник ЦСКА Нандо де Коло в третий раз в карьере был признан самым ценным игроком месяца в Евролиге, сообщает официальный сайт турнира.
Защитник ЦСКА Нандо де Коло в третий раз в карьере был признан самым ценным игроком месяца в Евролиге, сообщает официальный сайт турнира.
В январе ЦСКА провёл в Евролиге пять матчей, в которых одержал четыре победы. Де Коло в этих пяти матчах в среднем набирал по 18,4 очка, совершал 3,0 подбора и отдавал 4 результативные передачи при среднем рейтинге полезности 22,8 балла.
Стоит отметить, что де Коло стал четвёртым в истории баскетболистом, получавшим эту награду три и более раз.