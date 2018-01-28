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20:45 (мск), источник: БЕЛТА

Баскетболисты «Цмокі-Мінск» проиграли рижскому ВЭФу в Единой лиге ВТБ

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские «Цмокі» потерпели восьмое поражение в матчах Единой лиги ВТБ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в гостевом поединке с аутсайдером рижским ВЭФои подопечные Александра Крутикова проиграли первую половину с разницей в 9 очков — 31:40. После большого перерыва минчане стали действовать более агрессивно в конце третьей четверти догнали соперников — 56:56. Однако в заключительной десятиминутке хозяева снова завладели инициативой и в итоге выиграли со счетом 82:70 (20:16, 20:15, 16:25, 26:14).

В составе проигравших самым результативным стал американский легионер Девон Саддлер, набравший 16 очков. Для рижан это всего вторая победа в нынешнем сезоне, минчане имеют в своем активе 4 виктории в 12 проведенных встречах и по-прежнему занимают 7-е место в турнирной таблице. Лидирует краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» — 12 побед, на один выигрыш меньше у московского ЦСКА и казанского УНИКСа, 10 раз побеждал питерский «Зенит».

Свой следующий матч «банковского» турнира минские «Цмокі» проведут 4 февраля в Казани, а 11 февраля на площадке «Минск-Арены» примут ЦСКА.

Кроме того, «драконам» вскоре предстоит провести два заключительных поединка второго группового этапа Кубка ФИБА-Европа. В игре 5-го тура 31 января чемпионы Беларуси примут у себя дома венгерский «Сольнок», а 7 февраля также в Минске встреча с черногорским «Морнаром». Перед этими встречами положение в группе К таково: «Баккен Беарз» (Дания) — 7 очков, «Морнар» — 7, «Сольнок» — 5, «Цмокi-Мiнск» — 5. Путевки в плей-офф получат две лучшие команды.

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